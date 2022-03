Los rodajes de películas y noticiarios en Córdoba durante la Guerra Civil Española

En la actualidad, la imagen en movimiento, vídeo, televisión o incluso todavía el cine, nos rodea en nuestra vida cotidiana en todo tipo de dispositivos. Una tecnología con la que incluso podemos grabar nuestras propias filmaciones con solo sacar el móvil del bolsillo y apretar un botón. E incluso, convertirnos en reporteros de primera línea de cualquier suceso de actualidad en el que nos veamos inmersos. Pero hubo un tiempo en que la creación de contenidos audiovisuales era muchísimo más compleja. No hay que remontarse mucho en el tiempo para encontrar ejemplos, en la década de 1980, cuando aún solo existía un equipo de camarógrafos profesionales en toda la provincia de Córdoba, comandado por el añorado cameraman de Televisión Española Antonio Salmoral.

Por ello, hoy día, encontrar filmografía de la Guerra Civil rodada en Córdoba es una labor casi imposible. El principal motivo es el reducido número de operadores que rodaron durante el conflicto en la provincia. Por entonces, la grabación cinematográfica no solo era cara y técnicamente compleja, sino que además casi no existían profesionales dedicados a esta labor en Andalucía. Una carestía a la que se suman los escasos archivos fílmicos que han llegado a nuestros días. Muchos se encuentran en el extranjero, otros han desaparecido o, simplemente, ante la falta de medios de las filmotecas, están sepultados entre kilómetros de metraje sin identificar y/o digitalizar.

Aunque, sorprendentemente, la Guerra Civil se inicia en Córdoba el 18 de julio de 1936 con un equipo de rodaje de la célebre empresa cinematográfica Cifesa filmando en la ciudad. La productora estaba realizando la grabación de exteriores de la popular comedia de los hermanos Quintero El genio alegre. Pero la guerra no solo paraliza el largometraje, sino que su actriz protagonista, Rosita Díaz Gimeno, una de las estrellas del momento del cine español, es detenida durante tres días y expulsada por las tropas sublevadas por ser nuera del político republicano Juan Negrín. Sin embargo, la producción pudo terminar el rodaje en Sevilla, tras sustituir a parte del elenco por nuevos actores afines a la causa de los sublevados.

Apenas un par de piezas

Esta fue la única película de ficción que se rodó durante la guerra en la provincia. No obstante, fueron varios los documentales que se llegaron a filmar en Córdoba durante el conflicto. A pesar de su significativo número, apenas se conocen las imágenes de un par de piezas. El primer reportaje fue rodado durante el mes de agosto de 1936 por el camarógrafo francés René Brut para los noticieros de la casa gala Pathé. Este profesional fue muy célebre por esquivar unos días antes a la censura de los rebeldes y grabar las durísimas imágenes de los fusilamientos de los franquistas tras la toma de Badajoz.

En Córdoba, Brut rueda distintas secuencias en la capital: la avenida del Gran Capitán, los daños de los bombardeos republicanos en la plaza de las Capuchinas, Colón, Claudio Marcelo y los planos más interesantes por su viveza de acción de los civiles huyendo de los ataques de la aviación gubernamental en la calle Santa María de Gracia, así como la posterior extinción del fuego provocado por las bombas. La ubicación de estos planos la hemos logrado gracias a una fotografía del mismo instante que muestra a los bomberos cordobeses apagando las llamas causadas por los proyectiles republicanos muy cerca de San Lorenzo.

Una imagen captada en el mismo lugar por el fotoperiodista Pierreoi Ichac (París 1907-1978) para el semanario francés L’Illustration. El informativo galo también inserta una secuencia de la construcción de un refugio antiaéreo en el patio del antiguo cuartel de artillería San Rafael de la avenida de Medina Azahara, además de otros planos de aviones y bombas, realizados en otras localizaciones. Y por último, el noticiero incluye distintas imágenes de una calle que, aunque en la locución afirman que es Córdoba, las torres de iglesias que se aprecian no coinciden con ninguna de la capital. Estas grabaciones de Brut fueron editadas para distintos noticieros internacionales sobre la Guerra Civil española de las casas Pathé, Éclaire Journal y Hearst Metrotone, siempre con un marcado carácter informativo. No obstante, estos fueron aprovechados por la propaganda franquista para airear las maldades del bando republicano. Los documentales, que no siempre citaban la localización de las imágenes, se exhibieron en cines de todo el mundo, como era costumbre, antes de la proyección de las películas de ficción.

