Lola Amo, alcaldesa de Montoro: “El encuentro del olivar tradicional nace para mantener vivo el liderazgo de Montoro”

Alcaldesa, Montoro ha sido durante décadas el epicentro del olivar con su Feria del Olivo. ¿Qué ha motivado al Ayuntamiento a dar este giro de timón y apostar por un formato como la Semana del Olivo y el Encuentro del Olivar Tradicional?

La evolución del propio sector nos pedía adaptarnos a una nueva realidad. Este nuevo modelo nace también desde la escucha al propio sector oleícola, que demandaba un formato más flexible, especializado y conectado con los retos actuales del olivar. La Feria del Olivo ha sido históricamente un referente, especialmente en maquinaria e innovación agrícola, pero entendíamos que era el momento de dar un paso más y crear una propuesta más dinámica y cercana a la ciudadanía. La Semana del Olivo, el Encuentro del Olivar Tradicional nace para mantener vivo ese liderazgo de Montoro, poniendo el foco no solo en la parte técnica, sino también en la cultura, la gastronomía y la identidad que representa el aceite de oliva virgen extra para nuestro municipio.

Tradicionalmente se alternaban con Expoliva (Jaén). ¿Busca esta nueva periodicidad bianual que Montoro mantenga el pulso del sector en coordinación con los grandes encuentros del olivar?

Sí, el objetivo es que Montoro siga teniendo un papel protagonista dentro del calendario oleícola, manteniendo además esa convivencia histórica con Expoliva. Este nuevo formato nos permite ofrecer un encuentro más especializado, más centrado en el olivar tradicional y adaptado a los retos actuales del sector. Queremos que cada edición de la Semana del Olivo, el Encuentro del Olivar Tradicional sirva para generar reflexión, formación y promoción del aceite de oliva virgen extra desde la singularidad de nuestro territorio.

Esta edición pone el foco en el olivar tradicional. ¿Es esta una declaración de intenciones para proteger el paisaje y la economía local frente a otros modelos de cultivo más intensivos?

Sin duda. El olivar tradicional forma parte de nuestro paisaje, de nuestra economía y de nuestra forma de vida. Especialmente en zonas de montaña como la nuestra, hablamos de un cultivo que fija población, conserva el medio natural y produce aceites de enorme calidad. La Semana del Olivo, el Encuentro del Olivar Tradicional quieren reivindicar precisamente esos valores diferenciales; la sostenibilidad, la calidad, el valor saludable de nuestros aceites y también la importancia social y cultural que tiene este modelo agrícola.

“Hemos preparado actividades divulgativas y gastronómicas para todos”.

Hay dos días clave de formación técnica. ¿Cuáles son los retos principales —sequía, costes, relevo generacional— que se van a abordar en estas ponencias?

Vamos a abordar muchos de los desafíos que hoy preocupan al sector. La rentabilidad del olivar tradicional es uno de los grandes temas, junto al impacto de la sequía y la necesidad de adaptarnos al cambio climático. También hablaremos de mercados, de previsiones de producción y consumo, del papel del olivar como sumidero de carbono y de nuevas oportunidades como el oleoturismo. Todo ello con expertos, investigadores y representantes del sector que aportarán una visión muy completa sobre el futuro del olivar tradicional.

Al ser una semana, el programa se abre al pueblo. ¿Qué actividades destacaría para aquellos que no son agricultores, pero que llevan el aceite en su ADN?

Queríamos que toda la ciudadanía se sintiera parte de esta iniciativa. Por eso hemos preparado actividades divulgativas y gastronómicas dirigidas a todos los públicos. Habrá catas didácticas no solo en centros educativos, sino también dirigidas a personas mayores y colectivos de mujeres, además de distintas propuestas de divulgación sobre el aceite de oliva virgen extra. También se organizarán rutas para conocer molinos y descubrir los paisajes del olivar tradicional de nuestro entorno, acercando aún más el valor patrimonial y cultural de este cultivo. Uno de los momentos más esperados será el showcooking de Enrique Sánchez, que convertirá el aceite de oliva virgen extra en el gran protagonista de distintas elaboraciones culinarias. La idea es acercar aún más la cultura del aceite a vecinos y visitantes a través de la Semana del Olivo, el Encuentro del Olivar Tradicional.

Si tuviera que definir el éxito de esta primera edición al terminar la semana, ¿qué tendría que haber ocurrido para que se sienta satisfecha?

Para nosotros el éxito sería conseguir que Montoro vuelva a consolidarse como un referente del olivar tradicional, pero también que la ciudadanía haga suya la Semana del Olivo, el Encuentro del Olivar Tradicional. Si logramos generar debate útil para el sector, atraer visitantes, poner en valor nuestro aceite y transmitir orgullo por nuestra identidad olivarera, podremos decir que esta nueva etapa ha comenzado con muy buen pie.