Dentro de los actos conmemorativos del 50 aniversario de la Universidad de Córdoba (UCO), el salón de actos del Rectorado ha acogido este lunes la presentación y proyección del documental 50 años de Universidad, dirigido por Hugo Lasarte, que hace una radiografía de la Universidad actual basándose en la experiencia personal tanto de miembros de la comunidad universitaria como de personas que han acompañado a la institución en todo este tiempo.

Reflexionar sobre donde está la Universidad actualmente, qué es e intentar definir a la institución fue el planteamiento inicial de Lasarte, que ha querido hacer un trabajo de investigación planteado como un ensayo. Para ello, se ha invitado a unas 40 personas, entre ellas personal técnico, profesores, rectores, etcétera, con las que en la cinta se conversa sobre temas como el pasado y el propio futuro de la UCO, pasando por cuestiones como la situación de la mujer en la Universidad.

Pero no solo se invita a reflexionar al personal interno de la institución cincuentenaria, ya que también intervienen en este documental personalidades como el alcalde de Córdoba, José María Bellido, poetas como Pablo García Casado, o David Pino, director de la Cátedra de Flamencología. Además de estas entrevistas, la cinta se cierra con fotografías antiguas, aunque, ha señalado Lasarte, «el documental no recurre en exceso al archivo», por lo que está «mucho más cercano al debate y al ensayo y no al documental al uso». Por otro lado, insiste el director de 50 años de Universidad, «nos interesaba más enfocarlo en el momento actual, tomándolo como la referencia absoluta del trabajo».

La historia desde el cine

Por su parte, Luis Medina, vicerrector de Cultura, Comunicación y Proyección Social de la UCO, ha subrayado que, dentro de esta conmemoración, «nos parecía interesante dejar un testimonio vivencial de este momento histórico, y esta película juega ese papel a través de las miradas de personas de distintos estamentos universitarios», destacando especialmente la intervención de tres voces femeninas de los tres estamentos universitarios –estudiantado, Personal Docente e Investigador y Personal de Administración y Servicios-, Carmen Avilés, Sara Pinzi y Mónica de la Paz, respectivamente.

Todo esto aderezado con la opinión de personas que tienen responsabilidades con la gestión de los centros, los que han acompañado desde fuera esta trayectoria y los egresados. Tras meses de trabajo, el resultado de este documental, según el punto de vista de Lasarte, es que «esta Universidad tiene una base muy fuerte, está en un proceso constante de reflexión y reconstrucción y tiene una dinámica muy interesante, tanto interna como externa». El acto ha estado presidido por el rector de la UCO, José Carlos Gómez Villamandos, que ha estado acompañado del equipo de gobierno, así como de numerosos miembros de la comunidad universitaria, que han valorado muy positivamente este trabajo de Lasarte para dar a conocer la historia de la UCO a través del cine.