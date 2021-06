El Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (C3A) trae un año más su tradicional ciclo de Cine de Verano que tendrán lugar entre el 8 de julio y el 2 de septiembre a las 22 horas en los exteriores del centro y con acceso gratuito.

La programación de esta edición ha sido elaborada por José Luis Cienfuegos, director del Festival de Cine Europeo de Sevilla, quien ha destacado que "se trata de una selección de diferentes tonos con el objetivo de conseguir la complicidad de público". En este sentido apuntaba que habrá "mucho cine europeo y asiático actual". En total serán 9 películas (una de ellas documental) y un corto que reflejan "la heterogeneidad de la creación cinematográfica contemporánea mediante obras de maestros incontestables y también nuevas voces que han renovado el lengua fílmico".

En el ciclo, que arrancará con la cinta española Destello bravío de la directora Ainoa Rodríguez , reciente ganadora del Premio Especial del Jurado en el Festival de Málaga, habrá títulos como Ondina, del alemán Christian Petzold; el biopic Karen, de la directora española María Pérez Sanz; First Cow de Kelly Reichardt, la autora más personal del cine estadounidense actual; Isabella, del argentino Matías Piñeiro; The Woman Who Ran del director coreano Hong Sang-soo; Crock of Gold, documental del cineasta británico JulianTemple sobre el líder de los Pogues, Shane MacGowan; El teléfono del viento del japonés Nobuhiro Suwa, basado en un hecho real en Fukushima; Goodbye, Dragon Inn, del taiwanés Tsai Ming-liang, un tributo al género de las artes marciales y el corto Las malditas, de los directores andaluces Beatriz Hohenleiter y Bruno Ojeda.

Según el director del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, Juan Antonio Álvarez, a través de esta propuesta estival del C3A "se pretende ofrecer un estado de la cuestión del cine actual por medio de verdaderas experiencias artísticas que han alcanzado el reconocimiento de la crítica y el público internacional". Estos ciclos, ha puntualizado, "sirven para crear público a largo plazo".

La delegada territorial de Cultura, Cristina Casanueva, apuntaba por su parte la importancia de esta tercera edición del Cine de Verano del C3A, "signo de que se está consolidando ante la buena acogida que tuvieron las dos citas anteriores".