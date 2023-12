El Instituto Municipal de Artes Escénicas IMAE de Córdoba ha dado a conocer este martes, antes de que acabe el año, la programación prevista para el primer semestre de 2024. La concejala de Cultura, Isabel Albás, y el gerente del IMAE, Carlos Aladro, han adelantado por primera vez el bloque de contenidos que ya están cerrados para los primeros seis meses del año, dentro de una estrategia dirigida a atraer más público tanto local como foráneo a la cultura y al turismo cultural, facilitando la programación del ocio y tiempo libre. Con ese objetivo, ya se está trabajando en la definición de la programación del segundo trimestre del año y en el cartel del Festival de la Guitarra.

En esta línea, el gerente ha destacado que el programa incluye grandes dosis de comedia y humor en esa intención de que "los teatros sean centros de salud para el espíritu" y ha animado a la ciudadanía a regalar cultura en estas fiestas aprovechando que las entradas para todos los espectáculos están a la venta desde hoy.

'La ternura', 'Los amigos de ellos dos' y 'El traje'

La primera gran cita del mes de enero tras el concierto de año nuevo será del 11 a 14 de enero en el Gran Teatro, con el musical El tiempo entre costuras, cuyos carteles hace días que pueblan la ciudad, un espectáculo basado en el best seller de María Dueñas dirigido por Federico Barrios. Además, en enero tendrá lugar el regreso a Córdoba de La Ternura, de la compañía Teatro de la Ciudad, con dirección del gran Alfredo Sanzol. Se trata de una comedia de inspiración clásica a partir de las comedias amorosas de Shakespeare que ya estuvo en el Córdoba hace ocho años y que llega al Teatro Góngora para dar la oportunidad de verla a las generaciones que aún no la hayan podido ver, ya que es una pieza de referencia que conviene no perderse según los entendidos. En ella, Sanzol (Premio Max y Premio Nacional de Literatura Dramática) intenta trasladar al espectador la imposibilidad de protegernos contra el daño que produce el amor.

También en el Teatro Góngora, se podrá ver a finales de este mes de enero, el día 20, Los amigos de ellos dos, una obra de Matías del Federico y Daniel Veronese protagonizada por Malena Alterio y David Llorente. Daniel Veronese, Premio Max Iberoamericano, nos presenta una comedia que lleva al espectador desde la carcajada absoluta a momentos de reflexión y profundidad.

El mes de febrero, el día 9, el Gran Teatro acogerá la adaptación teatral de Las guerras de nuestros antepasados, un grito contra la violencia de las guerras de Miguel Delibes, con Carmelo Gómez y Miguel Hermoso, en una producción dirigida por Claudio Tolcachir.

Otra de las grandes citas teatrales de la próxima temporada tiene el sello del autor y director Juan Cavestany y se llama El Traje, interpretada por dos figurones como Javier Gutiérrez y Luis Bermejo. Será el 11 de mayo cuando ambos actorazos, con el texto Cavestany (Premio Max al Mejor Autor en castellano por Urtain) cuestionen al espectador, en tono de comedia negra, sobre el instinto de supervivencia a partir de un día de rebajas.

El programa semestral viene cargado de montajes de alto voltaje como Salomé, con Belén Rueda, Luisa Martín, Juan Fernández y Pablo Puyol en el reparto; La casa de Bernarda Alba dirigida por Alfredo Sanzol, al frente del Centro Dramático Nacional, y La vida es sueño de Calderón de la Barca, dirigida por Declan Donnellann, por primera vez con un montaje en español, una producción de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, que se podrá ver en el Gran Teatro el 8 de junio.

Mikel Izal y Paco Montalvo en la Axerquía

El del próximo semestre es un programa "extenso, variado y de gran calidad", según Albás, que incluye espectáculos de teatro, danza y música. Para potenciar el Teatro de la Axerquía con nuevos contenidos, "se está preparando un ambicioso programa de conciertos que se desarrollarán de abril a octubre y del que ya se han adelantado dos citas, un concierto de Mikel Izal el 11 de mayo, con El miedo y el paraíso, y la vuelta de Paco Montalvo a los escenarios de Córdoba, el 8 de junio.

