No porque la coruñesa María Aliste sea una joven autora podemos tacharla de insolvente, o al menos eso parece tras examinar su primer poemario Efímera eternidad, con treinta y cinco composiciones que mezclan distinto número de sílabas y buscan de manera irregular unas asonancias que dejan su efecto sonoro en los poemas. Estos suelen contener rápidas descripciones del paisaje y casi siempre un motivo amoroso en la línea romántica de Rosalía de Castro: «Te pienso, te extraño / las gotas de lluvia resbalan por el cristal, / empapando el asfalto». Así, cada poema es una confesión de amor o una reflexión sobre lo mismo que por unas u otras razones se desvanece en el tiempo: «No me entiendes, / ya lo esperaba, / estoy acostumbrada a ir a contracorriente». Siempre hay un tú y un yo en litigio, dispuestos a volar a gran altura, igual que volaba san Juan de la Cruz: «Sigo volando, / no me detengo, / estoy tan, tan arriba».

Los protagonistas, el tú y el yo, se desgarran por «vivir esperando encontrar / lo que no va a aparecer». Los sentimientos suelen expresarse con antítesis como reír y llorar, hoy y mañana, tormenta en calma y silencio atronador; sonrisa salada y tristeza; sentimientos que tienen siempre un reflejo en lo físico, porque si se afirma que se puede «Ignorar el gran / nudo en la garganta», también se propone que la tristeza de los ojos proviene del alma herida, y por eso surgen títulos de poemas como «Incomprendidos», «Distancia» o «Melancolía». En el libro hay todo un muestrario de pensamientos y sentimientos («Me siento vacía, / incompleta, desnuda») que solo en algún poema aparentan una franca y positiva ilusión (véase «Tú» y «Al compás») que en la mayoría de casos se ve negada o tamizada por el tiempo: «Efímeros nosotros, / y efímera nuestra felicidad»; «Yo seré aquella yo / y tú serás aquel tú // que tiempo atrás se vieron». Tengamos en cuenta el nombre de María Aliste y su mundo, porque el futuro aguarda en ella cargado de promesas. ‘Efímera eternidad’ Autor: María Aliste. Editorial: Ediciones Vitrubio. Madrid, 2021.