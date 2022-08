Maratón de música en septiembre en Córdoba

Con la actuación, el próximo sábado, del violinista Ara Malikian se inicia un maratón de conciertos en Córdoba que a lo largo del mes de septiembre acercará música en vivo de muy distintos géneros y para todos los gustos y nostalgias. Grandes figuras como Raphael, Joan Manuel Serrat, Manolo García o Miguel Ríos llegarán a la ciudad con sus giras de este año, algunas de despedida, formando parte de los catorce grandes montajes que se llevarán a cabo en la plaza de toros Los Califas y en el Teatro de la Axerquía a lo largo de las próximas semanas.

[Pulse aquí para ver el gráfico ampliado]

Los cordobeses tendrán que hacer un verdadero ejercicio de selección entre tanto espectáculo, pero los seguidores del violinista Ara Malikian serán los primeros en disfrutar de nuevo de la energía que sobre el escenario derrocha este músico libanés, que llega a Los Califas el 3 de septiembre con Ara Malikian World Tour, una gira llena de dinosaurios, calamares robóticos, máquinas del tiempo, pianos voladores y mimos bilingües. «Esta gira es el resultado de ver crecer a mi hijo, de mi crecimiento a su lado, es todos esos sonidos y melodías que intentan darle forma a lo que he sentido y me ha inspirado de él y de la vida a través de él. Es un encuentro con el niño que no pude ser y hubiera soñado ser. Es un homenaje a esos seres que son tan libres como un pájaro libre», ha dicho el violinista sobre este nuevo tour, que le está llevando por toda la geografía española.

El siguiente en salir a escena será Manolo García, el día 8 en el Teatro de la Axerquía. El músico ha vuelto a la carretera para presentar ante su público sus nuevas canciones recogidas en los discos Mi vida en Marte y Desatinos desplumados, que alternará con composiciones consagradas de su fructífera y aclamada trayectoria. Así, de sus recientes trabajos se podrán escuchar temas como Un poco de amor, Quisiera escapar, Reguero de mentiras y Diez mil veranos, entre otros, además del icónico Insurrección. La versatilidad de Manolo García se dejará ver también en la instrumentación tan variada en la que se apoyará durante el espectáculo, rotando por los sonidos de la guitarra, la pandereta y hasta el bongo, todo ello en sus manos, a lo que hay que sumar violín, batería, teclado, bajo y guitarras de los músicos que siempre le acompañan. De vuelta a la plaza de toros, el día 10 de septiembre regresa a Córdoba un dúo al que hacía tiempo no se veía por estos lares. Se trata de Estopa, que, además de desplegar los temas de su último disco, Fuego, reúne en esta gira lo mejor de su repertorio desde aquel Por la raja de tu falda con el que cosecharon el éxito hace ahora 20 años.

Cabaret Festival

El siguiente espectáculo llegará de la mano de Niña Pastori, el día 15 en el Teatro de la Axerquía, una actuación con la que dará comienzo la tercera edición de Cabaret Festival, que incluye cuatro conciertos hasta el día 18 en el mismo recinto. La cantante gaditana hará un repaso a su historia en la música a través de canciones como Amor de San Juan, Cuando te beso o Lo que quiere el alma hasta clásicos que han elevado a la cantante a lo más alto del panorama del flamenco como Válgame Dios, sin olvidar las nuevas canciones de su último álbum, Osú que niña.

Un día después, también dentro de Cabaret Festival, será el turno de El Arrebato, un músico que también recordará su trayectoria artística, ya que este cantante de pop rock andaluz celebra sus 20 años sobre los escenarios con una gira en la que presenta su nuevo disco, + Abrazos, además de sus temas más conocidos por el público como Poquito a poco, Ve despacito, Háblame del Sur, Búscate un hombre que te quiera o Por un beso de tu boca, entre otras. La siguiente propuesta del evento será God Save The Queen, un espectáculo que no solo hace un recorrido por los mayores éxitos del grupo británico, sino que traslada al público a la época dorada de Bohemian Rhapsody y el Live Aid de 1985. El grupo Taburete será el encargado de poner el broche de oro a esta edición de Cabaret Festival con el directo de su último trabajo, Matadero 5, además, como es habitual en esta banda, de acompañarse de una puesta en escena muy especial.

