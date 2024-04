Feria del Libro: la Generación del 2000, los poetas cordobeses que ensancharon el canon clásico

La Feria del Libro de Córdoba prosigue este sábado con abundante público en el medio centenar de expositores de librerías, editoriales, fundaciones e instituciones presentes en el Bulevar del Gran Capitán. Hay agoreros que llevan años diciendo que el libro en papel es cosa del pasado; si así fuera, desde luego no lo parece. En el céntrico paseo se exponen miles de libros para todos los gustos, que no tendrían sentido si no hubiera lectores. Y estos también se cuentan por cientos solo en la mañana de este sábado.

Ha sido el día para varias presentaciones de libros, que han comenzado con Poetas en la espiral. La Generación del 2000, de Andrés Moriel, editado por la incansable editorial cordobesa Utopía Libros (que por cierto cumple este año una década de vida), de Rikardo González. "Hay expectativas de que sea una buena feria. Esperamos que se corrobore con las ventas", valoró el editor.

Una antología

La antología de Moriel es la primera que se centra en un grupo de brillantes poetas cordobeses del milenio, entre los que se cuentan Pablo García Casado, José Luis Rey, Rafael Espejo, Elena Medel, José Daniel García, Juan Antonio Bernier y Joaquín Pérez.

Ambiente en la Feria del Libro este sábado. / MANUEL MURILLO

El autor de la antología es el profesor del IES Séneca Andrés Moriel, quien definió a este grupo de escritores como una generación que "va ensanchando el canon que hereda", sin llegar a ser nunca poetas tradicionales aunque beben de las lecturas de poetas anteriores; eso es "la espiral". Moriel recordó que el título de Generación del 2000 lo puso el vate Luis Antonio de Villena en una antología en la que de "treinta y tantos poetas había muchos cordobeses".

Pablo García Casado recordó cómo fueron los inicios de un grupo de poetas cordobeses a finales de los años 90. Queríamos romper el cordón umbilical con la poesía que leíamos. Me gustaba más Radio Futura", declara. En esa época, "notábamos los escritores de Córdoba que la Cultura contemporánea no estaba atravesando la poesía del momento que yo leía o encontraba en las librerías. Todo era como pasado".

Una de las casetas de la Feria del Libro. / Manuel Murillo

A punto de entrar en un nuevo milenio, en Córdoba se recordaba su pasado milenario, un tiempo en que la ciudad califal fue el centro cultural y político de la Europa Occidental. Nada de eso importaba mucho para aquellos jóvenes escritores. Sin ambages, García Casado suelta que "yo me sentía de una ciudad contemporánea, nos repateaba la Córdoba de las Tres Culturas". Esa forma de pensar y de ver la poesía es lo que está presente en la antología de Moriel.

Por su parte, José Daniel García manifestó que en el último cuarto de siglo (desde 1997 hasta el año 2022, el periodo que abarca este nuevo libro de Utopía Libros) "ha habido un progreso y una ilusión que se cumple". Todo eso está presente en un libro que "resume mucho el espíritu de esa generación".

Más presentaciones

Por la tarde, el escritor Pablo d'Ors es el protagonista inaugural de la 49 Feria del Libro de Córdoba, presentado por María José Martínez. Pablo d'Ors nació en Madrid, en 1963, en el seno de una familia de artistas y se formó en un ambiente cultural alemán. Es nieto del ensayista y crítico de arte Eugenio d’Ors, hijo de una filóloga y de un médico dibujante, y discípulo del monje y teólogo Elmar Salmann. Tras graduarse en Nueva York y estudiar Filosofía y Teología en Roma, Praga y Viena (donde se especializa en germanística), se doctora, bajo la dirección de su maestro Elmar Salmann, con una tesis titulada Teopoética. Teología de la experiencia literaria.

Los más pequeños también tiene su hueco en la feria. / MANUEL MURILLO

Entre las presentaciones de novedades, destaca la de Rodrigo Fresán, que trae a la Feria su nueva novela, El estilo de los elementos, presentado por Juan José Fernández Palomo. Rodrigo Fresán nació en Buenos Aires en 1963 y vive en Barcelona desde 1999. El jurado de Best Translated Book Award alabó La parte inventada con la citación "Fresán es un maestro". En 2017, recibió en Francia el Prix Roger Caillois a la totalidad de su obra por ser un "escritor atípico, transgresor e ineludible".