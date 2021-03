El Real Madrid, único superviviente del fútbol español en la Liga de Campeones, tratará de alargar su buen momento con un triunfo que le permita meter más presión al líder Atlético de Madrid y al Barça, midiendo su resaca europea ante un Celta de Vigo que se juega sus opciones de seguir peleando por una plaza europea.

El equipo de Zinedine Zidane abre el fuego entre los candidatos al título en la vigésimo octava jornada de LaLiga Santander, con una salida peligrosa pero, a su vez, la oportunidad de ampliar presión al momento irregular del líder y la visita del Barcelona a la Real Sociedad.

El triunfo y el desgaste realizado ante el Atalanta en Liga de Campeones, se ponen a examen en Balaídos, tras uno de esos partidos en los que pones todo en juego y el peligro de resaca aparece días después ante un rival descansado como el Celta frente al que Zidane debe decidir si mantiene la nueva fórmula de tres centrales, repetida en sus dos últimos compromisos, o regresa a su clásico 1-4-3-3 con tridente ofensivo.

En función de esa decisión cambiarán los nombres de los titulares, entre los que regresa el brasileño Casemiro tras no poder jugar en la Liga de Campeones por sanción. Seguirá sin poder contar el técnico madridista con los lesionados Dani Carvajal, Álvaro Odriozola, Eden Hazard y Mariano Díaz, pero las bajas no han afectado a la buena línea madridista en un momento clave del curso. No pierde desde el 30 de enero, nueve partidos consecutivos, siete de ellos en Liga, competición en la que firmó dos empates ante Real Sociedad y Atlético de Madrid en esa racha.

Si Zidane mantiene tres centrales tan solo se perfilaría como novedad la entrada de Casemiro por Fede Valverde. Si modifica el dibujo, Nacho Fernández pasaría al lateral derecho y Lucas Vázquez podría adelantar su posición para pasar a un tridente con Karim Benzema en racha goleadora -cinco partidos consecutivos marcando- y un Vinicius que se ganó a pulso su continuidad en el once.

Por el Celta, el argentino Eduardo Coudet recupera su once de gala para medirse a un Real Madrid que se ha acostumbrado a ganar en Balaídos, donde no pierde desde el año 2014 con Luis Enrique Martínez como técnico celeste, además de encadenar cinco victorias y un empate en sus últimas seis visitas.

La batalla en el centro del campo entre el peruano Renato Tapia, una de las sensaciones de LaLiga, y el brasileño Casemiro será una de las claves del choque. Ambos son figuras imprescindibles en sus equipos, a los que aportan equilibrio y un notable ejercicio físico, fundamental en las coberturas a sus compañeros.

Otra de las claves del choque estará en las áreas. Iago Aspas ha vuelto a quedarse fuera de la convocatoria de Luis Enrique, víctima de una lesión sufrida en el primer partido del año, precisamente ante el equipo blanco, que lo frenó cuando mejor se encontraba. El goleador celeste todavía no ha visto puerta en este 2021, y esa mala racha contrasta con la del referente madridista en ese apartado, Benzema.

Zidane fue el primero en encontrar soluciones al sorprendente sistema de juego de Coudet con un sólo pivote -Tapia-, aunque ni la derrota de Valdebebas (2-0) ni la irregularidad ofrecida por su equipo en las últimas semanas motivará un cambio del argentino, fiel a ese 1-4-1-3-2. Sólo se espera una novedad respecto al once que formó ante el Athletic, la vuelta del capitán Hugo Mallo al lateral derecho tras cumplir ciclo de tarjetas amarillas. El resto del equipo será el habitual, con Aspas y Santi Mina en punta, Brais Méndez, Denis Suárez y Nolito en la zona de creación y la dupla Araujo-Murillo en el centro del eje defensivo.

Alineaciones probables

RC Celta: Iván Villar; Hugo Mallo, Araujo, Murillo, Aarón Martín; Tapia; Brais Méndez, Denis Suárez, Nolito; Aspas y Santi Mina.

Real Madrid: Courtois; Nacho, Sergio Ramos, Varane; Lucas Vázquez, Casemiro, Kroos, Modric, Mendy; Vinicius y Benzema.

Árbitro: Melero López (colegio andaluz).

Estadio: Balaídos.

Hora: 16.15 horas.

-----------------------------------------------------------------

Puestos: Celta (10º, 34 puntos), Real Madrid (3º, 57 puntos)

La clave: La batalla en el centro del campo.

El dato: El Real Madrid encadena cinco victorias y un empate en Balaídos.

La frase

Santi Mina: "Benzema es el mejor delantero del momento"

Zidane: "Nos espera un partido exigente en Vigo ante un equipoque juega bien al fútbol"

El entorno: El ánimo de la plantilla madridista se ha relanzado tras superar estar al borde del precipicio en Liga y 'Champions', y verse ahora con opciones de pelear por todo.

.