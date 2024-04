Feria del Libro de Córdoba: la letra, con diversión, entra mejor

Hace muchos años, los profesores de lengua y literatura, solían decir en sus clases aquella escalofriante frase de "La letra, con sangre entra", una forma un tanto dramática de llamar al esfuerzo para aprender que con el tiempo ha ido modulándose. Está claro que para llegar al conocimiento hace falta interés, curiosidad y ganas, pero también que la forma en que se accede al conocimiento puede suponer un estímulo o un lastre.

Adriana, Nerea y Patricia, tres alumnas del colegio San Lorenzo, lectoras confesas de literatura juvenil. / CÓRDOBA

La Feria del Libro de Córdoba ha recibido este martes un aluvión de niños de diferentes centros escolares que han demostrado que la letra, con diversión, entra mejor. “Me gusta leer pero solo libros de aventuras, de manga, los libros de ciencia ficción”. "Hay libros que en la primera página ya sabes que son aburridos". “Leer me parece divertido, me entretiene, pero si cojo un libro que es un rollo no sigo, está claro”. “Si me dan a elegir entre el móvil y un libro con mis personajes favoritos, leo seguro”. "Me gustan más los cómic y cuando los personajes hablan como yo".

Son algunas de las sinceras declaraciones off the record de algunos menores que han transitado esta mañana la Feria del Libro junto a sus profesores en una jornada, la del Día del Libro, que les ha dejado ganas de volver. La compañía Zerocontrés Teatro ha sido la encargada de dar la bienvenida a los centros con una visita teatralizada titulada El tesoro de Isidoro, con la que han aprendido a moverse por los distintos puestos y saber qué pueden encontrar en cada uno.

Representación de alumnos del Colegio Europa en el Bulevar del Libro. / CÓRDOBA

Taller inclusivo de teatro

Uno de los momentos más entrañables y molón de la jornada matutina ha sido el protagonizado por los niños y niñas de los colegios María Montessory, Europa y Santo Ángel, que después de semanas trabajando en la adaptación de varios cuentos, han hecho la puesta en común en el Bulevar del Libro. Los técnicos del Ayuntamiento y los profesores de los centros, que llevan tres años trabajando en esta iniciativa inclusiva, saben que la diversión es la clave para conectar con los niños y para que la cita les deje huella.

Zerocontres, durante una de las visitas teatralizadas a la feria de este Día del Libro. / CÓRDOBA

Este año algunos maestros han optado por teatralizar parte del cuento elegido, Alicia en el País de las Maravillas, Don Quijote Enamorado o Bebelandia, entre otros, y han hecho desfilar a personajes inventados como Pato Vader, bebelonios y Tortilla Luminaria en una serie de representaciones en vivo y en directo que se han metido en el bolsillo a todos los presentes. Según Isabel y Ana, maestras de María Montessori, un centro específico para menores con discapacidad intelectual, “esta actividad permite visualizar a nuestros niños, acercarlos a la lectura y fomentar la inclusión”. Pedro Montero y José Luis Palenzuela, técnicos implicados en este proyecto, afirman que es una experiencia muy gratificante para todos que “impulsa la lectura, ofrece libros adaptados a los centros y fomenta el intercambio”. Todo ello, canalizado a través de la diversión. La risa siempre es una llave maestra para alcanzar objetivos. Que no decaiga.