La programación de conciertos prevista para el mes de octubre cordobés no podría ser más dispar. Las actuaciones clásicas de la Orquesta de Córdoba y las del Festival de Piano Guadalquivir se alejan del flamenco pop de Camela, del reguetón de Lola Índigo y de los sonidos alternativos que visitarán la ciudad con el Festival Medina Sonora y el Cooltural Fest. En la variedad está el gusto, dicen, y no habrá público en la ciudad que no encuentre su nicho musical durante este mes.

El Gran Teatro ofrece el inicio de la temporada de abono que la Orquesta de Córdoba celebra los días 7 y 8 con El Gran Sinfonismo. La temporada continúa para la Orquesta con la Shubertiada del segundo concierto de abono, el 28 de octubre, en dicho teatro.

Antes, el 8 de octubre, Camela se subirá al escenario del Teatro de la Axerquía para retomar su gira de 2020, 25 +1, en la que no faltarán los clásicos temas Cuando zarpa el amor, Háblale de mí y Sueños inalcanzables, que tantos éxitos reportaron al icónico dúo compuesto por Ángeles y Dioni. Quienes no estén dispuestos a familiarizarse con el flamenco fusión pueden optar por el recital que José Luis Perales presentará, los días 14 y 15 de octubre, en La Axerquía. La gira Baladas para una bienvenida tenía previsto celebrarse en Córdoba en junio, pero finalmente tuvo que aplazarse para este mes. Perales, al fin, podrá situarse frente a sus incondicionales para regalarles el directo de sus temas más queridos, que ha recogido en un álbum de tres discos titulado Mirándote a los ojos. Así que, después de que el público cordobés haya mirado fijamente a Perales, podrá asistir al concierto solidario que la plataforma NLive Directos tiene previsto el 16 de octubre para recaudar fondos a favor de la Asociación de Familias Necesitadas Anfane y la Asociación San Rafael de Alzheimer de Córdoba, con las actuaciones de artistas locales como Lucía Moon, exconcursante de La Voz Kids.

Lola Índigo

Finalmente, será la bailarina y cantante Lola Índigo la que pondrá la guinda, rosa, a la programación de este mes en La Axerquía, el día 22, con los temas de su último álbum, La niña. La explosiva cantante fue la primera expulsada del reality Operación Triunfo en 2017 y en lugar de venirse abajo aprovechó el tiempo para reunir a un equipo femenino de baile con el que representó Ya no quiero ná, un tema que le otorgó el disco de platino en 2018. A partir de entonces, no se ha bajado de las antípodas de la música urbana y del reguetón gracias a su buen ojo a la hora de escoger colaboraciones. Mujer bruja, con Mala Rodríguez, Me quedo, con su compañera de edición Aitana, o Lola Bunny, junto con Don Patricio, podrían ser algunos de los éxitos que diviertan al teatro en un concierto del que no se conoce el repertorio y que, es muy probable, traerá sorpresas.

El Instituto Municipal de las Artes Escénicas (IMAE) reserva el domingo 17 de octubre para los más pequeños, quienes tienen una cita en el Teatro Góngora para asistir a Jazz for children, el concierto pensado para que se inicien en este género. El día 21, el Góngora ofrece de nuevo una opción didáctica con Poesía para ser cantada, un recital lírico para voz, piano y guitarra flamenca.

Una cita ineludible para los melómanos de lo alternativo es el festival Medina Sonora, organizado por Momentos Alhambra y que aspira a convertirse en un referente cultural en Córdoba. Teniendo en cuenta que las entradas a los conciertos programados por el festival llevan semanas agotadas, parece que Medina Sonora está cerca de cumplir su objetivo de notoriedad. En la edición de este año, el atractivo reside en el formato acústico por el que ha optado la organización con el objetivo de adaptar las propuestas de los artistas a la situación sanitaria. De este modo, el Alcázar de los Reyes Cristianos contará con un escenario al que se subirán Mala Rodríguez y Queralt Lahoz, el viernes 1 de octubre; Lori Meyers y María de Juan, el sábado 2 de octubre, con el aperitivo de las 13.00 horas, antes de dejar paso a Anni B. Sweet, quien tocará su Universo por estrenar a las 17.45 horas. Finalmente, Medina Sonora cerrará con Fuel Fandango y Bronquio, el domingo 3 de octubre a las 13.00 horas. Claro que las propuestas indies no terminan ahí.

El Cooltural Fest hace una parada en Córdoba el 7 de octubre, concretamente en la Sala Hangar, con la propuesta de los ítalo españoles Delaporte, que presentan en concierto sus últimos trabajos de este año, Las Montañas y Titanas. Al mismo escenario de dicha sala se subirá también, el 28 de octubre, Siloé, el grupo del prodigioso vocalista vallisoletano Fito Robles, quienes han logrado un amplio colchón de seguidores en España, Chile y México.

Las salas de conciertos vuelven poco a poco a la vida y la M11 no ha tardado en programar actuaciones. Tras sus puertas, la exconcursante de Operación Triunfo 2018, Julia Medina, se reunirá el día 9 con su público, que seguro está expectante por oír en directo la colaboración de la joven cantante con Carmen Boza, a la que tanto admira, y cuyo espíritu artístico estará muy presente. El 16 de octubre, los fans de Extremoduro podrán llenarse los labios de miel con un tributo a la banda con el que el grupo Transgresivos quiere hacer mucho ruido junto a Platerock. El grupo ACDC estará presente en la M11 con la performance que el grupo de tributos Eisi Disi llevará a cabo el día 16 de octubre. Otro de los espacios que se están situando poco a poco en el panorama de la programación cultural es el teatro El Brillante, que el 8 de octubre trae al cuarteto femenino Las Migas, con sus versiones aflamencadas, divertidas, de música popular.