Merche trae a Córdoba sus 20 años de música

Una cuenta atrás desde diez, un emotivo vídeo de sus 20 años de trayectoría en la música y un público eufórico que coreaba su nombre dieron paso a una Merche que prometía entregar su alma a la noche cordobesa y comenzaba su concierto con No me pidas más amor. Le siguió uno de los temas más queridos por el público Cal y arena, que no decepcionó, y, al contrario de lo que predica su letra, no dejó a nadie a medias, si no que mantuvo los ánimos y la emoción en su máximo esplendor.

La cantante contó con la complicidad del público en todo momento. / Manuel Murillo

«Gracias con toda mi alma por el cariño que me habéis dado durante más de 20 años», decía una Merche visiblemente emocionada mientras su público le contestaba coreándole «y lo que te queda». Una comunicación y conexión entre público y cantante que se mantuvo intacta durante las casi dos horas de concierto.

Siguió cantando Somos unos valientes, tras recordar los duros años que hemos pasado con la pandemia, la crisis y el reciente incendio en Valencia, a cuyas víctimas les dedicó con especial cariño la canción y para quienes pidió un fuerte aplauso que, deseó, «les llegue con toda la fuerza del mundo que ahora mismo necesitan».

Una ovación de más de un minuto

Si te marchas, canción perteneciente al disco con el que estuvo nominada a los Grammys Latinos, se llevó una ovación de más de un minuto con todo el Gran Teatro en pie y una Merche muy emocionado y agradecida por poder seguir viviendo estos momentos «por mucho que pasen los años».

Y acto seguido, Bombón se hizo con la noche, poniendo de nuevo a todo el público en pie, esta vez para darlo todo mientras cantaban y bailaban uno de los temas más míticos de la trayectoria de la gaditana, a la vez que dos seguidoras se subían al escenario junto a ella.

«A todas las personas que hayan sufrido algún tipo de violencia o discriminación, ya sea por su género, raza o condición sexual... esta canción va por todos vosotros» y mientras se colocaba su corona de reina Soy una superviviente vibró fuerte abrazando cada uno de los rincones del Gran Teatro y uniendo a todas las almas allí presentes en una sola, luchando contra las injusticias y resistiendo de la mejor manera ante ellas con el poder de las canciones.

Un interludio protagonizado por su potente banda de músicos, que tampoco decayó en ningún momento de la noche, y un cambio de vestuario después llegaba Eras tú, uno de los temas más emotivos de Merche, en el que no faltó una dedicatoria muy especial a su padre, a su abuela y a Alex Casademunt.

Acto seguido Vendré por ti iluminó gracias a las linternas de los móviles todo el teatro, y prometió dejar huella permanente en la memoria y el recuerdo de todos los allí presentes.

«Las canciones son como los hijos, no puedes elegir cuál es tu favorito porque todos tienen hueco en tu corazón, a todos los quieres, pero, bueno, es verdad que hay canciones que guardas de manera especial por una cosa u otra y esta en concreto a mí me ayudó a sanar», dijo, y sonó Cuidado al confiar, dejando constancia de la potencia vocal de la de Cádiz y del sentimiento que le invade en todo momento al cantar.

Muchas otras canciones, tanto actuales como de hace años, completaron el setlist que un público de edades muy diversas se sabía de principio a fin, dejando evidente la potencia del gran legado que va dejando la gaditana con sus canciones y lo mucho que aún le queda por recorrer.

«Ni premios, ni discos de oro o platino, vosotros, esta magia que se crea aquí, esto es lo que yo de verdad me llevo de la música», comentó Merche emocionada tras recibir la segunda súper ovación de la noche por parte del público cordobés.

Y el colofón final vino de la mano de Vive el momento, Te lo mereces y Abre tu mente, poniendo el broche de oro a una noche pletórica donde la música demostró una vez más que es capaz de llegar y removerlo todo.