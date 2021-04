El Deportivo Córdoba mantiene el pulso competitivo dentro de la Segunda División y el horizonte resulta, cuanto menos, alentador. El conjunto entrenado por Juanma Cubero sigue firme en su deseo por subir a la máxima categoría nacional. Y es que, por el momento, las sensaciones ofrecidas dentro de la pista invitan al optimismo para la entidad cajista. No es para menos, ya que lideran el subgrupo 3C y aseguraron su presencia en la siguiente ronda cuando la actual fase del campeonato está próxima a su conclusión.

Entre los cuatro mejores

Las jugadoras verdes no pudieron disputar el pasado fin de semana su choque frente al Torreblanca FS B en Melilla debido a las inclemencias meteorológicas. La expedición, nada más arribar a Málaga, se encontró con muchísimos problemas para desplazarse hacia territorio africano. Por ello, finalmente se decidió el aplazamiento de la cita y su futura celebración para el domingo 15 de mayo. No obstante, con ese encuentro menos, encabezan la tabla con 52 puntos y un coeficiente de 2,60. El Atlético Torcal, segundo al atesorar 54 puntos, arroja un coeficiente de 2,57 y figura como su máximo rival para concluir en el primer puesto -ganado el golaverage particular-. Cabe recordar que se efectúa el sistema de coeficientes porque, en el tramo previo, el Guadalcacín FS pasó de ronda en el subgrupo 3B con 15 envites por los 16 del resto -quedó pendiente su duelo ante el IES Luis de Camoens-.

El plantel cordobés acumula tres victorias -al Torreblanca FS B por 2-1 en la primera vuelta, 2-4 a La Algaida FS y 1-2 a El Ejido Futsal- y una igualada a uno frente al Alcantarilla FS. Este fin de semana, concretamente el sábado 1 de mayo (Vista Alegre, 19:30 horas), medirán fuerzas nuevamente ante La Algaida. Este rendimiento, unido al ya obtenido en la primera fase -accedieron con 42 puntos-, aseguró a las pupilas de Cubero terminar, de forma segura, entre las cuatro mejores. Por consiguiente, de aquí a la finalización, quedará por dirimir su posición.

Hacia Primera con dos eliminatorias

¿Qué sería lo próximo a acometer? Dependiendo del orden definitivo, el Deportivo Córdoba emprenderá unas interesantes eliminatorias frente a los otros tres clubs del subgrupo 3C que completen los cuatro primeros escalones de la tabla -actualmente serían el Atlético Torcal, el Alcantarilla y La Algaida-. El líder se verá las caras con el cuarto mientras que el segundo lo hará ante el tercero, todos a partido único y en la pista del mejor clasificado. Los dos ganadores lucharán por la victoria, en la pista del que quedara más arriba durante el tramo regular, para proclamarse campeón del Grupo.

A continuación volverían a afrontar un nuevo sistema de eliminatorias contra los triunfadores de los Grupos 1C, 2C y 4C. Se procederá a un sorteo para dirimir unos emparejamientos que tendrán a Madrid como sede única. Los dos que resuelvan favorablemente sus contiendas de semis subirán a Primera División. Los otros dos equipos irán a jugar frente al 13º y 14º de la élite en las llamadas eliminatorias de promoción.

El equipo cajista, de récord

Los registros ofrecidos por el Deportivo Córdoba aportan un extra en pos de lograr, de aquí a unas semanas, un fútbol sala cordobés con representación masculina y femenina en Primera División. Las de Cubero, precisamente efectuando una comparativa con las categorías más relevantes del panorama nacional, fueron las primeras en llegar a los 100 goles en esta campaña merced a los tantos de Rocío Gracia y Tere. El segundo era el Inter Movistar de Cecilio y Boyis. Además, en la faceta defensiva, solo encajaron 22 dianas siendo el menos goleado de la Segunda División femenina -el siguiente es el Castellón FS con 24 en el subgrupo 2C-.

En cuanto a las jugadoras, la propia Rocío sigue batiendo marcas personales. Desde la temporada 2005/06 ha marcado 100 goles en Liga con el equipo. El mejor año se produjo el curso anterior donde firmó hasta 23 dianas. Todo suma para acercarse hacia la gloria.