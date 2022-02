La implantación del pasaporte covid, que ha estado vigente en Andalucía y Córdoba desde el pasado 8 de diciembre y hasta este martes, ha sido uno de los principales motivos que han empujado a más de 17.000 cordobeses mayores de 12 años, a vacunarse frente al coronavirus en ese periodo de tiempo, aunque también ha influido la mayor posibilidad de contagio que está habiendo en la sexta ola por la variante ómicron. En concreto, en esa franja temporal han sido 17.392 mayores de 12 años los que han comenzado con el proceso de vacunación, aunque por su edad, habían tenido oportunidad de haberse puesto la primera dosis muchos meses antes.

El pasaporte covid empezó a ser reclamado en Andalucía el 8 de diciembre, para el acceso a determinadas gestiones en hospitales y centros sociosanitarios, y a partir del 20 de diciembre, se comenzó a solicitar el documento también en hostelería y ocio nocturno, estando en vigor hasta este martes. Igualmente, este documento está siendo exigido por parte de algunos países y para poder optar a determinados puestos de trabajo, lo que ha incentivado la vacunación.

El 20 de diciembre, la tasa de contagio por cada 100.000 habitantes en Córdoba era de 493. Sin embargo, en apenas unas semanas, se disparó por la transmisión de la variante ómicron, de forma que el 3 de enero la tasa de infecciones era ya en la provincia de 2.279 y los contagios marcaban récord.

De los más de 17.000 cordobeses que se han decidido a vacunarse en el periodo de vigencia del pasaporte covid, 8.056 lo hizo entre el 7 de diciembre y el 14 de enero, mientras que los 9.336 restantes lo hicieron entre el 14 de enero y este martes, por lo que la media mensual ha sido de unos 8.500. Sin embargo, cuando aún no era obligatorio el pasaporte covid y los contagios no eran tan altos en octubre y noviembre, la vacunación se ralentizó mucho en Córdoba. Según los datos de Salud, entre octubre y noviembre 3.350 cordobeses se pusieron la primera dosis y entre noviembre y el 7 de diciembre fueron 4.541.

En Córdoba, actualmente el porcentaje de población con al menos una dosis es del 91,4% y el 7 de diciembre estaba en el 84,3%.

Aún quedan más de 8.000 mayores de 12 años en Córdoba sin vacunar

A pesar del empuje en la vacunación de las últimas semanas, en Córdoba quedan aún más de 8.600 mayores de 12 años que no han recibido ninguna dosis de la vacuna. Además, sin vacunar frente al covid quedan cerca de 40.000 menores de 4 años para los que no está autorizado aún este suero y más de 24.000 niños de 5 a 11 años que no han empezado a vacunarse por haberse contagiado recientemente del covid o por otros motivos.