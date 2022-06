Camilo derrocha magia ante miles de jóvenes en Los Califas

La plaza de Toros de Córdoba se paralizó junto con el aliento de más de 17.000 personas, la mayoría jóvenes, el instante previo a la aparición del excéntrico artista colombiano sobre el escenario. El bigote de Dalí ensalzado por focos, luces de colores y enmarcado en una elaborada escenografía; solo que su portador no pasea puercoespines por la calle, sino que convierte en oro todo lo que compone.

Desde que se dio a conocer como concursante del programa Factor X en Colombia no ha dejado de componer, para sí mismo y para reconocidos nombres de la música latina como Karol G, Juanes, Bad Bunny o Maluma. La frescura y la naturalidad de sus canciones son el gancho que convierte en irresistible esa mezcla de pop, reguetón o ritmos latinos como la cumbia.

Aunque Camilo ha reconocido no ser muy amigo de los géneros. Le gusta sentirse libre, al crear y al moverse sobre el escenario. Actitud que deja ver abiertamente en sus outfits; mezcla de pirata, bandido, juglar y profesor de yoga. Según el día, el polifacético artista potencia un lado u otro. La última vez que vino a la capital cordobesa lo hizo en 2021, dentro del cartel del Slow Music de Pozoblanco y hasta su regreso su vida ha cambiado mucho. Una hija, Índigo; nombre con el que también bautizó el tema veraniego que canta junto a su mujer Evaluna Montaner. El compositor no puede ir de gira sin su familia y cuando la actriz se unió a Camilo para interpretar Por primera vez y Machu Pichu la pasión que desprenden ambos elevó a los asistentes.

Pero antes se dieron otros momentos estelares junto a La Tribu, como se hacen llamar los seguidores del colombiano, con Kesi, Manos de tijera , Tutu o Tattoo, que grabó en colaboración con Raw Alejandro. No podía faltar Pegao, el primer sencillo que sacó tras el nacimiento de su pequeña y que le acompaña, pegada a su pecho, en el videoclip. Pero el del bigote tampoco dudó en poner la miel en los labios de sus seguidores con De adrentro pa afuera, adelanto de su próximo disco para 2022.

"Se me ponen los pelos de punta al escucharlos", declaró, acorde con la calidad humana que le caracteriza. Descalzo, íntimo con su público, no dudó en darle a sus músicos el crédito que merecen. Frank a la percusión, Óscar al bajo, Dani en la guitarra y Nico a cargo del teclado y las guitarras. La propuesta de Camilo es la de un enamorado de la vida, la música y las emociones que nos hacen sentirnos menos solos. La emotividad llegó a un punto tal que se produjo una pedida de mano entre el público. Cuando un espectáculo despierta palmas y lágrimas al mismo tiempo, es que es bueno. "Quieres que me ponga ropa cara, pero de eso no tengo nada" rezaba otro de los temas. Lo principal es llevar el corazón desnudo al escenario.