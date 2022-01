Expectación ante el minimalismo y la belleza visual que dibujan la mirada oblicua que el poeta y dramaturgo francés Jean Genet nos recuerda en pantalla. Expectación de nuestros sentidos ante la asfixia de dos rosas encerradas desde su condición azulada y ceniza, que anuncian su marchitar en cada giro sobre el eje del que penden y que denuncian, en esta obra de arte dirigida por Luis Luque.

Las criadas es una deconstrucción de la cotidianidad que corta en diagonal el mundo y abstrae de él al ser, a la identidad que queda perdida y cegada por una luz en un espacio continuo, infinito y limitado al mismo tiempo. La poética teatral ha sido capaz de mostrar el hilo con el que la belleza del elitismo recuerda a la angustia su miseria enjaulada bajo el destello de un rectángulo blanco. Y es que la iluminación de Felipe Ramos ha sido narrativamente determinante, exaltando la desesperanza, la pena y la frustración que recorren la habitación, entre pliegues de seda y rojas rosas. El primer plano en tonos grisáceos diseñado por Bruno Praena ha sido enriquecido y envuelto por la deliciosa música de Luis Miguel Cobo, que acompañaba al elenco actoral como una sombra que extendía su drama hacia la contemporaneidad más actual. El minimalismo con el que Mónica Boromello ha compuesto la delicada precisión de planos y líneas ha instado al juego ontológico al que se ha enfrentado la desgarradora verdad de las hermanas Claire y Solange, interpretadas magistralmente por las actrices Ana Torrent y Alicia Borrachero.

Una flor marchitada desde su nacimiento, una muerte anunciada desde su llegada al mundo del lado de la pobreza y la servidumbre. La rebeldía era una posibilidad, un juego ideal que las sometió desde que decidieron desbordar su ser para escapar de su condición, cayendo en el riesgo mortal de dejar de ser para no-ser. Ambas actrices han relucido sobre el escenario, representando este marchitar sangrante que intenta resguardarse de la mirada distraída de la Señora, un personaje interpretado con rosado carisma a la vez que con una voluptuosidad grácil y flotante creadas por el excelente actor Jorge Calvo. Tras el fundido a negro, la Señora entra. Sus manos abiertas armonizan con el equilibrio de volúmenes entre notas y satén, creando la imagen reflejo de la sociedad burguesa que se mantiene en su distancia con el resto de estratos sociales. Jorge Calvo, Ana Torrent y Alicia Borrachero han corporeizado en la nívea atmósfera las palabras de Genet adaptadas por Paco Bezerra; les han dado un espacio que recorrer en su sorbo de muerte reiterada y ajena. De esta manera, la opacidad del dolor de las criadas se ha yuxtapuesto con la liviana alegría de la burguesa. La Señora se va. La Señora se bañará en champagne.

Las criadas es un primerísimo autorretrato del poeta francés: una imagen de un rostro no definido que malvive en el mundo desde su abstracción concisa, y no menos bella. La realidad vista como una redondez de banalidad que se retuerce sobre su eje, y que deja tras de sí dos expresiones de sufrimiento según se esté rodeado de flores o no. La luz así lo dicta; los objetos así lo cantan, en un vacío lleno de sospecha que no es más que la consciencia presente gritando al pasado y al porvenir que la vida no se corresponde con los sueños. Que no hay esperanza. Que la Señora es dulce, la Señora es guapa, la Señora es buena. Sólo queda repetir estas palabras hasta entender lo que conllevan. Lo que el ser y su marchitar fueron y nunca serán.