La cordobesa Lourdes Ureña escribe desde los cinco años y su sueño es ver publicada su primera obra, Una vida y un día, donde explora la temática fantástica sin alejarse de los grandes asuntos sociales que conciernen al mundo real. Una historia donde el lector encontrará brujas capaces de controlar las energías de la Naturaleza, un aquelarre, una cultura y unas costumbres fascinantes, misterios, intriga y, por supuesto, una preciosa historia de amor, en este caso, entre dos mujeres. Ascua y Livia son dos jóvenes brujas que se enfrentan al momento más importante de sus vidas, una ceremonia que marcará el fin de su aprendizaje y el paso a la vida adulta. Y para que esta novela pueda ver la luz, la escritora de 23 años ha acudido a un sistema de crowdfunding un tanto innovador en el que está sumergida en este momento.

En este caso es la editorial, Libros.com, quien realiza la campaña de mecenazgo a través de su propia plataforma y acompaña al autor en todo el proceso, sobre todo, en «proyectos que no encajan tanto en los géneros a los que estamos acostumbrados o son voces nuevas como la mía, que no ofrecen garantía de que se vaya a vender hasta el punto de que su inversión inicial sea rentable», explica Ureña.

Para acceder a este tipo de mecenazgo, primero hay que presentar el proyecto a la editorial, que decide si se lanza o no a una campaña que dura treinta días y en la que cualquiera puede hacer aportaciones. También la editorial es quien fija el objetivo y cuando se llega, el libro se hace realidad, algo que también puede suceder si no se alcanza el reto, ya que, según el interés por el proyecto, la empresa podría aportar la cantidad restante y publicarlo. «Hay veces que la campaña no va tan bien como se esperaba, pero el libro puede tener éxito», continúa la joven novelista.

Lourdes tenía que llegar a la meta de lograr 4.500 euros, una cantidad que ya ha sobrepasado en tan solo dos semanas, en el ecuador de la campaña. «Ya lo estoy viendo», dice feliz y emocionada la joven escritora, licenciada en Traducción e Interpretación, que tiene sentimientos encontrados cuando se le pregunta si le gustaría vivir de la literatura: «Para mí escribir es una pasión y un arte, y creo que si fuera mi única fuente de ingresos, llegaría un día en el que la necesidad de producir dañaría mi creatividad y mi deseo de contar historias, pero sí me gustaría que formara parte de mi vida profesional». El tiempo dirá si esta joven autora consigue también este reto, en el que ya se está abriendo camino con la traducción literaria.