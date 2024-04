María Pizarro presenta 'Días Ridículos' el próximo 5 de abril en la Biblioteca Central

El próximo viernes 5 de abril, a las 19.00 horas, en la Biblioteca Central en Ronda del Marrubial, se presenta el nuevo poemario de María Pizarro, Días Ridículos. La escritora estará acompañada por el autor del prólogo, Pablo García Casado. Nacida en Conquista (comarca de los Pedroches), Pizarro es licenciada en Arte Dramático y experta en criminología. Desde 2015 coordina en la provincia de Córdoba el Festival Internacional de Poesía y Arte Grito de Mujer y la antología digital Quejío, Córdoba con Grito.

Cartel de la cita. / CÓRDOBA

Con este trabajo, llega a las librerías la primera aproximación de María Pizarro a la poesía. Un poemario rescatado que no llegó a ver la luz, pero que fue leído por la autora en los últimos años de la última década del siglo XX. Ya con el título, la autora pone en guardia frente a los grandes relatos, oponiendo la grandilocuencia a la dura cotidianidad. ¿Es posible que una historia de amor, escrita hace más de veinte años, nos pueda seguir gustando? Que el libro no se publicara no quiere decir que se mantuviera oculto. Sus poemas resonaron en los bares, cuando por entonces se estilaban los recitales. El libro tiene mucha vida nocturna. Y hace un retrato de aquellos días, no falto de sarcasmo”.

La poeta escribe o dialoga con la persona que será de adulta, que le puede hacer comprender la herida de ese amor no correspondido y entender temas que no han perdido su vigencia o quedan aún por resolver.