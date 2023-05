Una experiencia intensa

La mayoría de los lectores conocen ‘La carretera’, de Cormac McCarthy (Providence, Rhode Island, USA, 1933), ganadora del premio Pulitzer en 2007, una obra que explora los temas de la supervivencia, la esperanza y el amor en un mundo postapocalíptico. ‘La carretera’ es una obra poderosa y conmovedora que destaca por la prosa cruda y evocadora de McCarthy. Pero además de ‘La carretera’, McCarthy ha escrito muchas otras obras aclamadas por la crítica, como ‘Blood Meridian’, ‘No Country for Old Men’ y ‘All the Pretty Horses’. Muchas de sus obras exploran temas similares a ‘La carretera’, como la violencia y la soledad.

En esa línea se inscribe su última obra ‘El pasajero/Stella Maris’, un libro que reúne dos historias complementarias que reflejan el enfoque característico del autor. En primer lugar, es importante señalar que Cormac McCarthy es un autor cuyo trabajo ha sido influenciado por una variedad de factores, incluyendo su origen sureño, su interés por la filosofía y la literatura clásica y su fascinación por la historia y la cultura de la frontera. Esta mezcla de influencias se ve reflejada en su obra, que a menudo presenta personajes y paisajes desgarradores que parecen haber sido arrancados directamente de la realidad. En ‘El pasajero’, McCarthy nos lleva a 1980, Missisipi. Allí, el personaje principal, Bobby Western, se sumerge en el Golfo de Méjico para entrar en un avión que yace bajo el agua. Tras cortar el fuselaje observa a «los pasajeros en sus asientos respectivos, los cabellos flotando. La boca abierta, todos ellos, y en los ojos ni rastro de especulación». Y un misterio. Solo hay nueve pasajeros, el décimo ha desaparecido y también la caja negra... Por su parte, en ‘Stella Maris’, McCarthy cambia de escenario, llevándonos a un mundo onírico que se desarrolla en un psiquiátrico en 1972. Alicia Western, una joven de veinte años, ingresa en un psiquiátrico diagnosticada de esquizofrenia paranoide. A través de las sesiones psiquiátricas conocemos la mente alucinada de la joven en una narración intensa en la que se cuestionan las nociones acerca de los grandes temas de la humanidad como la existencia de Dios y el sentido del existir. Al igual que en ‘El pasajero’, los personajes de las novelas de McCarthy son imperfectos y a menudo violentos, y la trama se desarrolla en un ambiente opresivo y amenazante. Sin embargo, en lugar de centrarse en la oscuridad, McCarthy utiliza la novela para explorar temas como el destino, la muerte y la existencia humana. Como en otras obras de McCarthy, ‘El pasajero/Stella Maris’ supone una reflexión profundamente conmovedora sobre la naturaleza humana y los dilemas morales que enfrentamos en la vida. En ambas obras, McCarthy utiliza su estilo único para crear una sensación de tensión constante. Sus frases cortas y precisas, así como su habilidad para describir los detalles más mínimos, hacen que cada página de sus novelas se sienta como una experiencia sensorial intensa. Además, sus personajes complejos y bien desarrollados permiten que el lector se sienta inmerso en la historia, y a menudo se identifica con los conflictos internos y externos que experimentan. El crítico literario James Wood, en una reseña del periódico ‘The New Yorker’, elogia esta habilidad de McCarthy para crear personajes complejos y realistas. Wood escribe que «los personajes de McCarthy son deslumbrantemente reales, con una vitalidad que surge del idioma que los rodea y de la forma en que se enfrentan al mundo que se les presenta». La escritura de McCarthy también se ha comparado a menudo con la de William Faulkner. Es lo que hace el crítico literario Murray Davis, en su libro ‘Understanding Cormac McCarthy’, al destacar las similitudes entre la escritura de ambos autores y señala que «McCarthy, al igual que Faulkner, es un maestro en la creación de un mundo literario que es al mismo tiempo complejo y profundamente humano». En general, las obras de Cormac McCarthy son un ejemplo de cómo la literatura puede ser utilizada para explorar los aspectos más sombríos y complicados de la naturaleza humana. Su estilo único, su fascinación por la violencia y la muerte, y su habilidad para crear personajes complejos y realistas, hacen que sus obras sean una experiencia inolvidable para aquellos que se aventuran en su mundo. La prosa cruda y evocadora de McCarthy, así como su atención al detalle y su capacidad para crear personajes complejos y realistas, lo convierten en uno de los escritores más importantes e influyentes de nuestra época. ‘El pasajero’ Autor: Cormac McCarthy. Editorial: Random House. Madrid, 2022.