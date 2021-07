“God Save The Queen”, el mejor tributo a Queen de la historia, formado en el año 1998, siete años después del fallecimiento de su líder Freddie Mercury, hizo vibrar en la noche de este pasado viernes 16 de julio a las cerca de 800 personas que se dieron cita en el Auditorio Municipal “Alcalde Juan Muñoz” de Cabra, para en el marco de la programación “Donde brillan las estrellas” que para este verano ha organizado la delegación municipal de Espacios Escénicos, disfrutar de todo un fenómeno musical en el que se recordaron los mayores éxitos del grupo pop rock inglés y trasladarse a la época dorada de “Bohemian Rhapsody” y el “Live Aid” de 1985.

Todo ello gracias a este tributo de la banda “God save The Queen” de la ciudad argentina de Rosario, que de gira internacional por medio mundo y a pesar de la pandemia y para lo que se siguieron todos los protocolos sanitarios, es calificado como la banda número uno que revive al grupo británico, donde su vocal, Pablo Padín, es el encargado de representar a Freddie Mercury, no sólo por su impresionante parecido físico sino también por la calidad y la potencia de su voz y que junto al resto de integrantes de la banda, imitan a la perfección a los originales Brian May, John Deacon, y Roger Taylor.

Durante algo más de dos horas, “God Save The Queen” el espíritu de Freddie Mercury se hizo presente entre el público del Auditorio egabrense que llegado de distintos puntos de la geografía andaluza, vivió la misma pasión y emoción que se sentía cuando el cantante británico se subía a un escenario e interpretaba temas como “We are the Champions”, el majestuoso “Bohemian Rhapsody”, o “We Will rock you”, entre otras.