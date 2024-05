Los libros de la última trinchera

Cuando un profesor ha dedicado toda una vida a la historia de la literatura española y universal y escribe en un volumen la impresión que le causaron los libros que leyó, no estamos ante un manual más de historia de la literatura ni una recopilación de los estudios científicos de los últimos cincuenta años de un autor; más aún, si cabe, cuando el estilo es cercano, las páginas dan lugar a comentarios personales, impresiones, interpretaciones particulares, en su mayoría muy bien fundadas, e incluso extractos de obras o relatos de ficción que el autor ha ido escribiendo a lo largo de los años. Por eso ‘El alma de los libros’ no es solo un ensayo sobre literatura española, sino una miscelánea variada de los estudios de toda una vida, que van más allá de lo académico, por cuanto suponen una llamada de atención, un grito en mitad de la aquiescencia, donde el escritor clama en defensa de la cultura y contra el peligro de desaparición de nuestra literatura clásica, refugio y esencia de nuestra civilización. Por eso, ya en el prólogo, Martínez Torrón alerta del fanatismo religioso, de la colonización tecnológica, de los peligros del calentamiento global, del riesgo de los flujos migratorios masivos y descontrolados, con la mirada puesta en el futuro, en el pensamiento crítico de los jóvenes, más aún en estos tiempos difíciles de confusión e impostura. Antes de pasar a hablar de los libros que leyó, de los intelectuales y escritores que marcaron su vida, el profesor y escritor se permite unas páginas de reflexión acerca de su propia poética, su forma de entender la literatura, el alcance de la emoción, de la estética, del conocimiento de los clásicos, que es lo único que hace que el arte sea verdadero arte y no impostura. Así entiende el autor el alma de los libros, la literatura como vía de cultura, libertad y felicidad.

Poco más de sesenta páginas para estas cuestiones y, enseguida, Martínez Torrón dedica el resto de las cuatrocientas de que consta este ensayo a los temas de la literatura que más le interesan, los autores que ha leído y estudiado, los libros que le han impresionado. Lo hace con orden y estructura, para que el lector pueda seguir fácilmente la senda y el alma de esos libros de forma cronológica. Por eso empieza por las raíces, ‘El libro del buen amor’, ‘La lozana andaluza’, los encantos de Amadís, la sombra de ‘El Quijote’ o la pasión de Lope.

Diego Martínez Torrón (Córdoba, 1950) ha sido catedrático de Literatura Española en la Universidad de Córdoba. Ha escrito libros de poesía, relato y ensayo además de artículos, estudios y ediciones críticas, como las ‘Obras completas’ de Espronceda o la primera edición filológica de ‘El ruedo ibérico’ de Valle-Inclán. Su edición de ‘El Quijote’ es fruto de mucho tiempo y estudio, y abarca en profundidad el pensamiento de Cervantes, como sabemos natural u oriundo de Córdoba.

Martínez Torrón repasa en este exquisito volumen muchos más autores y obras que han sido determinantes en su carrera como lector, escritor y profesor. No se olvida de Larra, Espronceda, Poe, Víctor Hugo, Baudelaire, Clarín, ni de los grandes del siglo XX con Baroja, Azorín, Valle-Inclán, Machado, Proust, Juan Ramón, Alberti, Thomas Mann o Manuel Azaña, lo que le sirve para apuntar sus opiniones sobre las épocas más convulsas de nuestra historia reciente, con sensatez, desde la sinceridad desnuda de quien ha llegado a la última etapa intelectual de su vida sin urgencias ni hipotecas, con la lección bien aprendida, con la satisfacción del trabajo bien hecho, con el corazón henchido de sabiduría. Así se observa en la deliciosa dedicatoria del libro, a sus hijas y nietas, al futuro, a los jóvenes que han de sobreponerse a la impostura; para ello, nada mejor que la literatura clásica española, abundante en emoción, libertad e inteligencia, el arma más poderosa para combatir en este mundo hostil que le ha tocado vivir a quienes han de recoger el testigo. El autor escribe este precioso libro, legado intelectual y vital de toda una vida, sabiendo que narra y vive desde lo mejor que queda tras el paso del tiempo. Así, cita en la dedicatoria a Cervantes: «y hase de advertir, que no se escribe con las canas, sino con el entendimiento, el qual suele mejorarse con los años».

‘El alma de los libros’.

Autor: Diego Martínez torrón

Editorial: Berenice

Año: 2024.