En el capítulo musical, se incluyen los conciertos de la Orquesta de Córdoba, el de la cantante Merche el 1 de marzo, el concierto titulado Padre Nuestro. Legado cofrade de Pascual González el día 23 de marzo y el de Café Quijano el 6 de abril dentro de la gira de Mahattan Tour, todos ellos en el Gran Teatro. En el Teatro Góngora, el 25 de enero, se celebrará el Concierto de Jóvenes Promesas con Irene Miguel Auria como invitada especial junto a la Orquesta de Córdoba y jóvenes solistas de los dos conservatorios de música de Córdoba.

Entre las propuestas teatrales previstas, figuran además varios ciclos.

Andaluces de ahora

Uno de ellos es el ciclo Andaluces de ahora, que recoge en el mes de febrero, antes de la celebración del Día de Andalucía, tres propuestas con sello autóctono en el Teatro Góngora. Se trata de El Verdugo, de Luis García Berlanga y Rafael Azcona, representada por El Espejo Negro (marionetas para adultos) de Ángel Calvente el 10 de febrero; El Perro del hortelano, un clásico de Lope de Vega dirigido por Paco Mir el 16 de febrero, y el 27 de febrero Diván de Tamarit, de Federico García Lorca, con música de Carlos Cano, en la que interviene Juan Valderrama hijo.

Ciclo Mujer en el Teatro Góngora

En torno al 8 de marzo, el Teatro Góngora presenta un ciclo centrado en el tema de la mujer con tres grandes montajes. El 6 de marzo, la compañía Histrión Teatro presenta Nevenka; la historia de la primera mujer que ganó en España un juicio por acoso sexual a un político; el 7 de marzo, Vicky Luego levantará el telón con Prima Facie y el 8 de marzo, la compañía Mujer en Obras lo hará con Cucaracha con paisaje de fondo, con dirección y dramaturgia de Javier Ballesteros.

El Brujo, Paco Candela, Laura Gallego y 'La comedia de los errores'

A finales de mayo, el Gran Teatro presentará otro ciclo de espectáculos a modo de especial de Feria que correrán a cargo de Paco Candela, el día 23, con Corazón de plástico y Rafael Álvarez 'El Brujo' el día 25 de mayo, que presenta en Córdoba El viaje del monstruo fiero. En esas fechas, Laura Gallego, ganadora del programa Se llama copla, ofrecerá un concierto por su 15 aniversario en el Teatro Góngora.

El colofón lo pondrá el 17 y 18 de mayo la doble función en el Gran Teatro de La comedia de los errores, de William Shakespeare, en una versión del director Andrés Lima con Pepón Nieto, Antonio Pagudo, Fernando Soto, Rulo Pardo, Avelino Piedad y Esteban Garrido en el elenco.

Flamenco, ballet y danza

El flamenco estará presente en el primer semetre del año. El 20 de enero, El Pele, Arcángel, La Fabi, José Valencia, Kiki Morente, Rafa del Calli, Joselito Maya, Belén López, El Yiyo, Juan Tomás de la Molía, El Tete, El Perla, Niño Seve, Luis Medina y José Serrano participarán en la gala flamenca Homenaje a El Calli. El ballet flamenco estará representado por Comedia sin título y la compañía de flamenco de Úrsula López.

Para el público familiar

El público familiar tiene varias propuestas interesantes y con precios muy populares (a partir de 6 euros) programadas para los próximos meses. La primera, El musical de Bambi. Príncipe del bosque, inspirado en el libro de Félix Salten, que se podrá ver en el Gran Teatro el 4 de enero.

El Teatro Góngora contará con la compañía La Maquiné el 21 de enero y su obra Estación Paraíso. La historia de amor de una vieja titiritera, que como su propio nombre indica, ofrecerá un espectáculo de marionetas dirigido por Joaquín Casanova.

El 18 de febrero, volverán los títeres al Teatro Góngora, con la compañía Pata Teatro, que representará una obra apta para todos los públicos, Tierra mía.

El 3 de marzo, el programa de Butaca familiar del Teatro Góngora presenta Geometría del alma, de la compapía Teatro Plus, dirigida por Olga Zeceva.

El 28 de abril, la compañía Eléctrico 28 representará una obra mezcla de teatro y música titulada Full house. Será en el Teatro Góngora, cuyas obras dirigidas al público familiar tienen horario matinal.