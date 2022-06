Nacida con la peor suerte

Malasanta es un personaje de los más complejos que podemos encontrar en la narrativa actual; la creación de esta mujer-personaje es un acto de valor y puede que de amor-caridad también, al que no estamos acostumbrados. Descorrer los visillos de lo amable en nuestras existencias no es tarea fácil, ya que resulta incómoda la sordidez, la lucha infructuosa contra el destino, la inversión cotidiana de los valores o la incomodidad de quienes transitan su vida por el lado oscuro, el lado salvaje que cantaba Lou Reed, pero sin ni siquiera haber podido tener una mínima ocasión de elegirlo. Auténtica heredera de ‘Pascual Duarte’ y no de los pícaros barrocos, puesto que nunca puede controlar su destino y si acaso lo que puede es empeorar en cada intento.

La protagonista parece la mirada de Goya, inspiradora de sus pinturas negras, algo determinista también. Si naces en un mal lugar, difícilmente puedas superar salir de allí. En nuestro caso Malasanta nace en un prostíbulo donde ejerce su madre. Si recordamos la ‘Lozana andaluza’ o ‘La dama de las camelias’ parecen transmitir algún momento en que se decide salir y poder lograrlo, pero en nuestro caso se vuelve en contra, es como un marchamo que impedirá cualquier mejoría. Malasanta es hija de Dámasa ‘La tuerta’ y viene al mundo en La Ciénaga. Poco más hay que explicar. La historia se va centrando en décadas sucesivas, desde los cinco años hasta los 55, dedicando un capítulo a cada una y apreciando la consecuencia del anterior. La protagonista logra escapar del prostíbulo después de estar ejerciendo la mitad de su vida y llega a una ciudad, donde ocurre todo lo peor de lo esperado, la urbe no es redentora, sino culmen del hundimiento. El destino siempre se muestra esquivo y ausente cuando se le necesita. No es novela fácil de lectura y puede que un lector acostumbrado a lo cómodo y amable sienta la tentación de cerrar el libro. La brutalidad se esparce sin servir a lo políticamente correcto, tan en boga en nuestra sociedad, donde se admite la elipsis de lo feo, de lo desagradable para mitigar realidades que no queremos ver. Todo ello no quiere decir que Tocornal, de manera magistral, recurra de vez en cuando a darnos el oxígeno del lirismo y del humor. Personajes como Anhelo Truncado, Niño Truncado, Expiración, Modesto Baldío o Próspero Polilla parecen víctimas de su nominación. Mientras tanto, un país desconocido, inasible como Chipre, se convierte en una especie de boya que nunca se alcanzará. Tocornal viene del cuento breve y como tal se pueden leer algunos capítulos, pero algunos personajes y la protagonista transitan como novela. Esta obra, si uno es capaz de tener entrañas y aparcar prejuicios, se convierte en una de las mejores escritas en el año 2022, sin lugar a dudas. Ahora bien, como en las palizas de boxeo, hay que buscar aire para no caer. 'Malasanta' Autor: Antonio Tocornal Editorial: Fundación José Manuel Lara. Sevilla, 2022