El día 23 de septiembre llegará a la plaza de toros la cantautora malagueña María Peláe con su gira La Folcrónica, en la que presenta todos los temas de su nuevo disco, con un formato innovador y lleno de sorpresas. La emoción, la teatralidad y el espectáculo son el hilo conductor de un repertorio cuidado al milímetro y una puesta en escena que no deja indiferente a nadie. Pero ese día hay más opciones. Los seguidores de Fangoria y Nancys Rubias tienen la oportunidad de disfrutar de su música en el Teatro de la Axerquía, cuyo escenario, al día siguiente, se llenará con las canciones de Fondo Flamenco.

Tres totems de la música

En la recta final del mes de septiembre llegarán a Córdoba tres pesos pesados de la música española: Raphael (24 de septiembre en Los Califas), Joan Manuel Serrat (día 25, en el Teatro de la Axerquía) y Miguel Ríos (30 de septiembre en el teatro al aire libre), sin olvida el paso por Córdoba de Ludovico Einaudi el día 26. El inventor del raphaelismo regresa a los escenarios cordobeses para presentar su aclamada gira Raphael 6.0, con la que celebra 60 años como uno de los principales artistas de habla hispana.

De su colección de joyas de la corona destacan himnos atemporales como Mi gran noche, Qué sabe nadie o Yo soy aquel, canción con la que su carrera internacional despegó de forma meteórica en 1966. Para celebrar seis décadas de música, el artista ha presentado un disco de duetos, la serie documental Raphaelismo (disponible en Movistar +) y, por supuesto, la gira que le trae una vez más a Córdoba.

El siguiente tótem de la música que se subirá a los escenarios cordobeses es Joan Manuel Serrat, que también recala en la ciudad con su gira de despedida, El vicio de cantar. El cantautor catalán ha elegido para decir adiós a 57 años de carrera un repertorio lleno de nostalgia y recuerdos con temas tan reconocibles para varias generaciones como Las nanas de la cebolla, Para la libertad, Hoy puede ser un gran día, Algo personal y, por supuesto, Mediterráneo, todo ello con una gran banda que arropa al intérprete durante dos horas de actuación.

Y el rockero Miguel Ríos cerrará este amplio calendario de conciertos el día 30 con una gran fiesta para celebrar los 40 años de Rock & Ríos, el directo por antonomasia del rock español y, para los que vivieron aquella época, todo un icono social y cultural que dejó una profunda huella que ha permanecido hasta nuestros días. Además de temas indispensables como Bienvenidos, Santa Lucía, El río o el Himno de la alegría, también sonarán canciones de su último disco, Un largo tiempo.

Por último, entre los grandes montajes musicales que nos esperan está el que ofrecerá Ludovico Einaudi en el Teatro de la Axerquía el día 26. El ilustre compositor y pianista regresa con Underwater, su primer álbum para solo piano solo en 20 años. Este trabajo nació en el confinamiento del 2020, cuando el reconocido músico aprovechó la oportunidad para escribir canciones en la más pura intimidad. Lanzado en enero del 2022, el disco cuenta con 12 composiciones de piano solo que muestran su sonido inconfundible. Y aunque en el disco Ludovico Einaudi y el piano sean los únicos protagonistas, en la gira de presentación de este nuevo trabajo el italiano estará acompañado en escena de un exquisito trío de músicos: Federico Mecozzi (violín), Redi Hasa (violoncello), Francesco Arcuri (electrónica y percusión). Ahora toca elegir, lo que no es fácil, entre tanta propuesta musical.