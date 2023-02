La cultura avanza en Córdoba, ¿por qué?

A principios de este mes de febrero la Fundación Contemporánea publicó el ranking del Observatorio Cultural de España de 2022, un estudio basado en una encuesta exhaustiva a profesionales del sector de todo el país sobre la calidad e innovación cultural de las provincias y ciudades. Córdoba se sitúa en el puesto 20 de la escala, lo que supone un progreso teniendo en cuenta que en 2021 la ciudad ocupó el puesto 24. No obstante, en el ranking de 2013 la ciudad de los califas se situó en el número 17.

Este último dato coincide con el esfuerzo institucional que motivó la candidatura a la capitalidad europea de la cultura para 2016, un objetivo que se quedó solo en aspiración. Paradójicamente, la puesta en marcha del Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (C3A), que tantas reticencias generó en la ciudadanía al principio por su localización y el brutalismo estético de su diseño arquitectónico, ha resultado ser un aliciente para el posicionamiento de la ciudad en calidad e innovación, sobre todo gracias a la exposición de TBA21 (Thyssen-Bornemisza).

El C3A escala 16 puestos y se sitúa en cuarto lugar de influencia en Andalucía, por debajo de actividades de Málaga como el Festival de Cine o el Centre Pompidou. A nivel nacional, el C3A y las obras de la colección Thyssen-Bornemisza se sitúan en el puesto 48 de 100. Por el contrario, el festival Cosmopoética sale de la lista pese a situarse como segundo hito cultural en 2021. En definitiva, los 405 encuestados, profesionales y creadores de todas las áreas de la cultura, procedentes tanto de instituciones privadas y públicas como en un ámbito independiente, han considerado la mejora de Córdoba en calidad e innovación cultural. Este diario ha entrevistado a creadores, encargados de gestión de eventos culturales y representantes institucionales y de colectivos para que valoren estos buenos resultados y ofrezcan las claves para un mejor posicionamiento de la ciudad en el futuro.

Galerías de arte y salas | Inversión institucional y del sector privado

Además del revulsivo que ha supuesto el C3A, los creadores jóvenes y consagrados miran con optimismo a espacios como la sala Vimcorsa, la fundación Rafael Botí o la galería de la fundación Antonio Gala. Pero, sobre todo, destacan el lugar que empieza a ocupar el Teatro Cómico como ventana para la ciudadanía del arte local. Precisamente en el Teatro Cómico, durante la presentación de la exposición Tres, el pintor Jacinto Lara comentaba que «nos hemos quedado sin galerías en Córdoba para exponer; si acaso está el pasillo de la Diputación o Botí, que va por proyectos», y agradeció a la Junta la cesión del Cómico para mostrar su obra.

Eduardo Lucena, delegado de Cultura de la Junta de Andalucía, cree que este es un ejemplo de espacio museístico polivalente, que «no se enmarca en un solo género» y «está abierto a todo tipo de público». Según Lucena, la administración debe trabajar para «crear espacios que sean cercanos a la sociedad y a los artistas» y que, sobre todo, den «presencia a los artistas jóvenes». También considera imprescindible «conectar la provincia con la capital para que el visitante no vea a Córdoba como esa ciudad de paso que se visita en un día». Además, recuerda la importancia de la financiación pública y destaca las inversiones de la Junta en el Castillo de Belalcázar -para el arreglo del Patio de Armas-, el yacimiento de Ategua, la restauración del Salón Rico de Medina Azahara y la puesta en marcha de la nueva Biblioteca del Estado. «Córdoba está viviendo años de expansión; no hay provincia en España que tenga mayor potencial a nivel patrimonial, gastronómico, cultural y de conexión estratégica y lo ideal sería que pasásemos de sector cultural a industria cultural», señala.

Pese a los esfuerzos institucionales, el vacío de una inversión privada potente hace mella. Sobre este aspecto la artista, investigadora y docente Marisa Vadillo incide en que «los espacios privados para el arte siguen prácticamente desaparecidos», aunque matiza. «El arte contemporáneo cordobés es de gran calidad, pero hay que tener en cuenta la complejidad de programarlo en una ciudad con cuatro patrimonios de la humanidad», señala. «Lo que nos rodea es inmenso y el arte contemporáneo trabaja en unas claves muy específicas; no es fácil ni popular y requiere de formación», incide. Por ello, esta creadora ve una buena alternativa en la «internacionalización» de los proyectos locales, explotar fuera su idiosincrasia.

