Duro palo para el Pozoalbense en el primer partido de la fase de acenso. Una derrota que nadie esperaba en uno de esos partidos que se enredan desde el inicio. No mereció tanto castigo el equipo vallesano, pues tuvo ocasiones para llevarse el encuentro, pero sufrió demasiados imprevistos: la mala suerte quizá por falta de puntería, la lesión de Victoria y un arbitraje que le fue esquivo en dos claros penaltis que le dejaron sin señalar cuando el marcador estaba en tablas.

Bruna Tavares fue la que dispuso de la primera ocasión del equipo pozoalbense, aunque la más clara la tuvo Natalia Montilla al final del primer acto cuando en un robo de balón se plantó sola ante la meta visitante. Su tiro se fue rozando el palo cuando ya se cantaba el gol en la grada. El Alhama creó muy poco peligro en la primera parte sobre la meta de Ana De Muga, tan solo en una jugada en la que el balón acabó dentro pero la jugada estaba invalidada por fuera de juego y en un tiro que fue al travesaño de Sara Rubio. El equipo murciano solo jugó a arreones.

La segunda parte fue diferente. Hubo mucho más ritmo y ocasiones de gol. El equipo de Manuel Fernández arriesgó dejando también demasiados espacios que facilitó el juego a la contra del Alhama. Ayaka tuvo la primera ocasión para abrir el marcador. Su tiro se le fue arriba. La respuesta de las visitantes no se hizo esperar. Marina Martí y Marina Kiskonen tuvieron dos ocasiones en el mano a mano con Ana De Murga.

El partido estaba muy abierto. No había tregua. La primera jugada para la polémica fue un penalti sobre María Marín que la colegiada del encuentro, Luna Varo, consideró que la falta se produjo fuera del área. La ariete pozoalbense fue derribada claramente dentro. Posteriormente, Sana remataba de una jugada originada en el costado lanzando un misil que hizo que Laura sacar una mano milagrosa.

Un asedio total de las locales

El asedio era total. Natalia Montilla cruzaba demasiado el balón en una pelota en la que tenía ya la portera vencida. Segundos después, Ayaka peinaba un balón hacia atrás que se fue rozando los palos. Tanto iba el cántaro a la fuente que parecía que romperse sería cuestión de tiempo. No fue así. Karla fue derribada dentro del área. Penalti que no pitó ante el enfado monumental de la grada. Rocío tuvo otra clara ocasión a renglón seguido al subir a rematar un saque de esquina.

Hasta siete ocasiones sumaba en la segunda parte el equipo pozoalbense. Tanto perdonar le pasó factura. En un saque de esquina, Violeta Quiles remataba en el área pequeña. Ni Ana De Murga ni su defensa estuvieron finas para sacar ese balón que supuso la derrota local. Los últimos minutos fueron un quiero y no puedo del equipo pozoalbense. Pendiente del reloj y acuciado por las prisas, no pudo ni tan siquiera igualar un encuentro con mucha polémica arbitral que derribó las ilusiones de un equipo que estrenaba play off. El fútbol es en ocasiones muy cruel.

Ficha técnica

0 -Pozoalbense Femenino: Murga, Sana, Victoria (Yeneris León, m. 17), Rocío, Naomie, Ayaka, Bruna (Farlyn, m. 46), Felicité (Nora, m. 80), Natalia, Karla y María Marín.

1 -Alhama CF: Laura, Judith, A. Carid (África, m.74), Salazar, Violeta Quiles (Saioa Martínez, m. 84), Vicente, Marina Kiskonen, Sastre, Rubio, Marina Martí y Fresneda.

Árbitra: Luna Varo. Amarilla a las locales Naomie, Sana y al entrenador Manuel Fernández; y a la visitante Sastre.

Gol: 0-1, m. 80: Violeta Quiles.

Incidencias: Partido correspondiente a la primera jornada de la fase por el ascenso de la Reto Iberdrola disputado en el Municipal de Pozoblanco ante 400 espectadores.