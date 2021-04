El escritor cordobés Joaquín Pérez Azaústre ha presentando en la tarde hoy jueves en la Casa de los Mora de Lucena su última obra, La vida es una mala escritora de guiones, en la que reúne parte de sus poemas relacionados con el cine, una temática que sobrevuela en gran parte de su obra. Se trata de una antología que se incluye en la colección El orden del mundo, que para Pérez Azaústre tiene "un significado sentimental muy importante porque la creó Manuel Lara Cantizani, un gran amigo que falleció hace relativamente poco". La característica de estas publicaciones es que giran sobre un tema determinado y Jacob Lorenzo, responsable de la editorial, ha querido contar con Pérez Azaústre, que se ha mostrado "muy agradecido" porque son tiempos en los que "estamos todos con la moral un poco baja y creo que es bueno ir recuperando iniciativas".

"Me pareció que dentro de mi obra, el tema en el que más poemas había para elegir era el cine", ha comentado el escritor, que ha tenido que hacer un esfuerzo para hacer la selección de sus versos más representativos, lo que le ha obligado a hacer una revisión de su propia poesía y cuál ha sido "mi forma de habitar las películas sobre las que he escrito".

Aunque no son poemas sobre esos filmes en concreto, sino sobre "lo que han supuesto en mi vida, con qué momento de amor o de esplendor las relaciono, lo que ha supuesto un viaje de regreso muy bonito", ha continuado el escritor. "El cine es un territorio de sueños, de emoción y que me produce una cierta sensación de amparo dentro de la intemperie general que me produce el mundo", ha explicado el autor, que ha asegurado que el séptimo arte «me hace regresar a sensaciones de la infancia, volver a ser ese niño que se maravillaba ante las películas de los sábados por la tarde y redescubrir a viejos actores».

El autor ha reconocido que este año de pandemia le ha dejado un poso de "cansancio", por lo que se ha mostrado feliz por la celebración de este acto, que se ha llevado a cabo con todas las medidas de seguridad y tuvo acompañamiento musical, en el que ha estado arropado por los poetas Ana Castro y Jacob Lorenzo, además del alcalde de Lucena, Juan Pérez, la concejala de Cultura, Mamen Beato, y la de Educación, Lourdes Parra.