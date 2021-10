La competición retoma este fin de semana su esencia para el Córdoba CF Femenino y el CD Pozoalbense en el grupo Sur de la Liga Reto Iberdrola. El segundo parón internacional de lo que se lleva de temporada dejó a las blanquiverdes peleando por la zona alta mientras que las vallesanas están inmersas en la pugna por la permanencia. Así pues, los conjuntos liderados por José Antonio Contreras y Ariel Montenegro, respectivamente, intentarán reafirmar su gran estado de forma -en las capitalinas- y obtener el primer triunfo en el caso de las del Valle de los Pedroches-.

El estilo de Contreras

Las cordobesistas encaran la disputa de la séptima jornada desde la cuarta posición con 12 puntos. La gran asignatura pendiente de la plantilla no era otra que vencer en la Ciudad Deportiva, una circunstancia que se había esfumado ante el CD Juan Grande Ginelux (2-3) y el filial de la UD Granadilla Tenerife (0-1). No obstante, el Elche CF Femenino fue el primero en caer ejerciendo el Córdoba de anfitrión, una noticia esperada que se gestó con remontada incluida (2-1). Los tantos de María Avilés y Andrea Blanco -gran volea desde fuera del área en la recta final- sirvieron para desatar la ilusión y, además, demostrar que las futbolistas no rebajarán esfuerzo alguno para dar una alegría a la entidad.

Porque el conjunto de Contreras supo adecuar su juego al estilo impuesto por el míster manchego. La salida limpia desde atrás, el fútbol con sentido por la banda y el evidente poderío ofensivo propiciaron que varias jugadoras como Laura González, del Real Betis, Clau Blanco o Paula Moreno, recién llegadas desde el Fundación Albacete -el anterior equipo del actual preparador-, ofrecieran la calidad que atesoran. Si a eso se le suma la impronta personal de Yanire, Encarni, Avilés o Lucía Moral Wifi, a nadie le extrañó que todos los envites a domicilio se hubieran saldado con triunfo: ante las albaceteñas (2-3), el filial bético (0-2) y el Granada CF (0-1).

La siguiente cita será el domingo 31 de octubre, a las 12:00 horas, contra el Civitas Santa Teresa Badajoz. Manuel Fernández, un viejo conocido que pasó por el banquillo del Pozoalbense, espera cortar de raíz la racha de las blanquiverdes.

La victoria se resiste a las de Montenegro

Curiosa, cuanto menos, es la situación que está atravesando el conjunto blanquillo en los meses cumplidos del campeonato. El Pozoalbense, que el año anterior luchó por el ascenso a la Liga Iberdrola, no encontró todavía la opción de estrenar su casillero de victorias. Debido a ello, las pedrocheñas aguardan en la decimotercera posición con 4 puntos, un lugar que actualmente las llevaría hacia la futura Tercera RFEF del fútbol femenino.

El argentino, ya en pretemporada, reiteró por activa y por pasiva que el objetivo prioritario no podría ser otro que la permanencia en la próxima Segunda RFEF. Para que eso ocurriera de forma directa deben quedar entre el segundo y el quinto puesto -el Córdoba está ahí-. También existe otra vía si finalizan la Liga entre el sexto y el undécimo escalón. Ahi deberían dirimir una eliminatoria de salvación contra otro club del grupo Norte dependiendo de su puesto.

Lo deseable, a partir de este instante, es que los puntos empiecen a llegar de tres en tres. Las de Pozoblanco igualaron cuatro compromisos ligueros y perdieron dos lejos del Municipal. La fortuna, como en la cita anterior frente al UD Granadilla Tenerife B, les fue esquiva con un 1-1 que frenó su avance clasificatorio. También el domingo, a las 11:00, se desplazarán a la Comunidad Valenciana para medirse a un Elche CF que es colista. El resurgir de la plantilla se espera en tierras ilicitanas.