La temporada 2020-21 del Córdoba CF Femenino está repleta de altibajos. El equipo cordobesista, capaz de fraguar grandes partidos en Cáceres, Málaga o Valencia, no refrenda su potencial precisamente donde más lo necesita: ejerciendo de local. Las de Roberto Ramírez reciben este sábado al Levante UD B en la Ciudad Deportiva bajo el único objetivo de la victoria. Y es que, en casa, la escuadra blanquiverde no lo consigue desde el año pasado, concretamente el 5 de diciembre contra el CF Femenino Cáceres (1-0) gracias al tanto de Hitomi en Miralbaida.

"El empate no rentabiliza tanto"

La situación clasificatoria sufrió un ligero desvío con respecto a lo deseado. Actualmente son segundas del subgrupo Sur D con 23 puntos y un coeficiente de 1,278 mientras que las levantinas se auparon al liderato con 25 puntos y coeficiente de 1,389. Además, el filial debe acometer un duelo aplazado de la tercera jornada contra el Ginelux CD Juan Grande el 21 de abril, lo que podría distanciarlas de las andaluzas. Y es que la única victoria de las cordobesas -al Valencia CF Féminas B por 0-4- y los tres empates restantes -CD Femarguín SPAR Gran Canaria (0-0), Joventut Almassora CF (2-2) y UD Aldaia CF (0-0)- frenaron a las de Ramírez.

La clave residirá, una vez más, en el acierto entre palos. Yanire y Celia Ruano, ambas con dos dianas, encabezan un listado anotador donde también figuran Aina Torres y Lisa Scholz tras marcar un tanto. Sin embargo, el Córdoba no vio puerta en dos de sus cuatro envites pese a generar oportunidades sobre la portería rival. "Nos refuerza el no haber perdido y no haber recibido gol en tres partidos, pero al final el empate no te rentabiliza tanto", reconocía el preparador. Una de sus esperanzas pasará por "el balón parado" con el acierto de sus pupilas.

Las contras, el arma levantinista

El plantel valenciano de Nando Felipe, por contra, venció sus dos encuentros celebrados -al FF La Solana por 3-0 y al Málaga CF por 1-0-. La delantera Andrea Okene es su principal referencia con tres goles mientras que Lena Pérez hizo el restante. El curso pasado, en la Ciudad Deportiva, las de Manu Agudo se impusieron por 2-1 después de marcar Mery Martí y Sofía Melchor durante la segunda mitad. "Los filiales son como un melón por abrir. Si les sale su partido, te pueden complicar las cosas", explicó Ramírez. "En robos y contras te pueden hacer daño, por lo que espero que esté reservón y dejando que lleve el equipo de casa la batuta del encuentro", añadió.

Fecha y hora: sábado 17 de abril a las 17:00 horas.

Estadio: Ciudad Deportiva (Córdoba).

Árbitro: Josefa Sánchez Gómez (colegio onubense).

TV: PTV Córdoba y RFAFTV.

Altas y bajas: Retorna Carmen Gordillo tras cumplir su sanción de cuatro partidos. Ana Ocón, con una rotura, Sofía Schell y Lidia Santos, en plena recuperación, no estarán. Se valorará la participación de Natalia Mills tras un viaje muy largo con su selección.

La clave: No queda otra que ganar en casa para encarrilar la permanencia en la Liga Reto Iberdrola. Para ello deben concretar las acciones ofensivas que el vestuario genera.