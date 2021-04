Más de cien personas, entre ellas los mejores ‘riders’ españoles de paddle surf tanto en la categoría masculina como femenina, se reunieron el pasado sábado en el Lago Andalucía de Iznájar para disputar la primera prueba de la Liga Fesurfing SUP Race Andalucía Costa del SUP 2021. Y no defraudaron. Los espectadores disfrutaron con emoción de una gran lucha deportiva a lo largo de los 11 kilómetros de recorrido que habían preparado la Estación Náutica Lago de Andalucía, el centro de educación Alúa y los ayuntamientos de Iznájar, Rute y Cuevas de San Marcos.

La lluvia hizo acto de presencia para la carrera de élite, dejando claro a los corredores que las tranquilas aguas del Lago de Andalucía no se lo iban a poner tan fácil. El top del paddle surf, entre los que incluso había mundialistas, se reunió para enfrentarse al recorrido más largo de toda la jornada y en el que se vivió la emoción más al límite. Durante prácticamente toda la competición se mantuvo un grupo muy grande de ocho o nueve competidores hasta que en la parte final, a falta de 500 metros para la meta, se disputó una gran batalla que mantuvo a los espectadores en vilo hasta el final.

En la categoría masculina, Fernando Pérez Serra –ganador del Iznájar SUP Costa del SUP 2020- se llevó la meta volante de Cuevas de San Marcos pero después se cayó al agua y terminó la carrera en quinto lugar. La meta volante de Rute fue para Salva Mora. De esta forma, Aarón Sánchez se hizo con el primer puesto, seguido de Antonio Morillo y Enrique Hurtado. En la categoría femenina, la campeona del mundo de la ISA-International Surfing Association, Esperanza Barreras, se desmarcó de sus rivales desde la salida y supo mantener una buena distancia respecto al resto durante bastante tiempo. Por detrás de ella quedaron Laura Quetglas García y Duna Gordillo Rodríguez.

Un gran nivel entre los participantes

En esta primera cita de Iznájar destacó sobre todo el gran nivel de las participantes femeninas y el buen rendimiento de todas ellas. Mención especial merece el Club Mar Balear Port Adriano por la cantidad de sus miembros que se animaron a trasladarse hasta el Lago de Andalucía para competir. Ángela María Núñez Jaldón, María Navarro Moya y Helene Reigadas configuraron el podio femenino de élite máster, con una diferencia de apenas unos segundos entre el primer y el segundo puesto. Mientras que en élite kahuna femenino, Silvia Canudas Pujol cruzaba la línea de meta con una buena diferencia frente a sus rivales directas, Beatriz Alvargonzález y María Teresa Oropesa.

Por su parte, Salva Mora Martínez, Moisés López de la Rauiri y Martín Muller Andersen cerraban el podio de élite máster masculino mientras que Enrique Bizcocho, Jaime Morales Conde y Daniel Sánchez hacían lo propio en élite kahuna masculino.

Uno de los momentos más esperados de esta jornada de paddle surf era la carrera popular, dirigida a todos los públicos y edades. Cabe destacar el gran trabajo que realizó Antonio Morillo Andújar que luchó con fuerza para lograr un tercer puesto masculino que estuvo muy reñido hasta el último tramo. Por delante de él, Norberto Jiménez Ventosa cruzó primero la línea de meta seguido de Florián Macías. En mujeres, las ganadoras fueron Begoña Morillo y Lourdes Hernández Peña.

Un recorrido espectacular

Los participantes de esta carrera amateur realizaron un recorrido en dirección este que llegaba hasta el espectacular puente de Agromán desde el que se disfrutan de unas vistas preciosas del municipio de Iznájar y que compartieron con los de sub-16. En esta categoría, Ainhoa Rivas realizó una carrera increíble y demostró una gran mejora a nivel técnico respecto al año pasado. Su gran esfuerzo tuvo como recompensa que se convirtiese en la ganadora entre las chicas, acompañada de Rosa Morales Oropesa y Bárbara Plaza Barutel. Augusto García Villegas también demostró que tiene gran proyección de futuro y se proclamó campeón masculino, seguido de Marc Simoncelli Canudas y Lluís Peroti.

Para las categorías más jóvenes y para las futuras promesas del SUP, el Lago de Andalucía siempre es un buen escenario en el que pueden disfrutar de unas aguas tranquilas. Además, la lluvia desapareció por completo y casi no había viento por lo que los participantes pudieron disfrutar del Paddle Surf y centrarse en la carrera.

Los ganadores de estas categorías más juveniles e infantiles se distribuyeron de la siguiente forma:

-Sub 14 masculino: Jorge Valenzuela Ledesma, Álvaro Coscollano Bustamante e Izan Mora Cuéllar.

-Sub 14 femenino: Carla Ibáñez Campuzano, Blanca García Villegas y María Luisa Escribano de la Torre.

-Sub 12 masculino: Álvaro del Pino Rodríguez, Antonio González Chamorro y Jakub Vicente Posad.

-Sub 12 femenino: Lucía Suárez, Paula Romero Cantos y Rosa Romero Muñoz.

-Sub 10 masculino: Pedro García de Zúñiga y Alejandro Romero Muñoz.

-Sub 10 femenino: Beatriz Bizcocho Núñez.

-Sub 8 masculino: José Carlos Romero López y Álvaro Romero Cantos. –Sub 8 femenino: Alicia Bizcocho Núñez, India del Río Sánchez Tembleque y Carmen García de Zúñiga.

Una entrega de premios con todas las medidas de seguridad

Una vez finalizaron las carreras de las futuras promesas del Paddle Surf, la organización procedió a la entrega de trofeos al aire libre como medida de seguridad. Asimismo, para esta jornada deportiva se estableció un riguroso y estricto protocolo de seguridad manteniendo en todo momento las medidas de prevención y de aforo ante el covid-19. Para ello, se dividió la Playa de Valdearenas, de más de 1,5 kilómetros de extensión, en distintas zonas separadas por categorías, además de establecerse espacios seguros de avituallamiento, parking, etc.

La Liga Fesurfing SUP Race Andalucía, una de las más importantes del panorama deportivo del Paddle Surf, comenzó con esta cita en Córdoba pero también contará con distintas pruebas en Sevilla, Málaga, Granada, Cádiz y Huelva que se repartirán durante todo el año hasta el mes de octubre.