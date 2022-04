Inés Martín: "Mi propia realidad se filtra de forma muy especial en esta novela"

El amor valiente de lo prohibido, el amor romántico, el amor hacia los hijos, el amor de los abuelos por los nietos y viceversa, el amor a uno mismo o el amor entre amigos. Todas estas manifestaciones de cariño se reúnen en la novela Las formas del querer, con la que la periodista y escritora Inés Martín Rodrigo ganó el último Premio Nadal y que este sábado ha presentado, en compañía de la periodista Araceli Sánchez, en la penúltima jornada de la Feria del Libro de Córdoba.

De entre todas esas formas de querer, «me quedo con el amor de la amistad», ha señalado la autora, que se ha mostrado «convencida de que es la forma más bonita que tiene el amor, porque así lo he vivido». «Creo que todos tenemos dos familias, la que te toca por razones sanguíneas y la que tú te creas, que son tus amigos», ha proseguido Martín, que utiliza a Noray para aferrarse a su memoria familiar como lo hace su personaje cuando se encierra en la casa de su pueblo para enfrentarse a la novela que lleva años postergando: la historia de su familia.

Pero, ¿qué hay de Inés Martín en Noray? «Yo no soy Noray, pero es cierto que nuestras existencias, la suya en la ficción y la mía en la realidad, discurren de forma paralela, pero, como todas las líneas paralelas, no llegan nunca a juntarse», aunque «es cierto que mi propia realidad se ha filtrado de una manera muy especial en esta novela porque he hecho un ejercicio de introspección y, mirando hacia dentro, ha salido este personaje, que es probable que se parezca mucho a mí, pero quiénes me conozcan sabrán que no tiene nada que ver conmigo».

"No hay nada más universal que la familia española"

Esta novela es el final de un viaje que comenzó hace 25 años con la muerte de la madre de Martín, que se vale de este personaje «para contar una historia que es la de muchas personas que se pueden reconocer en la familia de Noray, porque no hay nada más universal que la familia española». Las formas del querer se centra en una época en la que son comunes las heridas de la guerra o el papel reclamado de las mujeres en la historia, además de otros temas como el de la salud mental, en ese momento de la historia de este país muy olvidado y estigmatizado.

«Sufrí anorexia cuando murió mi madre y he escrito la historia que necesitaba que me contaran porque no he encontrado nada en mis lecturas que lo hiciera», ha subrayado la escritora, que ha asegurado que, «tristemente, las enfermedades mentales todavía son un tabú y la literatura es una muy buena herramienta para llamar a las cosas por su nombre y para contar las historias que hay detrás de estos diagnósticos». En esta novela, la autora también recurre a un lenguaje evocador y muy desconocido para los que no hayan vivido la Extremadura de los años sesenta, lo que ha hecho para que esas palabras «no se pierdan». «Uno de mis mayores temores es el olvido y creo que la oralidad es la fuente primigenia de la que bebe la literatura, por lo que temo que todas esas palabras con las que me he criado y han configurado la persona que soy desaparezcan cuando las personas que nos las han enseñado mueran», ha concluido la autora.

Otras novedades

El Bulevar también ha recibido este sábado la visita del escritor malagueño Antonio Soler, autor de títulos como Las bailarinas muertas, El camino de los ingleses, Una historia violenta y Apóstoles y asesinos, que ha llegado a Córdoba con su última novela, Sacramento (Galaxia Gutemberg), cuya presentación ha corrido a cargo de Luis Medina. En esta obra, el autor narra la historia de un personaje real, Hipólito Lucena, al que algunos consideraron santo o un iluminado y para otros no pasó de ser un depravado que utilizó la religión para cumplir los deseos más turbios.

Por su parte, Vicente Fernández, Premio Nacional de Traducción en dos ocasiones, ha presentado su traducción de Amorgós y otros poemas (Cátedra), del poeta griego Nikos Gatsos (1911-1992), un caso único en las letras griegas contemporáneas, pues tras la publicación de Amorgós en 1943, en plena ocupación nazi de Grecia, optó por el silencio y apenas volvió a publicar poemas. Junto a Rafael Herrera, Fernández ha asegurado que en Amorgós, hito del movimiento surrealista griego, por su significación política, se puede sugerir un paralelismo con el Guernica de Picasso.

El capítulo de presentaciones se ha completado con los poemarios Apagar el río, de Ángel de la Torre, y La mujer okupada, de Begoña M. Rueda, ganadores de las ediciones de 2020 y 2021, respectivamente, del Premio de Poesía Ricardo Molina, que convoca el Ayuntamiento de Córdoba. Balbina Prior ha sido la encargada de presentar el acto. Por su parte, los más pequeños han vuelto a contar con su programa de actividades, en el que ha destacado la representación teatral de la Compañía Hilando Títeres y el taller Libro intervenido, que ha consistido en dar una segunda vida a volúmenes deteriorados.