La organización del Concurso Membrillo de Oro de Puente Genil, ante las consultas y dudas en torno a las bases del certamen, quiere puntualizar que «para no dar lugar a erróneas interpretaciones respecto a la importancia dada al cante del zángano, se añadirá expresamente a las bases tanto el fandango, en todas sus modalidades, como el zángano en particular, integrándose en el grupo C de las Bases del Concurso, cante que, en distintas ediciones, ha ido vinculado al Premio Especial Fosforito, alternándose con otros significativos cantes del maestro». Las inscripciones pueden realizarse hasta el viernes 30 de abril de 2021.