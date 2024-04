Más alumnos y más calidad en la Cátedra de Flamencología

La Cátedra de Flamencología de la Universidad de Córdoba, que dirige el cantaor David Pino, ofreció este lunes la sesión de clausura del curso, cuyo balance es más que positivo, según Pino, que destacó el despegue de matriculaciones que se ha producido este año debido, principalmente, a las opciones abiertas desde la pandemia con la inscripción on line, que ha atraído a estudiantes no solo de otros puntos de España sino de Asia, Europa y Estados Unidos. Con 320 inscritos, el curso ha sumado 70 alumnos nuevos, una cifra que no deja de crecer y que va arrastrando a perfiles fieles, algunos de los cuales son seguidores de las 27 ediciones impartidas hasta el momento.

Del total de alumnado, la mitad sigue las clases de forma presencial y la otra mitad en formato digital, habiendo alumnos matriculados en ambas formas que compaginan las clases según sus necesidades. Entre los asistentes, hay «estudiantes de Conservatorio, profesionales del flamenco, aficionados e interesados en esta materia de todas las edades, tanto hombres como mujeres». También destaca Pino el elevado nivel de calidad de la programación ofertada, que ha incluido sesiones formativas a cargo de profesionales del flamenco como Antonio Canales, Argentina, Eva Yerbabuena y Cancanilla de Málaga, que impartió el último recital comentado de la temporada.

Clausura del curso de la Cátedra de Flamencología con Cancanilla de Málaga, este lunes. / Víctor Castro

Próximos retos

David Pino ya está trabajando en el programa del próximo curso, cuyo plazo de solicitud y matriculación se abrirá en el mes de octubre, y adelanta que está previsto abundar en la presencia de las peñas flamencas, dando continuidad a la experiencia iniciada este año, incorporando a otras de la provincia y de Andalucía. Del mismo modo, la Cátedra de Flamencología se ha propuesto cubrir el déficit formativo detectado entre el profesorado encargado de impartir la asignatura de Cultura Andaluza en Primaria y Secundaria, por lo que ofertará un curso dirigido a los profesionales de la educación, dando continuidad a alguna experiencia previa iniciada este año.

El próximo curso, la cátedra formará a los profesores de la asignatura Cultura Andaluza

David Pino destacó el valor de la titulación y certificado que se expide al completar la formación de la Cátedra, que se tiene en cuenta en baremos de distintas convocatorias como acreditación de formación académica de flamenco.

Tras la clausura, Pino viajará a Nueva York, donde impartirá una conferencia en una universidad de la ciudad sobre los palos del flamenco, por invitación de un catedrático americano que previamente cursó estudios en la UCO, y ofrecerá un concierto en la sala neoyorquina Terraza Siete.