Estuvo a punto de recalar en el Córdoba CF, al menos, en un par de ocasiones. La última, el pasado verano. Pero David Carmona (Palma del Río, 1997) terminó cruzando de acera en Sevilla para incorporarse a las filas del filial del Real Betis, cuando anteriormente había cumplido sus primeros años de carrera en el filial del Sevilla, con cuyo primer equipo llegó a debutar en Primera División. Ahora vive un momento dulce con los verdiblancos y visita al equipo de su tierra, en el que juega su amigo Bernardo Cruz, con el que coincidió en el filial sevillista. En el encuentro de la primera vuelta se lesionó en el minuto 10 y aguantó casi una hora, partido en el que el pequeño de los Cruz, siempre entre sonrisas, también le metía presión cuando tocaba defender algún saque de esquina. Este domingo se reencuentran.

-Un partido con aroma a final el de El Arcángel.

-Se habla mucho de este partido por lo que nos jugamos, por todo en general, lo que se juega el Córdoba CF. Será especial, bonito, en un estadio magnífico, como es El Arcángel, lo he visto lleno y para mí es un estadio de Primera División. Aunque este fin de semana haya menos aficionados, el escenario es idóneo para el del domingo, que será un buen partido.

-Vaya temporada la del Betis Deportivo, con opciones de disputar el ascenso a Segunda A.

-Nos hemos ganado eso, estar en la última jornada con opciones y depender de nosotros mismos para conseguir algo muy grande, que no estaba en nuestros planes. Jamás lo hubiéramos imaginado. Pero nuestro buen hacer nos ha llevado a tener esa oportunidad y la verdad es que vamos a ir al partido con mucha ilusión puesta en él. Somos un recién ascendido de Tercera, la mayoría de los jugadores de la plantilla estaban en Tercera el año pasado y ahora tenemos la oportunidad de lograr algo muy bonito. Vamos a darlo todo para que así sea.

-¿Dónde puede estar la clave del partido?

-La clave es que no hay presión. Que la presión la tiene que tener el Córdoba CF, un equipo que por club, por ciudad, está obligado a meterse entre los tres primeros para luchar por el ascenso. Nosotros somos un filial que estamos haciendo las cosas bien, que nos hemos ganado el derecho a soñar porque ya estamos entre los tres primeros y eso era primordial para nosotros. Estaremos tranquilos, sin presión y sabiendo lo que se juega el Córdoba CF, porque a ellos no les queda otra que salir a por todas, no tienen otra opción. Nosotros jugaremos el partido con ilusión y con la intención de poner un broche de oro a la primera fase, en la que tan bien lo estamos haciendo.

-Llama la atención que, siendo un filial, el Betis Deportivo destaque también por su sistema defensivo.

-Sí, por supuesto. La línea de atrás es verdad que la tenemos con gente más experimentada, como Luis Martínez o yo mismo, que sé lo que es la Segunda División. Sabemos lo importante que es la defensa en Segunda B y así lo intentamos plasmar. Sí que tenemos jugadores diferenciales del mediocampo hacia delante como Raúl, pero no descuidamos la defensa, porque sabemos la importancia que tiene en esta categoría.

-Tan joven y ya ha estado usted en las dos aceras de la ciudad.

-Sí, la verdad es que Sevilla-Betis o Betis-Sevilla, ya sabemos lo que es aquí, pero al fin y al cabo somos profesionales y me salió la oportunidad en el filial del Betis. Estoy muy contento de haber tomado esa decisión, me estoy sintiendo importante, sumando minutos. El equipo va bien, salen las cosas y, personalmente, estoy muy contento de la decisión que tomé. La volvería a tomar mil veces más.

-¿Qué espera del partido?

-Esperamos un Córdoba CF que salga a por todas, porque no les queda otra que eso, salir a por todas. Un partido intenso, en el que hay que controlar muy bien las emociones. Tenemos que estar tranquilos, sabiendo que para nosotros es una oportunidad y para ellos quizás sea una final agónica. Nuestras armas deben ser la ilusión y la ambición de poner el broche de oro a esta primera fase de la Liga regular.

-¿Qué le parece el Córdoba CF?

-Sinceramente, he visto todos los partidos del Córdoba CF de esta temporada. Es un equipo que me gusta ver más allá de que sea de mi tierra y en el que juega Bernardo Cruz, con el que coincidí en el Sevilla Atlético. Cuando llegó Alfaro enganchó una dinámica buena y me gusta cómo juega. El juego que tiene, con rapidez por bandas, ordenado, me gusta. Para mí, junto al UCAM, es el mejor de la categoría. Pero, al final, esto es Segunda B y en el fútbol puede pasar cualquier cosa, aunque para mí el Córdoba CF es de categoría superior.

-Otra vez le tocará cruzarse con su amigo Bernardo.

-Además, en el partido de ida me tocó marcarlo en los córners y alguna cosilla nos dijimos (ríe), pero queda entre amigos.

-¿Se nota la importancia del partido del filial en un club de Primera, que se está jugando entrar en Europa?

-Por supuesto que se valora. Cómo nos arropan desde arriba y valoran la temporada que hacemos. Rodri, por ejemplo, que está en dinámica de primer equipo, se tiene en cuenta el trabajo que estamos haciendo y para eso luchamos. A ver si nos llega la oportunidad del primer equipo y con la que soñamos día a día.

-Porque, lógicamente, el objetivo añadido, personal, es el de jugar en el primer equipo. Esa referencia no se pierde, ¿no?

-Por supuesto que no. Llegué aquí sabiendo que mi objetivo era realizar una buena campaña con el filial. Necesitaba un año de sentirme importante en un equipo y se está cumpliendo con creces. Es un sueño que se tiene, para el que se trabaja todos los días. Debuté con el Sevilla en Primera y lucho para hacerlo con el Betis. Pero teniendo claro y manteniendo como base que yo peleo para que el Betis Deportivo tenga un buen año y salgan bien las cosas en el filial.

-Y el Córdoba CF siempre le ha rondado.

-Sí, es cierto. El Córdoba CF es un club que siempre ha estado ahí. Ha estado la posibilidad ahí. En el fútbol nunca se sabe, defender el equipo de tu tierra debe ser algo precioso y no he tenido la oportunidad de hacerlo porque de chico ya estaba en Sevilla. Nunca se sabe si puede llegar o cuándo puede llegar. Me alegro de sus triunfos y sufro un poco sus derrotas, porque me siento partícipe del equipo de mi tierra. Quién sabe si en un futuro podré defender sus colores.

-Para usted, el Córdoba CF debe estar al menos en la Primera RFEF.

-Por supuesto, es una exigencia que tiene el club, equipos como el Racing, el Córdoba Cf, el Deportivo, son equipos que, mínimo, tienen que estar en esa categoría. Le deseo toda la suerte del mundo a partir del domingo. Ojalá lo consiga y le deseo todo lo bueno a partir del domingo. Me alegraré por él y por mi amigo Bernardo, que es un fenómeno.