Arte joven | Exteriorizar el talento

Las nuevas generaciones de artistas son las que marcarán el rumbo cultural de la ciudad y en la importancia de su apoyo coinciden todos los entrevistados. Ahora bien, lograr que su éxito revierta en Córdoba supone una tarea más compleja de lo aparente. Iniciativas como Córdoba, ciudad de las ideas (CCI) tienen como objetivo abonar el campo urbano para que crezca el talento local y para atraer al que se genera fuera de España. En definitiva, convertir esta ciudad en un destino atractivo para creativos de todo el mundo a través de un ambicioso programa de actividades y residencias internacionales. El músico y productor Fernando Vacas, impulsor del proyecto CCI a través de la Fundación Artdecor, cree que «desde la Thyssen-Bornemisza y la fundación Artdecor hemos jaleado el pequeño panorama cultural con proyectos interesantes que han generado debate». Vacas, quien confía en los «actores sociales» para «lograr cambios», aboga por «dotar de espacios y recursos» a los colectivos artísticos para que «puedan avanzar por sí mismos y de forma conjunta con las instituciones», declara. Aunque admite que para ello es necesario sostener la colaboración transversal con una actitud de apertura a la novedad en la ciudadanía. Asimismo, es consciente de «la importancia de la continuidad» para que los proyectos prosperen.

Para Zarvaje, nombre artístico de uno de los integrantes del colectivo de arte joven Algazara, que debutó con la muestra Ángulo vivo en el Teatro Cómico, «estos buenos datos no me sorprenden, porque se está descubriendo la calidad del arte que se está generando en la ciudad y los artistas, a la vez, nos sentimos más arropados, somos más conscientes de nuestro potencial», asegura, e incide en la importancia de la función social y humanista de la cultura. «La gente debería entender que el arte es suyo porque merecen que la cultura pertenezca a sus vidas», añade, e incita a apostar por proyectos «con contenido y discurso» y no solo por «meros productos fácilmente exportables que no respetan la idiosincrasia de la ciudad».

Desde la delegación de Cultura del Ayuntamiento valoran esta filosofía, por lo que han puesto en marcha una línea de subvenciones a empresas y autónomos para proyectos culturales. «Aun así, veo necesario seguir ampliando este apoyo para el fortalecimiento del sector», declara la responsable de este área, Marián Aguilar. Sin embargo, para la delegada municipal de Cultura «no solo es importante el presupuesto, sino acompañarlo también de una buena gestión, para rentabilizar al máximo los recursos», incide, y destaca la muestra Futuros abundantes de TBA21 y la exposición Cambio de era como «grandes proyectos de carácter internacional pero muy conectados con el territorio». También pone de relieve el Festival de Piano Rafael Orozco y Flora.

Por el contrario, la artista Nieves Galiot considera que eventos como Flora y la Noche Blanca del Flamenco, que marcan fechas concretas del calendario, «generan muchas visitas puntuales, pero no crean un tejido cultural a largo plazo». Para fortalecer ese tejido, Galiot alude a mayores facilidades administrativas para que los creadores puedan acceder a las subvenciones. «Es un gustazo trabajar en esta ciudad, porque estamos rodeados de belleza, pero es muy difícil vivir exclusivamente del arte aquí», añade, antes de poner en valor iniciativas como las del colectivo Plata, organización centrada en la investigación, producción y exposición de arte, asiduo a contar con asociaciones como Mujeres en Zona de Conflicto.

Proyectos que, según el exconcejal de Cultura con el PP y director del Festival de Piano Rafael Orozco, Juan Miguel Moreno Calderón, «van en aumento» en la ciudad junto con colectivos ciudadanos de creadores y artistas que «aportan mucho a la ciudad y, en algunos casos, prestigio internacional», asegura, aunque también señala «el muy significativo incremento de los recursos destinados a cultura por parte del Ayuntamiento». Por otro lado, resalta como asignaturas pendientes de la administración alcanzar un acuerdo para dotar al fin al Museo de Bellas de un nuevo emplazamiento y una sede propia para la Orquesta de Córdoba.

Colaboración | Consensuar un modelo de ciudad

Por otro lado, el director literario de Cosmopoética, Antonio Agredano, interpreta los datos del Observatorio Cultural de España como un signo de que «Córdoba está generando un reclamo cultural y ya no se sostiene solamente en los monumentos». Sin embargo, cree que está pendiente una «reflexión social sobre el tipo de ciudad que queremos» y tiene claro que esa consideración debe hacerse «sin batallar con las instituciones, sino viéndolas como aliadas e iguales». La materia prima ya es excelente «hay gran talento creativo en Córdoba y la ciudad tiene un público muy generoso con la cultura» -asegura- y «solo falta dar con la clave de un modelo de gestión exitoso». Aunque no es sencillo.

De ello puede dar fe el director, guionista e impulsor de la Semana del Cine Edgar Burgos. Cuenta que antes de poner en marcha esta cita hicieron un tanteo para ver cuántos profesionales del sector audiovisual hay en la provincia. «No es tanto una cuestión económica; más bien de uso eficiente de los recursos», aclara, y de «paciencia», porque siempre se necesita una continuidad para afianzar al público asistente. Incluso con poco ve viable captar atenciones en el exterior. «La diversidad siempre atraerá a gente de fuera», asegura. Por lo pronto, desde Cultura del Ayuntamiento afirman que «vamos por buen camino» porque «hemos recuperado la ilusión». Que así sea, al menos de cara al 2024.