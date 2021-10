Autores como el poeta, escritor y ensayista Nuno Júdice y Ana Luisa Amaral, una de las figuras más importantes de las letras portuguesas de las tres últimas décadas, pasarán por la próxima edición de Cosmopoética, que lanza una mirada a Portugal e invita a la "calma y la melancolía". Así lo han señalado este viernes la delegada municipal de Cultura, Marian Aguilar, y el director de la cita con los versos, Antonio Agredano, que han presentado un avance de este festival, que llenará la ciudad de poesía entre el 12 y el 20 de noviembre.

Con un presupuesto de unos 200.000 euros, el encuentro llega a su decimoctava edición, un año en el que festival alcanza su mayoría de edad consolidado como una de las citas de referencia del panorama literario nacional e internacional, con la relevancia poética de los autores participantes y la atención especial al fomento creativo como señas de identidad, según ha subrayado Aguilar.

Por su parte, Agredano ha explicado que el festival quiere "aprovechar este homenaje a Portugal para poner en valor la senda de la cultura lenta y la melancolía” , pero "no entendida como algo triste, sino que después de un año en el que la cultura se ha parado por culpa de la pandemia, es un buen momento para hacer una reflexión sobre la cultura que queremos y a la que aspiramos", además de pensar "con cierta hondura en toda la tristeza que hemos vivido y hacia dónde van los caminos de la poesía". A su juicio, “tanto escritores como lectores, tras la pandemia, tienen la opción de reiniciarse, de buscar nuevos espacios y de repensar la literatura”.

Voces de varias generaciones

Por otro lado, el director ha subrayado que en Cosmopoética 2021 estarán presentes las voces clásicas de la poesía lusa, como Pessoa y Al Berto, que serán ampliamente representados y leídos, pero también habrá interés por conocer las distintas tendencias de la lírica portuguesa a través de autores de diferentes generaciones.

Así, visitará Córdoba el poeta, escritor y ensayista Nuno Júdice, que desde 1972 ha publicado más de setenta obras entre poesía, ficción y ensayos. Su obra le ha hecho acreedor de importantes galardones literarios, como el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana 2013 y el Gran Premio de Poesía María Amália Vaz de Carvalho el año pasado. Júdice estará acompañado por Ana Luisa Amaral, Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana 2020. También visitarán la ciudad Gonçalo M. Tavares, que llegará avalado por una obra publicada en más de 45 países y multitud de reconocimientos, mientras que la lisboeta Maria Joao Cantinho es miembro de la Asociación Portuguesa de Escritores, del PEN Club Portugués y de la Asociación Portuguesa de Críticos Literarios. Esta poeta, junto a Sara F. Costa o Andreia C. Faria, participará en un encuentro que pretende hacer un semblante de la poesía contemporánea portuguesa a través de sus mujeres.

Junto a esta amplia representación de las letras portuguesas, acudirán al festival nombres incontestables de la poesía actual en nuestro país, como Miren Agur Meabe, primera autora en ganar el Premio Nacional de Poesía con una obra en euskera, o Diego Doncel, reciente premio Loewe. También habrá espacio para jóvenes autores como Carla Nyman, XXI Premio Gloria Fuertes de Poesía Joven, o Abraham Guerrero Tenorio, último premio Adonáis en diciembre de 2020.

Como viene siendo santo y seña del festival, "Cosmopoética es un festival que intenta que la poesía no sea solamente un género, sino que sea un concepto huidizo que toque otros sectores como la música, la narrativa o el pensamiento”, ha continuado Agredano, que ha añadido que se seguirá apostando por abrir la poesía a otros discursos, generaciones y estilos, lo que propiciará la fusión de los versos con la música, con la narrativa, con actividades de calle o actividades formativas.

Más formación

Por otro lado, en esta edición se refuerza la parte educacional y formativa del proyecto con la recuperación del programa en los centros de educación secundaria, que en esta ocasión llevará por título Te desconozco de algo y tendrá como propósito fomentar la curiosidad de los adolescentes por la poesía.

Así mismo, y tras el éxito de la formación on line el año pasado propiciado por la pandemia, este programa contará con cuatro talleres que favorecerán la participación de un gran número de personas de diversos rincones del mundo.

La poeta Miriam Reyes dirigirá el Curso de creación poética, mientras que el Curso de recitales performativos estará a cargo de Gonzalo Escarpa. Ben Clark estará al frente del Curso de traducción poética y Salvador Gutiérrez Solís continuará a cargo del Curso de narrativa poética.

También se consolida el DIYLab, un laboratorio de creación bajo el concepto Do It Yourself o "hazlo tú mismo", que llega a su tercera edición. Gracias a esta actividad, el alumnado se formará, creará y editará el material de una publicación que verá la luz durante el festival.