La segunda pieza corresponde a un informativo sobre el tristemente conocido como Guernica cordobés y muestra los daños de los bombardeos republicanos sobre la localidad de Cabra. Un episodio del conflicto muy divulgado tanto en su día por la propaganda franquista como en la actualidad por distintos canales. Aunque las imágenes son más conocidas, no por ello son menos impactantes, narrando descarnadamente este trágico episodio de la guerra.

Función propagandística

El reportaje pertenece a un noticiero del Departamento Nacional de Cinematografía. Una entidad creada y controlada por los sublevados con una función abiertamente propagandística. El documental es muy completo visualmente, ya que cuenta con todo tipo de planos del ataque, desde los daños materiales en el caserío egabrense y los trabajos de demolición de las casas más afectadas, a secuencias de las víctimas en el hospital y unos durísimos cuadros de los fallecidos apilados en la morgue.

La rápida caída de la provincia a finales de 1936 solo nos ha legado documentales de la zona sublevada

Existen más referencias fílmicas cordobesas realizadas durante el conflicto en la provincia, pero por desgracia son solo notas documentales, ya que no se conocen sus metrajes.

En zona republicana hay constancia de que durante el otoño de 1936 se rueda a las tropas de la columna de Andalucía en las localidades del Alto Guadalquivir de Villa del Río, Montoro y El Carpio para el documental ¡¡Pasaremos!! (1936). Una grabación producida por la madrileña Cooperativa Obrera Cinematográfica. Otro organismo fílmico institucional, creado para la producción de propaganda y perteneciente a sección de trabajadores cinematográficos de la UGT.

En junio de 1937, el célebre reportero húngaro Robert Capa filmó distintas secuencias en zona gubernamental en las localidades del Guadiato de Valsequillo, Los Blázquez y La Granjuela. Se trata del segundo y último viaje del fotoperiodista a la provincia, en el que en esta ocasión solo rueda con una cámara de cine Eyemo para los noticieros estadounidenses March of the times de la potente editora Time Inc. Aunque para Capa esta fue una actividad profesional casi anecdótica durante la primavera de este año.

También en 1937 se estrena la película publicitaria del bando rebelde La Guerra en España, producido por la sección de propaganda de Falange. Este documental incluye metraje rodado en Palma del Río, donde se muestra el demolido puente sobre el río Genil tras la retirada de las milicias republicanas y los ataques sufridos por una iglesia e imágenes religiosas de la localidad.

Aunque no llega a rodar en la provincia, el fotógrafo, actor y director cordobés Antonio Calvache (Córdoba, 1896--Madrid, 1984) filmó el conflicto en diferentes frentes nacionales. El cineasta cordobés llegó a ser el responsable de la Sección de Fotografía y Cinema del Servicio de Propaganda de la Falange, dirigiendo los largos Derrumbamiento del ejército rojo y Rutas de Fuego. Filmes donde compaginó las tareas de operador de cámara y director.

Robert Capa rodó con su cámara de cine ‘Eyemo’ en la comarca del Guadiato en 1937

El epílogo fílmico a la guerra en Córdoba lo pone, solo un mes después de finalizar el conflicto, la grabación de la visita del mismísimo general Franco a la capital el 21 de abril de 1939. Un acontecimiento rodado nuevamente por el Departamento Nacional de Cinematografía y cuyas imágenes se incluyen en el largo documental Viaje triunfal del Caudillo por Andalucía (1939). Un noticiero propagandístico del régimen en el que ya se vislumbra el estratégico interés del dictador por el cine y que será el inmediato precedente de los poderosos noticieros franquistas del Nodo.

Se trata de un modesto material por su número y que aporta una visión muy parcial de la guerra, ya que las únicas piezas disponibles solo nos muestran los sufrimientos de los cordobeses en la zona nacional. Un desequilibrio muy condicionado por el propio desarrollo de la guerra en la provincia que desde finales de 1936 queda mayoritariamente en manos de los sublevados, lo que unido a la escasa relevancia estratégica del frente cordobés es obviado tanto por los noticieros republicanos como por los rebeldes, y eso a pesar de que Sevilla se había convertido en el centro neurálgico de la cinematografía franquista.

Sin embargo, se trata de unas imágenes de un gran valor documental y que nos permiten visualizar parte del conflicto. Un metraje que debiera ser ampliado con el material que espera a ser digitalizado en la Filmoteca Nacional y que completaría el panorama visual de uno de los periodos más importantes de la historia reciente de Córdoba y visualmente menos conocidos.