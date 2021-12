¿Qué hacer si necesito la baja médica por covid?

Si algún paciente, con un problema de salud más o menos severo, intenta reservar cita en su centro de salud, lo más probable es que la primera fecha disponible sea del 10 de enero en adelante. La demora habitual en las consultas se ha cronificado en la Atención Primaria, lo que está provocando una gran inquietud no solo en los pacientes con patologías importantes sino en aquellos que están confinados después de haber dado positivo en un test covid y necesitan la baja médica para no acudir al trabajo.

La Consejería de Salud y Familias ha confirmado que "existe un problema a nivel de Atención Primaria que estamos abordando", si bien asegura que "la atención sanitaria está garantizada para todos los usuarios tanto en el servicio de Urgencias como en las nuevas consultas de acogida". Todos los centros de salud cuentan con esta consulta de acogida, por lo que "si una persona presenta una demanda clínica no demorable y no cuenta con cita disponible -siempre que no se trate de una urgencia vital o muy grave, para lo que tendría que trasladarse a un punto de Urgencias- puede acudir sin cita a su centro de salud". Cabe recordar que los centros de salud están abiertos solo por la mañana en este momento.

Por la tarde y en fin de semana, solo cabría acudir a las Urgencias de los centros Castilla del Pino y Sector Sur y, en el último extremo, al hospital.

Respecto a las consultas de acogida, Salud recalca que de ellas se encargan "enfermeras de Atención Primaria, que realizar una primera valoración de las personas que acuden de forma presencial al centro con una demanda clínica no demorable sin que se trate de una urgencia vital o muy grave". Este tipo de consultas tiene como objetivo "la resolución y/o reorientación de la demanda de una manera colaborativa con el médico de referencia". Según la Junta de Andalucía, esta nueva figura en la organización de los centros de salud "sigue protocolos consensuados por parte de distintas sociedades científicas" diseñados "para definir las intervenciones a desarrollar por la enfermera en los procesos sintomáticos de mayor prevalencia que se atienden en las consultas clínicas no demorables". El uso y aplicación de estos protocolos "complementan la valoración individualizada", añaden.

¿Qué hacer si necesito la baja médica por covid?

La Consejería de Salud ha informado igualmente de que, según el protocolo elaborado por el Ministerio de Sanidad, deben ser los médicos del sistema público de salud los que emitan estas bajas en los casos de afectación por covid, tanto en situaciones de aislamiento como de enfermedad. Asimismo, "cuando se tenga conocimiento del periodo de aislamiento o de enfermedad con posterioridad al inicio del mismo los partes de baja se emitirán con carácter retroactivo y sin la presencia física de la persona trabajadora".

Para realizar este trámite, el primer paso es tratar de "contactar con nuestro centro de salud por teléfono o por Internet para pedir cita con el médico de cabecera". Tras una valoración, "se emitirá el parte de baja correspondiente, que estará a disposición de un familiar o persona autorizada en el centro médico para poder recogerlo".

El Sindicato Médico, por su parte, ha confirmado que en los últimos días se está produciendo colapso de las Urgencias, en gran medida, debido a la gran cantidad de personas que acuden a estos servicios para tener confirmación oficial de su positivo y la baja médica correspondiente. La recomendación del SM es informar del positivo al SAS a través de la app de Salud Responde, para que exista comunicación oficial de la situación, y solicitar simultáneamente una cita en el médico de cabecera para la fecha que corresponda (en este momento, se están dando con unas dos semanas de retraso). Recuerdan que la baja médica se puede tramitar con "efecto retroactivo", por lo que las personas afectadas, tras informar en la app, deberían permanecer confinadas en casa y en su cita con el médico, que le tramitará la baja correspondiente. También indican que las citas "no demorables" se están atendiendo sin cita médica en los centros de salud, por lo que solicitan que se evite ir a Urgencias salvo en los casos que sea estrictamente necesario.