Existe un cansancio generalizado a otorgar a Leo Messi el premio de mejor jugador. No importa de quién proceda el galardón. La incomparable regularidad del argentino lleva a los votantes a relativizar sus méritos, o sobredimensionar el de otros. No hay premio individual más prestigioso que el Balón de Oro, el que otorga la revista 'France Football', y Messi ha subido ya en seis ocasiones al estrado a recoger el trofeo. Este lunes apunta al séptimo, aunque como viene ocurriendo últimamente, habrá los que opinen que su año no ha sido para tanto, o que otros jugadores, sus rivales en esta edición, Robert Lewandowski, Kylian Mbappé o incluso Karim Benzema, deberían tener derecho a conquistar el primero de sus carreras. El misterio se desvelará a partir de las 20.00 horas en un ceremonia que se celebrará en el teatro Châtelet de París.

El exazulgrana, ahora en las filas del Paris Saint-Germain, cuenta como avales de su candidatura la conquista de la Copa América -después de tres finales perdidas con la albiceleste-, el título de máximo goleador de la liga pasada con el Barça y la consecución de la Copa del Rey. Un nuevo galardón le permitiría ampliar la distancia con Cristiano Ronaldo, quien suma cinco, y afianzaría objetivamente la consideración de mejor jugador de todos los tiempos.

Messi logró el último Balón de Oro en el 2019, por solo siete votos, y su aterrizaje en el fútbol francés puede influir de alguna manera a su favor en una votación en que participan 180 periodistas de todo el mundo. En el 2020, por culpa de la pandemia, no se votó ni se entregó el premio por primera vez en la historia.

Sin cambio de guardia

El polaco Lewandowski opone como credenciales el título de la Bundesliga con el Bayern Múnich y la Bota de Oro como máximo realizador de las grandes ligas europeas. Su año debía ser el anterior, el que se canceló, en el que alzó con el equipo bávaro la Champions. Existe una deuda pendiente con él y falta saber de qué manera ha pesado eso en las votaciones. Benzema, que no ganó nada, suena gracias a la trompetería mediática madrileña, siempre tan ruidosa. Messi, Lewandowski y Benzema, incluido Cristiano Ronaldo, cuyo nombre jamás desaparece del todo, superan los 33 años, lo que viene a significar que el cambio de guardia aún no ha llegado.

Entre los 30 nominados aparece un futbolista del Barça, Pedri, que no tiene opción alguna en el galardón mayor pero perfectamente puede oír su nombre al conocerse el ganador del Premio Kopa como mejor joven. Pedri, lesionado, ya viene de ganar un premio similar, el Golden Boy de Tuttosport. Los españoles César Azpilicueta, campeón con el Chelsea de la Champions, y Gerard Moreno, mejor jugador de la pasada edición de la Europa League, también figuran en esa lista de 30 candidatos.

Los compañeros de delantera de Messi en el PSG, el francés Kylian Mbappé, y el brasileño Neymar, también están en la relación de nominados, lo mismo que Edin Haaland. El noruego y Mbappé están llamados a rivalizar en un futuro próximo tal como han hecho en los últimos años Messi y Cristiano.

El Chelsea y el Manchester City, los dos finalistas de la última Champions, presentan a cinco candidatos cada uno, seguido por el PSG, con cuatro. Un año pobre para el Barça, que deberá lanzar los confetis por la categoría femenina.