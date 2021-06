Rafael Giménez | Jefe de Medicina Interna del hospital San Juan de Dios

"El covid deja secuelas graves también en jóvenes"

El jefe de Medicina Interna del hospital San Juan de Dios, Rafael Giménez, recomienda salir a la calle con la mascarilla «siempre a mano» y utilizarla «en cualquier momento en que no esté garantizada la distancia de seguridad, ya que estar al aire libre disminuye los contagios en función de la densidad de población». En su opinión, es el momento de la «responsabilidad individual» por lo que va a depender de los ciudadanos frenar los contagios. «Ir sin mascarilla en un espacio abierto, en el campo, en una avenida sin gente no tiene sentido», señala, «pero si estamos en espacios interiores o en espacios abiertos con aglomeración de personas es fundamental que la usemos para minimizar el riesgo mientras haya una parte importante de la población que aún no está vacunada». En relación con los jóvenes, donde se concentra actualmente la mayor tasa de nuevos positivos en Córdoba capital, Giménez comenta que no pueden confiarse. «Es cierto que la mortalidad es muy baja en esta población, pero el covid puede dejar secuelas graves también en ellos a medio y largo plazo, por lo que yo les recomendaría llevar la mascarilla el mayor tiempo posible y mantener las mismas precauciones que se han mantenido hasta ahora, ya que ellos no cuentan con protección ante el covid-19».

Luis Manuel Entrenas | Neumólogo de Quirónsalud

"Con una tasa tan alta, el riesgo de contagio es mayor"

El jefe de Neumología del hospital QuirónSalud, Luis Manuel Entrenas, recuerda que «la vacunación es el único elemento que nos protege del virus, ya que evita las formas graves de la enfermedad aunque no garantice que no se pueda producir infección y que el vacunado pueda contagiar a otros». Por ello, recomienda mantener las precauciones que sabemos que evitan el contagio como son «el uso de la mascarilla, la distancia social y la higiene de manos». Insiste además en que la mayoría de las vacunas alcanzan su máximo efecto a partir de dos semanas de la segunda dosis, por lo que los que tienen solo una dosis deben ser muy precavidos. La obligatoriedad de la mascarilla va a desaparecer, «pero solo en exteriores y manteniendo la distancia social», señala, tras apostillar que «la seguridad de esta medida va en función de la tasa de contagio» en cada territorio. En este sentido, la población corre más riesgo si la tasa de contagio es más alta, como es el caso de Córdoba actualmente. Por último, Entrenas llama a la prudencia. «Todos estamos deseando abandonar este incómodo objeto, pero sabemos que la mascarilla es la protección más eficaz». Por ello, mientras la tasa de contagios sea alta y, aunque deje de ser obligatorio, «sería recomendable mantener su uso la mayor parte del tiempo».

Inma Salcedo | Medicina Preventiva en el Reina Sofía

"Esto no ha acabado y hay nuevas cepas circulando»

La jefa de Medicina Preventiva y Salud Pública del hospital Reina Sofía, Inmaculada Salcedo, coincide con el consejero de Salud, Jesús Aguirre, y con el presidente de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Rafael Ortí, en que «es algo prematuro retirar la mascarilla» en un contexto como el de Córdoba en el que la incidencia es muy alta, «porque cuando te la quitas para estar en el exterior, tampoco te la pones dentro». Por eso, insiste firmemente en que «esto no ha acabado» y en que «hay nuevas cepas circulando como la delta, que está contagiando a gente en Reino Unido con una dosis de la vacuna». Aunque el repunte de casos no se esté reflejando de forma tan intensa en los hospitales, le preocupa el repunte entre los jóvenes. «Aunque en general, hay que decir que se han portado muy bien, hay también quienes tienen factores de riesgo que al caer enfermos se ponen en peligro y que están llegando a ingresar en las ucis», informa, y añade después que «pasar el covid no es gratis, puede dejar secuelas». Por último, pide a la población que reflexione sobre la responsabilidad colectiva: «Hay muchas personas que trabajan en espacios cerrados y que tienen familias a las que pueden poner en peligro si no hacemos un buen uso de la mascarilla en interiores y en lugares sin distancia a partir de ahora».

Javier Rendel | Neumólogo de Cruz Roja

"Si no hay distancia de 2 metros, siempre mascarilla"

Javier Redel es neumólogo del hospital Cruz Roja y ha vivido muy de cerca la evolución de la pandemia. En su opinión, retirar el uso de la mascarilla en Córdoba en un momento en el que la tasa de contagios es una de las más altas de España es «arriesgado», aunque los efectos de esta medida dependerán del comportamiento de la ciudadanía. «Si estamos en espacios abiertos sin gente alrededor o con convivientes, todos vemos lógico que no sea necesario usar la mascarilla», indica, pero «es fundamental seguir usándola cuando no se dan estas circunstancias». Cree que la menor presión hospitalaria de esta cuarta ola puede llevar a pensar que el efecto de los contagios en los que enferman es menor, «pero estamos viendo muchos jóvenes hospitalizados, por lo que nadie debería confiarse». Para Redel, «el hecho de que a partir de ahora no sea obligatorio usar la mascarilla, no significa que estemos obligados a quitárnosla» por lo que llama a ser muy cautelosos. Aunque para él, la «prueba de fuego tuvo lugar después del estado de alarma», con el aumento de las relaciones sociales y la movilidad, insiste en que hay que hacer un último esfuerzo para que la vacunación avance hasta la inmunidad de rebajo. Mientras tanto, «si no hay distancia de seguridad, la mascarilla siempre puesta».