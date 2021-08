La confección del futuro proyecto para la 2021-22 sigue su curso en el Deportivo Córdoba FS. El conjunto verde anunció la contratación de María del Mar Uceda, ala-pívot que regresa a la entidad después de 12 años. La cordobesa, en su segunda etapa, espera revivir algunos de los momentos tan brillantes cristalizados en el pasado como el título de División de Honor de 2009.

La jugadora reconoció que tenía "ganas de regresar" y que lo hacía "con ilusión, muchas ganas de jugar y demostrar lo que creo que todavía tengo dentro". El presidente Pablo García le escribió para preguntarle si estaría interesada en figurar dentro de la Segunda División. Su respuesta no se hizo esperar admitiendo que se veía "con fuerzas", aunque su compromiso al 100% quedaba en duda debido a motivos laborales. No obstante, y también por la "cuota de culpa" de su primera Inma Sojo, decidió firmar.

Uceda, que pasó por el equipo de fútbol 11 de La Rambla y el Benamejí de fútbol sala, explicó que es una futbolista "con fuerza, carácter, velocidad y buen disparo". Además, la jugadora argumentó que puede aportar "experiencia al equipo e ilusión gracias a la trayectoria que he tenido".

Durante su primera estancia en el conjunto cajista, escribió páginas históricas dentro del deporte provincial. En junio de 2005 hizo cinco goles en el choque de ascenso ante el Funeraria Apóstol gallego. En 2009, antes de partir, formó parte del vestuario que selló el primer título de División de Honor. "Fueron muchos momentos muy buenos, una experiencia que la voy a recordar toda mi vida", comentó. "Cuando ganamos la Liga y nos proclamamos campeonas de España, se me pone hasta el vello de punta al recordarlo", aseveró.

Sobre el grupo que se encontrará para la presente temporada, Uceda no dudó en que se efectuó "una buena piña y en ese sentido creo que voy a congeniar bien". Y es que la natural de Fernán Núñez prácticamente conoce a todas las integrantes del mismo. El objetivo no es otro que poder estar "en lo más alto y pelear la fase de ascenso", ya que considera al Deportivo Córdoba "un aspirante a subir a Primera", algo que demostró la anterior campaña "pero no tuvo suerte".

Tere Muñoz, Marta García y Lihuen, bajas

Las cierres Tere Muñoz y Marta García y la ala-pívot Lihuen Valcárcel no continuarán defendiendo la elástica cordobesa tras un año donde el club luchó por subir a la máxima categoría del fútbol sala femenino. Precisamente a la Primera División se marcha Muñoz. La gaditana firmó por el Atlético Torcal después de cumplir solo una campaña dentro del equipo cajista. García, por motivos académicos, integrará la plantilla del Martos tras más de un lustro en el combinado. Valcárcel, otra de las caras nuevas de la 2020-21, decidió partir hacia la vecina provincia de Sevilla para jugar en el Brújula de División de Honor Andaluza.

El listado de renovaciones quedó completado con Inma Sojo, Lau Fernández, Ceci Moreno, Rocío Gracia, África Lozano, Neiva Cano, Ana Haro, Marixu Romero y Celi Calderón para volver a medir fuerzas en la Segunda División.