Lope Ruiz, alcalde de Iznájar: «Para fijar población joven hacen falta tres cosas: empleo, vivienda y buenos servicios»

Alcalde, estamos a las puertas de una de las citas más esperadas del año en Iznájar, pero antes de hablar de fiesta, toca hacer balance. ¿Qué análisis hace de este último año de gestión municipal?

Ha sido un año intenso y complejo. Hemos tenido que afrontar las consecuencias de un invierno especialmente duro, con daños importantes en caminos, carreteras e infraestructuras municipales, además de dificultades en la ejecución de algunas obras y problemas en servicios esenciales como el abastecimiento de agua, la electricidad o las telecomunicaciones. A pesar de ello, el Ayuntamiento ha seguido funcionando con normalidad, manteniendo los servicios públicos, atendiendo a nuestras aldeas, impulsando inversiones y apoyando a las familias, las asociaciones y el tejido económico local. Mi valoración es positiva, aunque no complaciente. En un municipio como Iznájar siempre queda mucho por hacer y hay problemas que no dependen exclusivamente del Ayuntamiento, pero nuestra obligación es insistir, reclamar y buscar soluciones.

¿De qué proyectos o logros alcanzados en estos últimos meses se siente especialmente satisfecho el equipo de gobierno?

Me siento especialmente satisfecho de haber mantenido una administración municipal saneada, cercana y con capacidad para invertir. Hemos avanzado en proyectos de vivienda, en la mejora de espacios públicos, en la recuperación de caminos afectados por los temporales y en la planificación urbanística, con la revisión del PBOM que debe permitir un desarrollo ordenado tanto del casco urbano como de nuestras aldeas. También destacaría el trabajo realizado para mejorar la atención a nuestros mayores, el impulso, en colaboración con ENDESA de la mejora del suministro eléctrico, la consolidación de Iznájar como destino turístico y la defensa de servicios fundamentales como la escuela infantil. Además, hemos continuado reclamando a las demás administraciones inversiones necesarias en carreteras, abastecimiento, sanidad, educación y vivienda. Quizá nuestro principal logro sea seguir demostrando que un municipio pequeño y territorialmente muy disperso puede prestar unos servicios públicos de calidad sin renunciar a nuevos proyectos.

«Nuestra prioridad sigue siendo que vivir en una aldea no signifique tener menos derechos ni peores servicios»

La gestión de las 19 aldeas de Iznájar siempre supone un reto organizativo y presupuestario singular. ¿Cómo se ha trabajado este año para garantizar los mismos servicios en todo el término municipal?

Iznájar no puede entenderse sin sus aldeas. Nuestro término municipal tiene una extensión muy grande y una población distribuida en numerosos núcleos, lo que multiplica el coste de servicios como la limpieza, el alumbrado, el abastecimiento, el mantenimiento de caminos, la recogida de residuos o las actividades culturales. Este año hemos continuado actuando en caminos rurales, alumbrado público, abastecimiento, espacios vecinales e instalaciones municipales. También hemos mantenido actividades culturales y festivas en las aldeas, porque la igualdad no consiste únicamente en disponer de infraestructuras, sino también en garantizar convivencia, participación y vida comunitaria. No siempre podemos llegar con la rapidez que nos gustaría, especialmente después de episodios meteorológicos que han causado daños en decenas de caminos, pero nuestra prioridad sigue siendo que vivir en una aldea no signifique tener menos derechos ni peores servicios.

Cartel de las Fiestas Patronales en honor a Nuestra Señora de la Piedad. / EL CASTILLO

Mirando hacia el mapa de necesidades del municipio, ¿cuáles son hoy las principales demandas que los vecinos le trasladan en la calle?

Las principales preocupaciones están relacionadas con los servicios básicos: las averías y cortes de agua, los microcortes eléctricos, la cobertura de internet, el estado de algunas carreteras y caminos y la necesidad de mejorar determinados servicios. También existe una demanda creciente de vivienda, especialmente entre los jóvenes, y una preocupación lógica por el empleo, el futuro del olivar y la falta de relevo generacional. A ello se suman cuestiones cotidianas como la atención sanitaria, el cuidado de las personas mayores o la conciliación familiar. Los vecinos no suelen pedir grandes discursos. Piden que el agua llegue, que la luz no se corte, que las carreteras sean seguras, que puedan acceder a una vivienda y que sus hijos tengan oportunidades para quedarse en Iznájar. Y esas deben ser también las prioridades de las administraciones.

«La abundancia actual del embalse no debe hacernos olvidar que necesitamos infraestructuras modernas y una gestión responsable del agua»

El agua y la gestión de la sequía y los recursos hídricos siempre marcan la agenda en la comarca. ¿En qué punto se encuentran las infraestructuras de abastecimiento y la situación del embalse?

La recuperación del embalse ha sido una magnífica noticia. Después de años de sequía y de contemplar niveles verdaderamente preocupantes, las lluvias de este año han permitido una recuperación extraordinaria. A finales de agosto se encuentra en torno al 77 % de su capacidad, una situación que supone tranquilidad para el abastecimiento, el regadío, el turismo y el conjunto de la comarca. Pero una cosa es disponer de agua embalsada y otra que las infraestructuras de distribución funcionen correctamente. Seguimos padeciendo averías, cortes recurrentes, deficiencias de mantenimiento y retrasos en algunas reparaciones. El abastecimiento está gestionado por la empresa provincial EMPROACSA y desde el Ayuntamiento estamos reclamando una mejora profunda del servicio, más mantenimiento preventivo, limpieza adecuada de los depósitos, renovación de las redes y una atención más rápida a los vecinos. La abundancia actual no debe hacernos olvidar que el agua es un recurso limitado y que necesitamos infraestructuras modernas y una gestión responsable.

