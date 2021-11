El desarrollo del campeonato en el grupo 10 de la Tercera RFEF avanza para los representantes provinciales. El CD Ciudad de Lucena, el domingo a las 12.00 del mediodía, se medirá durante esta decimotercera jornada a un mermado Sevilla FC C a domicilio. El Salerm Cosmetics Puente Genil FC y el CD Pozoblanco, ejerciendo de anfitriones, recibirán a la AD Ceuta FC B (16.30 horas) y a la UD Tomares (17.00 horas), respectivamente. El Córdoba CF B, el mejor clasificado de los cuatro equipos cordobeses, descansará este fin de semana.

Sevilla C-Ciudad de Lucena

No está atravesando por su mejor momento la escuadra rojiblanca. Los de Juan Díaz, desde la séptima plaza con 14 puntos, enlazan varias citas ligueras sin conocer la victoria. De hecho, no logran sellarla desde el 9 de octubre ante el Pozoblanco (3-0) -era su cuarto duelo ganado consecutivo-. A partir de entonces empataron dos encuentros -AD Cartaya (0-0) y Tomares (2-2) y cayeron en cuatro oportunidades -Córdoba B (1-0), Recreativo de Huelva (1-4), CD Utrera (1-3) y Ceuta B (1-0). No obstante, entre sus filas aparece el máximo artillero de la categoría, el delantero Diego Talaverón -lleva siete goles, la mitad de la producción ofensiva de los suyos-.

El combinado aracelitano, en la quinta posición merced a los 21 puntos que ostenta, quiere seguir con su escalada en la tabla. Como curiosidad, su última derrota llegó precisamente en la fecha anteriormente reseñada -Utrera (0-1)-. La evolución de los de Dimas Carrasco les condujo a triunfar en cinco envites -Ceuta B (0-2), CD Cabecense (1-2), CD Rota (1-0), Xerez CD (1-0) y CD Gerena (2-0)- y empatar en sus dos últimos desplazamientos -Club Atlético Antoniano (1-1) y Conil CF (0-0)-. Es el club menos goleado con 5 dianas y en seis partidos dejaron su portería a cero. Además, la entidad confirmó el fichaje del lateral Joao Bravo, una nueva pieza que aumentará el alto nivel defensivo del vestuario.

El colegiado Ángel Navarro Galera, de Jaén, será el encargado de arbitrar el derbi andaluz en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios. El canal 5 de la Real Federación Andaluza de Fútbol emitirá el choque vía streaming en su web.

📋 𝘾𝙊𝙉𝙑𝙊𝘾𝘼𝙏𝙊𝙍𝙄𝘼| Estos son los jugadores disponibles para la 𝟭𝟯° 𝙅𝙤𝙧𝙣𝙖𝙙𝙖 𝙙𝙚 𝙡𝙞𝙜𝙖 de mañana frente al 𝙎𝙚𝙫𝙞𝙡𝙡𝙖 𝙁𝘾 "𝘾".#TuCiudadTuEquipo #VamosLucena💙 pic.twitter.com/lv5OcwSVSD — C.D Ciudad de Lucena (@ciudaddelucena) 27 de noviembre de 2021

Salerm Puente Genil-Ceuta B

El rumbo rojinegro ha sufrido un necesario giro de 180 grados en las últimas semanas. Las victorias frente al Tomares (2-1) y el Utrera (0-1) otorgaron un plus a una escuadra que ya se sitúa en el décimo puesto con 13 puntos. Los pupilos de Juanmi Puentenueva, por consiguiente, buscarán en el Manuel Polinario su tercera alegría consecutiva. Y es que el gran tanteador cosechado en el Municipal de Vistalegre utrerano dio moral a un grupo que no quiere volver a la zona peligrosa.

Para ello deben convertir su estadio en un auténtico fortín. En el terreno de juego pontano ganaron tres veces -Cabecense (1-0), Cartaya (1-0) y Tomares- pero perdieron otras tantas -Gerena (1-2), UD Los Barrios (2-3) y Córdoba B (0-3)-.

El rival a batir será un filial ceutí al que pueden dar caza de imponerse en el duelo dominical. La plantilla de Miguel Ángel Berlanga, que ocupa el octavo escalón con 14 puntos, solo logró vencer lejos de casa al Cabecense (0-1). El resto de salidas acabaron en derrota -Recreativo (2-0), Utrera (4-0), Rota (1-0), Xerez CD (5-0), y Gerena (1-0)-. A todo eso hay que añadir que es uno de los clubs con menor producción atacante de la Liga al marcar 7 goles. Manuel Vázquez Tovar, del comité malagueño, dirigirá la contienda.

Pozoblanco-Tomares

Choque por todo lo bajo para evitar el descenso a División de Honor. El cuadro vallesano, decimoquinto con 10 puntos, se enfrenta al Tomares, decimosexto con 8. Son dos de los equipos más goleados de lo que se ha celebrado (20) y deben revertir sus malas trayectorias para respirar en la tabla.

Los de Antonio Jesús Cobos sufrieron dos derrotas consecutivas ante el Córdoba B (0-2) y el Recreativo de Huelva (3-2). Pese al buen papel efectuado en el Nuevo Colombino, lo cierto es que el Municipal alberga la esperanza en pos de hallar soluciones. En el mismo ganaron al Puente Genil (1-0) y Cartaya (2-1) e igualaron contra el Xerez (1-1), Gerena (3-3) y Cabecense -además de la derrota frente al filial-.

Los del Aljarafe, entrenados por Rafa Tubío, rompieron una nefasta racha de cuatro partidos perdidos y un empate venciendo a Los Barrios (3-1). Javi Apolinar, Guille Solís y Sergio López, desde el punto de penalti, comandaron el triunfo sevillano. El central Antonio Mesa está sancionado y no podrá formar parte de la expedición que viaje hacia el Valle de los Pedroches.

El encargado de impartir justicia será Javier Fernández Rodríguez, árbitro de Granada.