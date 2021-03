El Córdoba CF cayó derrotado en El Arcángel ante el Betis Deportivo en un final de infarto y ciertamente triste para los blanquiverdes, que hasta el minuto 85 ganaban el encuentro y estaban clasificados para pelear por el ascenso tras un partido bueno, tanto en imagen como en juego, que se destruyó en los últimos cinco minutos.

Pablo Alfaro apostó por el trivote, aunque con ciertas particularidades. Mientras que Djak Traoré intentaba no generar muchos espacios con respecto a Alberto del Moral, Mario Ortiz se movía en una zona que, en realidad, pertenecía a la de segundo delantero. El trabajo del cántabro en esa primera mitad impidiendo la salida limpia de balón de los béticos resultó fundamental, mientras que tras él tenía a una línea de cuatro que se mostró bastante rocosa.

Como se preveía, Álex Robles relevó a Farrando en el lateral, mientras que el resto del once era el previsto. El Córdoba CF regresaba al trivote, reforzaba con músculo el centro del campo y el beneficio se comprobó desde el primer minuto. Los blanquiverdes tuvieron una muy buena puesta en escena, con un cuarto de hora con ritmo y llegadas por las inmediaciones de Dani Rebollo. En esas llegadas había dos nombres protagonistas: Willy Ledesma, cayendo mucho a banda izquierda y generando espacios para la incorporación de la segunda línea blanquiverde, y Nahuel Arroyo. El extremo tuvo dos buenas oportunidades de batir al portero bético, aunque le faltó algo de enfoque.

Tras el ecuador, el Córdoba CF tuvo una fase valle, en la que el balón anduvo algo más repartido, pero pasado el minuto 30 volvió a aparecer por las cercanías de Dani Rebollo. El Betis Deportivo, por su parte, se vio incapaz de sobrepasar el muro plantado por el Córdoba CF en el mediocampo. De hecho, a Raúl García apenas se le vio tocar un par de balones y en línea de tres cuartos, lejos de Edu Frías.

En ese arreón final del primer acto encontró premio el Córdoba CF con un pase desde la banda de Willy Ledesma a la frontal que dejó pasar Mario Ortiz y que enganchó Jesús Álvaro, haciendo subir el gol blanquiverde al marcador. El Córdoba CF se metía momentáneamente en la lucha por el ascenso y, además, lograba en esos últimos minutos del primer acto mantener las buenas sensaciones ofrecidas durante prácticamente desde el inicio del encuentro.

Tras el descanso, Manel Ruano realizó dos cambios que le dieron a su equipo la ocasión no solo de tener más el balón, sino de mostrar una cara más ofensiva, superar de alguna manera a los cordobesistas. El Betis Deportivo mantuvo más el balón y hasta merodeó el área de Edu Frías, aunque en el primer cuarto de hora de la segunda mitad no lograba sumar ninguna ocasión clara. Mientras tanto, los blanquiverdes se mostraban relativamente ordenados y no pasaban demasiados apuros.

Los cambios comenzaron a aparecer en el equipo de Manel Ruano, que intentaba a toda costa general, al menos, una ocasión de gol, pero apenas tuvo un balón largo sobre Raúl García que entre Djetei y Jesús Álvaro interceptaron para que el pichichi de la categoría ni tan siquiera tuviera oportunidad de encontrar la red de Edu Frías.

El último cuarto de hora estuvo marcado por la tensión. Los nervios iban aumentando progresivamente en ambos equipos, sobre todo sabiendo que en Sevilla el marcador no se movía. De ahí que empezaran a aparecer las ocasiones. Piovaccari estuvo a punto de sentenciar con un disparo desde dentro del área con todo a favor, pero Rebollo rechazó el tiro del italiano. Un minuto después, el Betis Deportivo estuvo a punto de igualar en un saque de esquina, pero Ndo no logró impactar bien el balón. La tensión iba en aumento minuto a minuto. En el 84’, Piovaccari servía a Valverde quien, con todo a favor, mandó a las nubes el esférico.

Pero el gol en Sevilla a cinco del final descafeinó la recta final del choque en El Arcángel. El Córdoba CF jugó ese tramo con uno menos por lesión de Alberto del Moral tras agotar Alfaro las tres ventanas de cambios. Y fue como abrir la puerta del infierno. Simultáneamente, el Sevilla Atlético anotaba de penalti ante el Yeclano. Minutos después, ya en el descuento, Dani Rebollo subía a rematar un córner a la desesperada y cabeceó para poner el empate en el marcador. Y unos minutos después era Mizzian, tras jugada de Ndo, quien daba el triunfo al filial bético. Hasta el 85, el Córdoba CF se veía luchando por el ascenso. Y en menos de diez minutos apareció el infierno.

Ficha técnica

1-Córdoba CF: Edu Frías, Álex Robles, Djetei, Xavi Molina, Jesús Álvaro, Alberto del Moral, Mario Ortiz, Traoré, Moutinho, Nahuel y Willy Ledesma.

Entrenador: Pablo Alfaro.

Cambios: Carlos Valverde por Thierry Moutinho (59’), Piovaccari por Willy Ledesma (74’), Xavi Molina por Traoré (79’).

2-Betis Deportivo: Dani Rebollo, David Carmona, Luis Martínez, Simón, Julio Alonso, Marchena, David Ramos, Callejón, Rodri, Calderón, Raúl.

Entrenador: Manel Ruano.

Cambios: Fran Delgado por David Carmona (46’), Baena por David Ramos (46’), Juan Serrano por Marchena (59’), Mizzian por Rodri (74’), Ndo por Julio Alonso (74’) .

Goles: 1-0 (36’) Jesús Álvaro. (92’) Dani Rebollo. (95’) Mizzian.

Árbitro: Quintero González (C. Andaluz).

Tarjetas: Mario Ortiz (52’), Julio Alonso (59’), .

Campo: El Arcángel. Jornada 18, última de la fase regular de la Liga 20-21. 800 aficionados, límite permitido por las autoridades sanitarias debido a la pandemia de coronavirus.