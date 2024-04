Un libro interactivo sobre Fosforito descubre a los menores las claves musicales del flamenco

"Este libro nació de una anécdota", explica Álvaro de la Fuente, natural de Puente Genil, "en la plaza más importante del pueblo tenemos una estatua de Fosforito que se colocó hace diez años y dos semanas después, jugando al lado con mis hijos, pregunté a unos chiquillos que si sabían quién era ese hombre y no tenían ni idea y los padres tampoco". Maestro de música de alumnado de Primaria y aficionado al flamenco, decidió que había que hacer algo al respecto. "La idea principal de Fosforito, un genio de la música, es acercar el arte flamenco a los niños y a las niñas porque lo que no puede seguir ocurriendo en Andalucía es que los niños salgan de la Educación Secundaria Obligatoria sabiendo quién es Mozart y Beethoven, pero no quiénes son los grandes compositores e intérpretes del flamenco, un arte musical que hay que desligar ya de los tópicos de música tabernaria y reconocer que es una música de primer nivel como está reconocido en todo el mundo menos aquí".

Álvaro de la Fuente interactúa con los niños en la Feria del Libro durante su presentación. / CÓRDOBA

El libro de Álvaro de la Fuente "se escucha, se ve y se lee", explica el autor, porque está editado en un formato interactivo que permite conocer la vida del cantaor pontano en forma de cuento, pero también incluye una entrevista a Fosforito y cada capítulo cuenta con un QR con el que es posible escuchar y familiarizarse con los cantes, compases y ritmos flamencos. Esta mañana, De la Fuente ha presentado su libro a dos colegios de Córdoba, cuyos escolares han podido participar de esa interacción aprendiendo a tocar las palmas al compás de varios palos, lo que ha sorprendido y despertado la curiosidad de muchos de los asistentes, que se han animado a comprar el libro y pedir la dedicatoria correspondiente al escritor.

El flamenco, la asignatura pendiente

Como profesor, insiste en que "el flamenco lleva ya muchos años en el curriculum escolar, pero de momento, parece que no hay voluntad de implantarlo". Y eso que, por su experiencia, sospecha que sería todo un éxito. "Cuando lo presento, les encanta porque el flamenco es una música llena de vida, rítmica, con mucho movimiento, riquísima, por mucho que digan que es difícil, y si un niño puede disfrutar escuchando una obra de Bach, también podrán hacerlo con un fandango de Fosforito".