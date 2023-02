Delitos y penas

El historiador José Luis González Peralbo (Pozoblanco, 1957), quien recientemente ha sido nombrado cronista oficial de su ciudad, ha dedicado gran parte de su vida a la investigación de la historia de Los Pedroches y a preservar su rico patrimonio documental. Autor de artículos y libros de carácter científico, su última obra, ‘La mala vida en Los Pedroches’, es un ensayo histórico sobre el oscuro mundo de la delincuencia en la comarca cordobesa desde los inicios de la Edad Moderna hasta los primeros años del siglo XX. A partir de un capítulo introductorio, en el que se explican la idiosincrasia del territorio y sus peculiaridades sociales y geográficas, las penas que solían imponerse y el proceder de la justicia en aquella época, el autor realiza un exhaustivo recorrido por los distintos tipos de delitos que se cometían en Los Pedroches, desde los que suponían violencia física contra las personas, como homicidios y secuestros, pasando por los delitos contra la propiedad, contra la autoridad y el orden público, contra el honor y la honra, para terminar con otros menos frecuentes como la suplantación de identidad o la deserción en tiempos de guerra.

Aunque no se trata de una obra escrita con el aparataje de un texto científico (notas al pie de página o bibliografía) porque no es esa la intención del autor, sino la de escribir una obra amena, de carácter divulgativo y dirigida a un lector medio interesado en el tema, su lectura nos confirma desde las primeras páginas que antes de su redacción ha habido una profunda labor de investigación y que se han consultado miles de documentos y fuentes diversas, lo que le otorga rigurosidad. De hecho, como el mismo autor ha confesado, la idea de escribir ‘La mala vida en Los Pedroches’ surgió cuando, al no poder llevar a cabo su habitual consulta en los archivos de la comarca debido a la pandemia provocada por el coronavirus, consideró la posibilidad de dar forma a un ingente material recopilado a lo largo de los años. El resultado es un libro extenso (más de quinientas páginas), escrito con un estilo ameno y una prosa limpia, que aborda un tema dramático como son los delitos y las penas con un profundo sentimiento de compasión hacia las víctimas y hacia los culpables, y con una fina ironía que invita a la reflexión y que nos obliga a sonreír en más de una ocasión. Además, se trata de una obra única en su género porque no existen estudios tan rigurosos como este sobre la vida cotidiana en Los Pedroches, sobre lo que los autores de la Generación del 98 llamaron con acierto la intrahistoria de un pueblo. Su lectura, muy recomendable, además de hacernos pasar varias horas agradables, nos permite confirmar evidencias y desmontar tópicos: la mayoría de los delitos eran cometidos por desgraciados y pícaros que actuaban movidos por la necesidad, la justicia actuaba con una rapidez y una contundencia que hoy nos asustarían, existía una capacidad de perdón encomiable por parte de las víctimas y, pese a la fama que han tenido siempre las zonas rurales, consideradas despectivamente como la España profunda, la mayoría de los delitos cometidos en la comarca pedrocheña no implicaban muerte ni violencia física.

‘La mala vida en Los Pedroches’

Autor: José Luis González Peralbo.

Editorial: Inpecurias. Pozoblanco, 2022.