Llegaba otra edición de la gala de los premios Oscars y se convirtieron en una noche en la que vimos risas, lágrimas y mucho sentido del humor.

En esta 93 edición de los galardones más importantes de la historia del cine, lo más llamativo del evento fueron los agradecimientos de los ganadores a las estatuillas.

Uno de os emocionantes momentos lo vivió la directora de 'Nomadland', Chloé Zhao, la gran triunfadora de la noche, que no dudó en recordar cómo su padre le enseñaba poesía china cuando era pequeña y que le ha servido como inspiración y guía en su vida. "Hay uno que recuerdo con mucho cariño, llamado 'Los tres personajes clásicos'. La primera frase dice: ‘La gente al nacer es inherentemente buena’, y esas palabras tuvieron un gran impacto en mí cuando era una niña. Todavía creo profundamente en ellas”, ha dicho. “Incluso aunque algunas veces pueda parecer que lo contrario es verdad, siempre he encontrado la bondad en la gente con la que me he encontrado en el mundo. Esto es para quienes hayan tenido la fe y el valor de aferrarse a la bondad que llevan dentro y a la bondad de los demás, no importa lo difícil que sea".

No fue la única en hacer uso de la emoción a la hora de recoger su premio. El cineasta Thomas Vinterberg, que recogió el Oscar a la mejor película internacional por 'Otra ronda', protagonizó el momento más especial al recordar a su hija, fallecida a los 19 años en un accidente de coche cuando faltaban cuatro días para empezar el rodaje de la película. De hecho, en el filme aparecen compañeros suyos y parte de la trama se grabó en su instituto. "Queríamos hacer una película que celebrase la vida. Ida, lo que acaba de pasar es un milagro y tú eres parte de él. Igual has estado manejando los hilos desde algún lado, no sé. Pero esto es para ti", ha dicho entre lágrimas.

Por otro lado, Yuh-jung, la actiz de 73 años que se alzó como Mejor Actriz de reparto por 'Minari', rompió la solemnidad del momento a la hora de recoger su galardón y gastarle una broma a Brad Pitt, presentador de la gala. "Ay, señor Brad Pitt, por fin te conozco. ¿Dónde estabas cuando estábamos rodando?", le dijo al actor, que precisamente ha sido uno de los productores del filme. También tuvo unas palabras para Glenn Close, una de sus compañeras de categoría y que con esta ocasión ha perdido ocho veces en los Oscar: "¡He tenido más suerte que tú!".

congrats to Brad Pitt who finally met Yuh-Jung Youn pic.twitter.com/d9TTa4kuoQ — Twitter Movies is watching the Oscars (@TwitterMovies) 26 de abril de 2021

Y fue precisamente Glen Close la que puso la nota más divertida de la noche al marcarse un perreo improvisado con 'Da butt' de Spike Lee, haciendo gala de su buen perder. Sin duda, una de las anécdotas de la Gala, que no pasará a la historia pero que sí ha conseguido devolvernos la 'normalidad' durante unas horas en las que sólo hemos hablado de CINE. Con mayúsculas.

La 93 edición de la gala los Oscars se celebró este domingo con una gala muy singular que tuvo como punto central Union Station en Los Ángeles (EE.UU.) y que estuvo adaptada por completo a las medidas contra el coronavirus.

Consulta el lista completo de ganadores de los Premios Oscars 2021.

Así ha sido la alfombra roja de los Premios Oscars.