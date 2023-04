A Adriana Ugarte (Madrid, 1985) es imposible no relacionarla con Sira, la modista convertida en espía que protagoniza el 'best-seller' de María Dueñas que llevó a la pequeña pantalla Antena 3 con la serie homónima 'El tiempo entre costuras'. Pero desde entonces ha aparecido en otras, como 'Hache', 'Parot' y 'Heridas'. En esta última, que tras su paso por Atresplayer Premium, emite los jueves Antena 3 (22.00) da vida a una mujer compleja y llena de contradicciones que arrebata a una niña de su madre maltratadora. Mientras, espera volver a dar vida a su querida Sira en la serie homónima de Dueñas.

Hábleme de su personaje, Manuela, una mujer imperfecta, porque así ha querido construirla.

Manuela es una mujer que la podríamos haber tratado desde la luz, desde un lugar absolutamente inmaculado, como a una mujer a la que le mueve la compasión, la caridad. O desde un lado más sombrío, que puede ser no políticamente correcto. Porque a mí me gustaba trabajar con ella la independencia emocional que tiene con la niña, ya que se genera un vínculo tan fuerte que, a ratos, puede resultar enfermizo por parte de Manuela.

¿Enfermizo, dice?

Sí. Y eso es lo que me interesaba más. No ser la salvadora de Alba y que su vida anterior fuera un infierno y la presente un paraíso. Sino que 'una ser humano' arrebata a una niña a 'otra ser human' y cada ser humano es 'compleja'. Es ambigua e imperfecta. Como lo somos todos. Me gustaba hacer una Manuela amorosamente extraña. No entiendes muy bien qué le pasa con la niña. Te gusta o no te gusta. Esto era muy difícil y muy delicado, pero el equipo ayudó mucho.

Es una serie valiente, ya que no se ajusta a un cliché de mujer.

Sí, lo es, porque si a mí como intérprete me apetecía construir una mujer que no cayera bien, me han permitido hacerlo. Eso me parece valiente y me siento agradecida. Porque no quería hacer de la buena samaritana. Me apetecía construir una mujer con sus traumas, con sus carencias y que eso le haga tener unas reacciones y comportamientos que no sean sanos.

La serie la protagonizan mujeres complejas. ¿Cree que la gente empatiza o se siente incómoda?

Creo que de todo. Empatizan con los personajes, tanto femeninos como masculinos, y por momentos sienten distancia y les sale juicio, crítica. Y eso es interesante. Porque cuando te sale mucho el juicio con algo, es que tienes que arreglar alguna herida. Si genera este tipo de cosas, es positivo.Creo que Heridas es una serie que no deja indiferente.

A Elena Rivera, protagonista de 'Alba', le dijeron que no viera la serie turca. ¿Ha hecho lo mismo?

Tampoco la he visto. En general nunca veo la base desde la que ha sido adaptada la obra. Me gusta más trabajar de cero, explorar los guiones, trabajar con los directores, con los personajes... Porque ni es la misma cultura ni son los mismos compañeros ni es la misma actriz ni el tuyo es el mismo momento vital que el suyo. Con lo que todo es tan nuevo que prefiero vivirlo y llenarme con otras referencias, con otras películas, con otros personajes femeninos, con cosas que no tienen nada que ver, pero que igual hay una referencia que te vale. 'La vida es bella' y 'Lolita' me han ayudado para construir este personaje.

Un método que resulta curioso.

A mí me gusta hacer una composición mixta y loca. Porque la dependencia emocional que tiene Manuela con Alba es la que tiene Jeremy Irons con Lolita. Me lo quedo. La manera de gestionar el drama que tiene Roberto Benigni en 'La vida es bella'. Me lo quedo. Son géneros, personajes, edades que están alejados de mí y ahí no me da miedo explorar. No me da miedo sumergirme.

Habla maravillas de Cosette Silguero. ¿Se le despierta el instinto maternal al trabajar con niños?

Tengo un instinto maternal potente de toda la vida. Lo que pasa es que después de trabajar con Cossete, aún más. Es una pasada. Para mí era uno de los motores para hacer la serie: trabajar con una niña durante seis meses. Me recordaba esas pelis indies de un adulto con un niño por ahí. Pero pensé: a ver qué pasa. Y me encontré con este ser luminoso... ¡Es que es un hada! ¡Me flipa! Es que te mira y es como si viniera de otra galaxia, de otro mundo. Como si hubiera vivido 500.000 vidas. Y yo no soy mística, ¿eh? Yo con 7 años... y ahora mismo con 37, estoy en la luna de Valencia.Y luego no es nada repipi.

¿Y cómo ha sido trabajar al lado de María León?

Hemos trabajado muy poco juntas. Porque hago el viaje con Alba y con el personaje de Yolanda me encuentro en pocas ocasiones. Ha sido muy poquito, pero muy intenso. Porque son dos mujeres que quieren con toda su alma a la misma niña.

Debe de haber sido muy duro el rodaje emocionalmente.

Sí, ha sido muy duro. Han sido muchas jornadas y a Manuela en cada capítulo se le volverá más dura la realidad. Saldrán muchos traumas y se encontrará con fantasmas del pasado. Y luego ella tampoco goza del mayor equilibrio del mundo.

Su inestabilidad no ayuda.

No. Y va a ir apagando muchos fuegos sobre la marcha. Pero el fuego se acabará desbordando y se le vendrá encima constantemente. Lo chulo de la serie, algo que a mí me gusta y me parece tan real por ese respeto que hay a lo imperfecto, es que en otras ficciones, cuando el protagonista apaga el fuego, ya está: ha triunfado y se pone la medalla. Pero aquí el protagonista apaga los fuegos fatal, sigue caminando, y surgen más fuegos. Con lo que es un personaje emocionalmente mutilado. Es como un muñequito que en cada capítulo le falta un brazo, o una pierna... No son heroínas.

¿Protagonizará la serie 'Sira,' basada en el libro de María Dueñas?

No me han dicho nada. Pero estaría encantada de volver a meterme en la piel de Sira, por supuesto.