Iznájar es un referente turístico en la Subbética, pero ¿qué otros sectores económicos o retos en infraestructuras necesita impulsar el municipio para fijar población joven?

El turismo es fundamental y ha generado y continúa generando empleo, actividad empresarial y nuevas oportunidades, pero no podemos depender exclusivamente de un solo sector. Necesitamos fortalecer la agricultura y, especialmente, el olivar tradicional, que atraviesa una situación muy difícil por los costes de producción, la falta de mano de obra y la incertidumbre de los precios. También debemos favorecer la transformación y comercialización de nuestros productos, apoyar a los autónomos, facilitar la instalación de pequeñas empresas, impulsar las energías renovables y aprovechar las posibilidades del teletrabajo. Para fijar población joven hacen falta tres cosas: empleo, vivienda y buenos servicios. Necesitamos mejores carreteras, suministro eléctrico estable, cobertura digital de calidad, transporte, formación y oportunidades reales de acceso a una vivienda. Los jóvenes no se quedan únicamente por cariño a su pueblo; se quedan si pueden desarrollar aquí un proyecto de vida.

Si tuviera que marcar dos grandes objetivos prioritarios para lo que resta de mandato, ¿cuáles serían?

El primero sería mejorar las infraestructuras y los servicios básicos en todo el término municipal: agua, caminos, carreteras, electricidad, conectividad y atención pública. Son cuestiones esenciales para la calidad de vida y para la actividad económica. El segundo sería avanzar en vivienda y oportunidades para los jóvenes. Queremos movilizar suelo, impulsar vivienda pública y en alquiler, apoyar el emprendimiento y generar condiciones para que quien quiera quedarse o regresar a Iznájar pueda hacerlo. Junto a ello, seguiremos defendiendo proyectos estratégicos como el nuevo centro de salud y reclamando a cada administración que cumpla sus compromisos con Iznájar.

Entrando en materia festiva, la Feria de Septiembre es el reencuentro por excelencia de los iznajeños. ¿Qué novedades presenta la programación de este año?

La Feria y Fiestas Patronales se celebrarán del 4 al 8 de septiembre con una programación pensada para todas las edades. Hemos procurado mantener las tradiciones que identifican estas fiestas y, al mismo tiempo, reforzar la Feria de Día, las actuaciones musicales y las actividades destinadas a niños, jóvenes y mayores. Tendremos música en directo, verbena, actividades populares como las carreras de cintas y cucañas, propuestas infantiles y momentos muy vinculados a nuestras tradiciones y a la devoción por la Virgen de la Piedad. Más que buscar una programación basada únicamente en grandes nombres, hemos querido ofrecer unas fiestas participativas, equilibradas y abiertas, en las que la calle, el recinto ferial, Paseo de la Constitución y la Caseta Municipal vuelvan a convertirse en lugares de encuentro.

Programa de festejos. / EL CASTILLO

Programa de festejos. / EL CASTILLO

Son días de mucha afluencia y visitantes. ¿Cómo se ha coordinado el dispositivo de seguridad, movilidad y limpieza para que todo transcurra con tranquilidad?

Se ha preparado un dispositivo especial con la participación de la Policía Local, la Guardia Civil, Protección Civil y los diferentes servicios municipales. Se reforzarán la vigilancia, la regulación del tráfico, la señalización, la limpieza y la recogida de residuos en las zonas con mayor concentración de personas. También se ha prestado especial atención a los accesos, a la movilidad peatonal y a la prevención de incidentes. No obstante, ningún dispositivo sustituye a la responsabilidad individual. Por eso pedimos prudencia en los desplazamientos, respeto hacia los demás y un consumo responsable. Nuestro objetivo es que sean unas fiestas alegres, seguras y respetuosas, y que cualquier incidencia pueda ser atendida con rapidez.

Programa de festejos. / EL CASTILLO

Programa de festejos. / EL CASTILLO

¿Qué mensaje le gustaría hacer llegar tanto a los vecinos del casco urbano y sus aldeas como a los visitantes que se acercarán a Iznájar durante estos días de fiesta?

Quiero invitar a todos los iznajeños, vivan en el casco urbano, en cualquiera de nuestras aldeas o fuera del municipio, a regresar y compartir estos días. La Feria de Septiembre es, sobre todo, un gran reencuentro: con la familia, con los amigos, con nuestras tradiciones y con el pueblo al que pertenecemos. A quienes nos visitan, quiero decirles que Iznájar los recibe con los brazos abiertos. Que disfruten de nuestras calles, de nuestro patrimonio, del paisaje, de la gastronomía y, especialmente, de la hospitalidad de nuestra gente. Y a todos les pido que vivamos la fiesta desde la alegría, el respeto y la convivencia. Después de un año de trabajo y dificultades, merecemos detenernos unos días, encontrarnos y celebrar lo que somos: un pueblo unido, acogedor y orgulloso de su identidad. Felices fiestas a todos y viva nuestra Patrona la Virgen de la Piedad y viva Iznájar.

Programa de festejos. / EL CASTILLO