"En la obra el público siempre está entre la risa y la lágrima"

El actor palmeño Antonio Aguilar ha trabajado en cine, teatro, televisión e incluso en anuncios, mundillo en el que incluso llegó a coincidir con Maradona. Este viernes protagoniza junto a José Emilio Vera Moisés: un viaje a la infancia, una obra que parte de la idea original del actor y que dirige el dramaturgo, director de cine y guionista Máximo Huerta. Se representará en el Teatro Góngora a las 20.00 dentro del ciclo Andaluces de Ahora.

¿Quién es Moisés?

Es un niño adulto. En la adolescencia era un apasionado del fútbol y justo antes de debutar con el equipo de su pueblo recibió un balonazo que le deja en coma veinte años. Cuando vuelve a la vida sigue anclado en el mundo de su niñez, así que su mirada es atípica.

¿Qué le inquieta al personaje?

A veces no es consciente del momento en el que se encuentra y confunde la realidad con sus recuerdos de infancia. Cuando se quedó en coma, su abuelo lo cuidó y le contó anécdotas de fútbol así que, al despertar, no sabe si sus recuerdos son suyos o los ha soñado. Es un personaje muy gracioso.

¿La historia tiene un tono tragicómico?

Sí, es una tragicomedia o dramedia. En la obra normalmente el público siempre está entre la risa y la lágrima; empatizan mucho con el personaje de Moisés.

¿Cómo se relaciona con él?

La verdad que bastante bien. A veces bromeo y digo que la vida me iría mejor si estuviera en la piel de Moisés en lugar de en la de Antonio Aguilar. Llevo cinco años vinculado a este personaje desde que me vino la idea de un adolescente amante del fútbol que se queda en coma. De hecho pensé en hacer una película o una serie con este argumento, pero no había suficiente dinero. Gracias al dramaturgo, director de cine y guionista Máximo Huerta se ha convertido en una obra de teatro.

¿Cómo surgió vuestra unión?

Estuve reuniendo material sobre esta idea durante varios años, pero nunca me atreví a escribirla porque no es mi materia. Hace un par de años conocí a Maxi Huerta, que ahora trabaja mucho con Benito Zambrano. Fue un flechazo inmediato. Empezamos a trabajar juntos en microteatro hasta que le comenté la idea de Moisés, de ese universo cercano a Andalucía y al pueblo. A Maxi le gustó, así que la pasé todo el material que él transformó en obra teatral.

¿Qué papel juegan Andalucía y Córdoba?

La obra es completamente Andalucía, aunque no se nombre directamente, porque se reconstruye el pasado de un personaje que vive entre azahar. Yo soy de Palma del Río. Aunque es una ficción, está basada en mis anécdotas de infancia, la esencia de ese pueblo.

"A veces bromeo y digo que la vida me iría mejor si estuviera en la piel de Moisés"

¿Hay una intención de evocar la niñez del espectador?

No es la idea principal, pero termina estando presente. Los espectadores nos lo comentan mucho, que les trasladamos hasta veinte años atrás. En este caso, el fútbol es el vehículo para contar la superación personal de Moisés. Hay un momento que el personaje de Manolo, el entrevistador, se refiere al mundo adulto y Moisés responde que habla de su infancia porque es lo único que conoce. Es una actitud que se acaba trasladando.

¿Cómo nos relacionamos hoy en día con nuestro niño interior?

En la sociedad actual, que nos carga de información, es algo que tenemos algo olvidado. A mí me pasa a veces. Gracias a mi oficio sí encuentro más esa conexión, pero en el día a día no se suele tener muy presente. A quien le lleguen estas palabras, le digo que se venga a ver a Moisés porque va a recordar esos momentos, seguro.