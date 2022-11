El próximo domingo 27 de noviembre el tenor Pablo García-López debutará en el Gran Teatre del Liceu con su participación en Il Tabarro, el primer título de las tres óperas que integran Il Trittico, una de las más ambiciosas y desconocidas obras de Puccini. Este tríptico, compuesto por Il Tabarro, Suor Angelica y Gianni Schicchi, regresa al teatro barcelonés tras 35 años de ausencia con la producción de la Bayerische Staatsoper de Múnich dirigida por la holandesa Lotte de Beer, una de las directoras de escena de mayor prestigio en la actualidad. Pablo García-López interpretará al estibador, Il Tinca, junto con un reparto que incluye a nombres como Ambrogio Maestri, Brandon Jovanovich, Valeriano Lanchas, Lise Davidsen, Ruth Iniesta, Mireia Pintó, Marc Sala o Iván Ayón-Rivas. La dirección musical correrá a cargo de la finesa Susanna Mälkki.

Estrenada originalmente en diciembre de 1918 en el Metropolitan Opera House de Nueva York, Il Trittico está compuesto por “tres joyas con el sello especial de Puccini”, tal y como apunta la página web del Liceo, es “un thriller del Sena (Il Tabarro), el sufrimiento, la muerte y la glorificación de una madre-monja, a quien le han quitado a su hijo (Suor Angelica), y una sátira que habla con humor de un testamento y la suplantación del difunto para cambiarlo (Gianni Schicchi)”. En este sentido, la producción de Lotte de Beer conforma “un espectáculo único en el que se desarrolla la acción en un espacio cerrado por paredes curvas y en que las tres partituras quedan conectadas por la idea de la muerte. Un excelente trabajo de dirección hace que todos los personajes brillen”.

Sobre su personaje en Il Tabarro, Pablo García-López comenta que “su filosofía es: si bebo no pienso, y si pienso no me río. Es un desgraciado como casi todos los que pueblan esta ópera, es alcohólico y a sus 35 años sabe que su vida no dará más de sí”. El cantante añade que está “muy emocionado por debutar en un templo como el Liceo, y con la gran familia que lo compone”. El tenor se define como un enamorado la canción catalana y en su disco Rutas reivindica la figura de diversos compositores de canción de nuestro país, como Eduard Toldrà, uno de sus autores favoritos.

Una carrera en alza

Con su participación en Il Trittico, Pablo García-López prosigue una temporada en la que su nombre figura en algunos de los títulos más comentados de los últimos meses, como Hadrian de Rufus Wainwright en el Teatro Real o el Orphée de Philip Glass a las órdenes del director de escena Rafael R. Villalobos en la nueva producción del Teatro Real y de Teatros del Canal.

Entre las próximas citas de Pablo García-López destaca La Tarara/123, un recital que ofrecerá junto a la pianista Rosa Torres-Pardo en el Teatro Villamarta de Jerez que recupera las “canciones populares españolas” de Federico García Lorca. Después volverá al Teatro Real de Madrid para participar en Il Turco In Italia de Rossini.

Recientemente, la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba ha reconocido como académico Pablo García-López por su carrera artística y aportación al mundo de la cultura.