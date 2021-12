Enseñar a los padres y educadores cómo se puede ayudar a los hijos a superar adversidades es el objetivo del nuevo libro de Fernando Alberca El niño que venció a brujas y dragones, que el experto en educación cordobés ha presentado este miércoles en el Centro de Magisterio Sagrado Corazón. A su juicio, se trata de una obra "necesaria en este momento" y la que "más ganas tenía de sacar". No salir huyendo de la realidad y superar obstáculos son algunas de las metas a conseguir, “porque nos estamos jugando mucho, ya que creo que estamos en un momento muy crítico en el que la desesperación, la apatía y el vacío están invadiendo a la educación Primaria y Secundaria y hay que enseñar a los hijos a cómo disfrutar de la vida, a ser mucho más felices”.

Según Alberca, son varios los acontecimientos que llevan a los adolescentes a estas “brujas y dragones”, entre ellos “que nuestra cabeza y corazón están más debilitados, utilizamos menos la inteligencia y usamos peor las emociones y, teniendo muchas cosas para ser felices se huye contra la salida de la felicidad”. Por otro lado, a nivel educativo, “el método bilingüe que exige impartir Sociales y Naturales en inglés ha empobrecido mucho la estructura mental de cualquier niño de Primaria”, una buena intención que “no deja ver la configuración de la realidad”.

"La ESO es una educación muy pobre en expresión oral y escrita" Fernando Alberca - Autor del libro 'El niño que venció a brujas y dragones'

También influye que la ESO es “una educación muy pobre en expresión escrita y oral, en conocimientos de cultura general y en asociación de ideas, razonamiento y deducción”, además de “un método de aprendizaje de lectura nefasto, confuso y equivocado, lo que provoca que a los niños no les guste leer”, además de la sobreprotección que ejercen los padres a los hijos, “a los que no han dejado resolver problemas”, lo que también incapacita al ser humano.

No jugar más allá de la reacción, sin reflexión y emociones, y el escaso tiempo para el juego también son parte de los problemas, junto a la pérdida del sentido de la realidad. “Muchas veces engañamos a nuestros hijos para que no sufran y tenemos que entender que la realidad es como es, muchas veces desagradable, pero hay que enfrentarse a ella", ha explicado Alberca.

Nuevas adicciones

En cuanto a las adversidades, el educador ha destacado una larga lista que incluye la ansiedad, la falta de concentración, el todo o nada, distinguir entre compañerismo y amistad, el intento de ser manipulados, saber distinguir y combatir la mentira, el intento de acoso, salir del aislamiento que todos podemos sufrir, superar no ser reconocido en un grupo o ante un esfuerzo, reaccionar correctamente ante las múltiples y calladas hostilidades escolares, no caer en las trampas que esconden algunas redes sociales o usos digitales o cómo no entrar o superar las adicciones contemporáneas más frecuentes (videojuegos, smartphones, consumo pornográfico, juego, exhibicionismo, narcisismo, la esclavitud del qué dirán o la dependencia emocional).

Según Alberca, el problema de "mojar la cama" ha crecido en adolescentes de 15 y 16 años

Según Alberca, también ha crecido el problema de “mojar la cama”, ahora en adolescentes de 15 y 16 años, igual que la apatía, que provoca un vacío y un sinsentido en algunos niños que “no saben muy bien cuánto vale su vida o si merece la pena vivirla”.

Ante este panorama, el educador propone claves a los padres en cada capítulo del libro, “aunque cada caso es diferente”, dice. Pero Alberca da señales como “la comparativa con los iguales”, además de otra serie de consejos para enseñar a vencer adversidades y obstáculos a los hijos. El libro acaba con la resolución de un caso real y el resultado satisfactorio que se obtuvo.