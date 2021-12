El alto porcentaje de población vacunada frente al covid que existe en Córdoba ha contribuido, unido a los nuevos medicamentos y a las medidas preventivas ya conocidas (uso de la mascarilla, ventilación, distancia de seguridad e higiene de manos) a que haya bajado en el último año la mortalidad y los ingresos asociados a la pandemia en la provincia, destaca el especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública del hospital Reina Sofía José Luis Barranco. De marzo a diciembre del 2020, cuando aún no había vacunas, la mortalidad asociada a los contagios de ese periodo en Córdoba fue del 2,1% e ingresaron un 9,2% de aquellos positivos, según datos de la Consejería de Salud.

La vacunación empezó hace un año, el 27 de diciembre del 2020. Los dos primeros meses del proceso coincidieron con la tercera ola de la pandemia, segundo periodo de la crisis sanitaria que ha causado mayor número de positivos, ingresos y muertes en la provincia, siendo por ahora la segunda ola la que más incidencia, hospitalizaciones y decesos ha acumulado en Córdoba. Entre enero y febrero del 2021 recibieron las dos dosis, principalmente, personas mayores, usuarios y personal de residencias y profesionales sociosanitarios,

Primer semestre

Cuando pasaron los seis primeros meses de administración de vacunas covid en Córdoba, periodo en el que se produjo la tercera y cuarta ola de la pandemia, ya había un 42% de cordobeses con las dos dosis. Durante la primera mitad del 2021 Salud notificó en Córdoba 30.735 positivos por covid, 419 fallecidos y 2.221 ingresos, de los que 329 fueron derivados a una uci. En base a esos datos, un 7% de las personas que se contagiaron de este virus durante el primer semestre del 2021 necesitaron hospitalización y la mortalidad entre las personas infectadas fue del 1,3%.

Tras un año de vacunación, Córdoba se encuentra inmersa en la sexta ola y en una explosión de contagios. Sin embargo, a pesar de la alta incidencia actual, en el segundo semestre del 2021, tiempo en el que la vacunación ha avanzado, de forma que un 84% de la población cordobesa tiene las dos dosis, la mortalidad por covid ha bajado un 70% en Córdoba y los ingresos, un 60%. Córdoba es la provincia andaluza con el porcentaje más alto de vacunados, superior a la media regional, 81,7%.

[Pincha aquí para ver el gráfico]

Un año después de la primera vacuna (con un 84% de cordobeses con las dos dosis, con un 27,3%, con las tres dosis y más de un 30% de niños con al menos una), las defunciones relacionadas con el covid durante los últimos seis meses han representado un 0,4% del total de positivos, mientras que los ingresados se han reducido a la mitad respecto a la primera parte del año, ya que equivalen a un 3,5% de los contagios.

Vidas salvadas

José Luis Barranco apunta a que el hecho de que en Córdoba un 94,2% de población mayor de 12 años esté completamente vacunada frente al covid «ha salvado muchas vidas y ha reducido ingresos, sobre todo, entre la población de más riesgo (mayores y usuarios de residencias), que fueron de los colectivos más castigados cuando en las dos primeras olas no había vacunas». «Se ha producido un gran esfuerzo en el último año para que los cordobeses se pudieran vacunar lo antes posible frente al covid. Y esto ha permitido que se redujeran los casos de covid entre los mayores y la gravedad de los ingresos. Y la tercera dosis que, pronto llegará a la mayoría de población, seguirá ayudando a una menor morbimortalidad», añade.

Antes de que se iniciara la vacunación el año pasado en Córdoba habían fallecido 240 usuarios de residencias por covid. En los seis primeros meses de este año, con los residentes ya vacunados con las dos dosis, las defunciones cayeron un 70% respecto a 2020, mientras que en el segundo semestre de 2021, en el que este grupo de más riesgo ha recibido la tercera dosis, los decesos por el virus han sido 25, una bajada del 66% frente al dato de enero a junio. «Las vacunas son efectivas y eficaces. No previenen que te contagies, pero la gravedad de la infección baja», recalca Barranco.

Ingresados sin vacunar

La Sociedad Andaluza de Medicina Intensiva y Unidades Coronarias (Samiuc) acaba de publicar un informe sobre la situación actual de las ucis en Andalucía, que indica que se han duplicado los ingresos de críticos en el último mes y medio, destacando que la mitad de los afectados no se había vacunado. La Samiuc resalta que la vacunación ha contribuido a bajar notablemente los ingresos hospitalarios por covid y el desarrollo de las formas graves de la enfermedad evitando muertes, pero no es suficiente para vencer al virus, por lo que insta a la población a que no se relaje en la aplicación del resto de medidas preventivas.

Ya no se habla tanto de lograr la inmunidad de grupo porque no es el único requisito para frenar la expansión del virus. José Luis Barranco precisa que la caída de los contagios depende de varias variables, de la duración de la protección de las vacunas, del surgimiento de nuevas variantes del covid, del mayor o menor cumplimiento de las medidas preventivas o de si las reuniones de personas son al aire libre, lugares ventilados o en el interior. Así, según Barranco, hay menor riesgo de contagio al aire libre, con distancia y mascarilla, frente a un mayor riesgo en espacios interiores (sobre todo ahora en el invierno), sin distancia ni mascarilla.