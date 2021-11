"Tenemos que construirlo todo de nuevo, como dice el míster", subraya Cristian Ramos, un hombre feliz. El portero cordobés, uno de los emblemas del Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad, sabe lo que cuesta experimentar una sensación como la actual. Verse en la cima de la clasificación después de cuatro jornadas es algo que le alegra pero no le desenfoca. "La verdad es que no lo esperaba, tenemos que ser realistas. Éramos optimistas, pero no para tanto", admite, aunque deja claro que no es, en absoluto, una sorpresa porque "al final, el trabajo de la pretemporada y del inicio liguero se está viendo en los resultados".

El destino ha jugado con su suerte durante los últimos años: le golpeó con dureza del peor modo posible, con lesiones; ahora le ha deparado un papel protagonista en el liderato en Primera División del Córdoba Futsal. Todo un hito. Uno más en el expediente de la entidad blanquiverde, que es casi el mismo que puede presentar Ramos. El guardameta, de 30 años, llegó en 2017 y acumula cinco cursos de alto voltaje en lo individual y lo colectivo. Ha estado bajo los palos en Segunda B y ahora como mejor equipo del momento en Primera. El siguiente escollo es el Betis (domingo, 13.00 horas, Amate, Gol TV).

Cristian tiene claro que los partidos empiezan a jugarse en cuanto termina el anterior. "Todo está en los entrenamientos de la semana; el partido del sábado no te sirve para que ganes el del domingo", resume, haciendo suyas las tesis de Josan González. El duelo ante el Betis Futsal, que se ha convertido en un clásico en los últimos años, será "muy duro" porque "es un buen equipo en su casa", por lo que habrá que aplicar una receta clásica: "Tendremos que dejarnos la piel para sacar algo".

Otro ladrillo en el muro

La seguridad defensiva está siendo uno de los pilares en la construcción de un equipo que eleva su límite día a día. Ramos tomó la delantera a su compañero Alfonso Prieto -que jugó ante el Jimbee Cartagena (3-1)- y ha sido el titular en la portería en los tres últimos partidos, resueltos todos con victorias: Palma Futsal (4-2), Burela (1-4) y Santa Coloma (5-1). El equipo ha recibido 7 goles, un registro que solamente mejora el Movistar Inter, al que le marcaron 5 en las cuatro primeras citas. Con el mismo número de tantos recibidos están ElPozo Murcia, Viña Albali Valdepeñas y Palma Futsal. Los blanquiverdes, que marcan exactamente el doble (14) de lo que encajan, tienen ahí uno de sus argumentos más contundentes en el arranque liguero.

La última vez que cruzaron sus caminos fue el septiembre, en el partido de presentación del Córdoba Futsal en el Palacio de Deportes Vista Alegre. Aquello fue una verbena de goles: 6-6. Más allá del abultadísimo marcador, Cristian considera que el partido del domingo "será parecido al de la pretemporada" porque "los dos equipos nos conocemos muy bien y controlamos todas las facetas uno del otro, así que será un partido igualado que se decantará por detalles".