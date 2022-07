Peter Bernstein, Mark Whitfield y Jesse Van Ruller celebran este jueves jueves A guitar conference en Gran Teatro, un concierto donde el jazz y la improvisación se dan la mano. Guitar Conference Band se creó en 2009 como un escaparate para que algunos de los mejores guitarristas de jazz del mundo se reunieran en el escenario e intercambiaran ideas musicales de una manera libre y relajada.

Los guitarristas de jazz forman una comunidad especial dentro del mundo de los músicos de jazz: existe un fuerte sentido de fraternidad entre ellos y, a menudo, se reúnen en privado para tocar y compartir ideas. Por ejemplo, las sesiones informales de improvisación de guitarra en el estudio de George Benson, aunque desconocidas por el gran público, son legendarias entre los guitarristas.

El propósito de este proyecto es recrear esta experiencia musical única frente a una audiencia. Por tanto, The Guitar Conference Band no tiene una formación fija: el productor Jordi Suñol convoca a diferentes instrumentistas para ver “con quién quieren tocar”, y arma la banda según criterios de compatibilidad musical.

Algunos de los mejores guitarristas de jazz del mundo ya han contribuido a este proyecto: Philip Catherine, Larry Coryell, Chuck Loeb, Pat Martino, Russell Malone, Ulf Wakenius, Mark Whitfield y Christian Escoudé, entre otros. El 7 de julio, el Gran Teatro acoge una de estas sesiones con Peter Bernstein, Mark Whitfield y Jesse van Ruller a la guitarra. Acompañados por el órgano hammond de Phil Wilkinson y la batería de Mourad Benhammou.

Peter Bernstein

Peter Bernstein nació en 1967 en la ciudad de New York, es parte integrante de la escena musical de la Gran Manzana desde 1989. Ha participado en más de 60 sesiones de grabación y ha actuado con los más variados grupos y solistas en escenarios de todo el mundo. Estudió piano desde los ocho años, y a los trece empezó a practicar con la guitarra, que se convertiría en su instrumento definitivo. Estudió Jazz en la Rutgers University con profesores de la talla de Ted Dunbar y Kenny Barron y se licenció en música por la New School de New York City.

Ha colaborado frecuentemente con el legendario baterista Jimmy Cobb (en su grupo The Cobb’s Mob). También forma parte del trío estable co-liderado por el organista Larry Goldings, el baterista Bill Stewart y el propio Bernstein. Entre otras muchas formaciones, desde 2011, Peter forma parte del grupo regular del legendario Sonny Rollins. Además, ha grabado 12 discos como líder o co-líder. Y en 2005 editó el DVD Live at Smoke con sus viejos colegas Larry Goldings y Bill Stewart.

Mark Whitfield

Mark Whitfield nació en York, Pennsylvania, en 1965, Mark Whitfield creció, el menor de cinco hermanos, en Long Island. Su familia tenía gran afición por la música: el día de su séptimo cumpleaños recibió una guitarra y un disco de Lightnin’ Hopkins como regalo de su hermano mayor. Tomó algunas clases de guitarra, tocó durante un tiempo el contrabajo y, en 1976, tras ver a George Benson en un programa de televisión, decidió en favor de su primer instrumento.

Obtuvo un trabajo como guitarrista en la house band del famoso club Blue Note, lo que le permitió entrar en contacto con los mejores músicos de New York, y muy especialmente con George Benson, quien se convirtió en su principal mentor. Desde entonces, su carrera ha sido meteórica dentro del mundo del jazz. Músico de gran sensibilidad, dotado de gran inteligencia, fuertemente enraizado en la tradición cultural afro-americana, no cabe duda, Mark Whitfield es uno de los más firmes valores del Jazz de nuestros días.

Jesse Van Ruller

Jesse Van Ruller (Ámsterdam, 1972) es uno de los mejores guitarristas del Jazz contemporáneo. Su sonido personal, su virtuosismo y sus originales composiciones le han llevado a ser conocido y respetado en todo el mundo. En 1995 ganó el prestigioso Thelonious Monk Award en Washington. El jurado, compuesto por Pat Metheny, John Scofield (que también actúa en el Festival), Jim Hall, Pat Martino y Mark Whitfield (su compañero en este concierto), opinó que Jesse era una de las grandes promesas de la guitarra, promesas que -en nuestros días- se han convertido en realidad. Hoy en día sigue dirigiendo sus propios tríos, con el clásico formato guitarra-contrabajo-batería, exhibiendo sus talentos como improvisador y compositor. Asimismo, ejerce como profesor en el Conservatorio de Ámsterdam.